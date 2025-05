Még el sem kezdődött a szezon, de már a BL legesélyesebbje volt a magyar sztárcsapat

Hamarosan rajtol az év egyik legjobban várt kézilabda eseménye, a Bajnokok Ligája négyes döntője, amelynek a Győr révén ismét lesz magyar főszereplője. Ennek apropóján visszatekintünk a 17-szeres magyar bajnok együttes 2024–2025-ös BL-idényére a csoportköröktől a final four sorsolásáig.

Öt nap múlva, május 31-én rajtol a budapesti MVM Dome-ban megrendezésre kerülő női kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntője, amelyen a címvédő Győri Audi ETO KC és további három sztárcsapat, a két dán, az Esbjerg, valamint az Odense, és a francia Metz mellett érdekelt lesz a kétnapos eseménysorozaton.

A magyar együttes a szombati elődöntőben a Ferencvárost búcsúztató Odense ellen játszik azért, hogy története során tizenegyedik (2009, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022, 2024) alkalommal fináléba jusson és megszerezhesse hetedik (2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2024) BL-trófeáját.

A Győr címvédőként természetesen ismét nagy esélyesként vágott neki a női kézilabda Bajnokok Ligája őszi szezonjának. Míg a másik magyar együttesünk, a Fradi az A, addig a Rába-partiak a minimálisabban nehezebbnek tűnő B csoportban kaptak helyet.

A Győr elképesztő menetelést mutatott be a csoportmérkőzések során, csupán egyszer játszott döntetlent (a Buducsnoszt ellen), és egyetlen alkalommal, még az ötödik fordulóban kapott ki a Fradit a negyeddöntőben drámai párharcban búcsúztató dán Odensétől – akkor viszont csúfosan, hét góllal alulmaradt. A végelszámolásban valójában egyik sem nyomott a latba, ugyanis Per Johansson együttese ugyanis nyolcasát elsőként zárva, négy egységgel megelőzve a dán riválist, egyenes ágon jutott be a negyeddöntőbe – a play off-kört ezzel átugorva.

A legjobb nyolc között a nemrégiben súlyosan megsérülő Faluvégi Dorottyával felálló HB Ludwigsburg várta, amelyet a csoportkörök során már kétszer felülmúlt (tizenhárom és öt góllal), valamint a tavalyi döntőben is simán, 30–24-re verte.

Nagy meglepetésre azonban nem azt mutatta a párharc első felvonásán az ETO, amire számítani lehetett, végül csak egyetlen találattal, egy időn túli hétméteressel múlta felül a német gárdát, így bőven maradt izgalom a visszavágóra. Hazai pályán már erődemonstrációt tartott a Győr, és végül héttel, összesítésben nyolc góllal győzött és jutott be sorozatban kilencedjére a legrangosabb kupasorozat négyes döntőjébe.

Az összecsapás után néhány nappal ki is derült, hogy ismét az Esbjerg ellen játszik a budapesti MVM Dome-ban megrendezésre kerülő elődöntőben május 31-én szombaton, míg a másik ágon a három magyarral (az éppen Győrbe tartó Szemerey Zsófi, Vámos Petra, Szöllősi-Schatzl Nadine) felálló francia bajnok Metz az Odensével mérkőzik meg.

A felek eddig kilenc alkalommal mérkőztek meg egymással, mind a kilencszer a hatszoros BL-győztes magyar együttes győzött. Az viszont egyértelműen kirajzolódik az eddigi eredményekből, hogy egyre erősebb a dán gárda, évről-évre szorosabb meccseket vív egymással a két csapat.

Legutóbb a csoportkörök során néztek szembe egymással. Ősszel az Audi Arénában csupán két góllal (28–26), míg február végén idegenben hattal bizonyultak jobbnak Fodor Csengéék. Érdekesség, hogy a felek a tavalyi final four elődöntőjében is farkasszemet néztek egymással, akkor egy magabiztos győri első játékrész után a hajrára magára talált az Esbjerg és végül csak egygólos (24–23) magyar siker született.

A dán csapat azóta rengeteget lépett előre, többek között soraiban tudja a világ egyik legjobb játékosát, az olimpiai, világ- és Európa-bajnok norvég balátlövőjét, Henny Reistadot.

Ön szerint sikerül megvédenie Bajnokok Ligája-címét a Győrnek? Igen.

Nem.

Az Index a helyszínről tudósít: percről percre frissülő cikkel, összefoglalóval és nyilatkozatokkal várja az olvasókat a döntő hétvégén.

A női kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjének programja

május 31., szombat elődöntők:

15.00: Győri Audi ETO KC–Team Esbjerg (dán)

18.00: Metz HB (francia)–Odense HB (dán)

június 1., vasárnap helyosztók: