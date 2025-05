Egyetlen tényező billentette a Győr felé a mérleg nyelvét a BL elődöntőjében

Per Johansson, a Győri Audi ETO KC vezetőedzője nem tudja, mi volt a győzelem kulcsa, de az együttes holland jobbátlövője igen: Dione Housheer szerint a tapasztalat döntő tényezőnek bizonyult az Esbjerg elleni, 29–28-ra megnyert női kézilabda Bajnokok Ligája-elődöntőben. Győri-Lukács Viktória a regeneráció fontosságára hívta fel a figyelmet, míg Estelle Nze Minko a győri publikumot méltatta az Indexnek.

Mint arról az Indexen is beszámoltunk, a Győri Audi ETO KC végletekig kiélezett játékban, sorozatban tizedszer is legyőzte a dán Team Esbjerg együttesét, ezzel története során a 11. alkalommal jutott a Bajnokok Ligája döntőjébe. A siker után a Rába-parti együttes játékosait kérdeztük.

Dione Housheer, a Győr jobbátlövője szerint remek mérkőzést játszottak, a minimális különbséget csupán két tényező jelentette az ETO számára: támadásban jóval higgadtabb volt az ellenfélnél, valamint jóval több rutinnal rendelkezik az Esbjergnél. Hatalmas mosollyal az arcán azt mondta, hogy egy álma vált valóra azzal, hogy pályára léphetett a Bajnokok Ligája négyes döntőjében.

Nagyon szoros mérkőzést játszottunk, úgy vélem, mindkét irányba eldőlhetett volna a továbbjutás sorsa. Támadásban pontosabbak voltunk, a tapasztalat billentette felénk a mérleg nyelvét

– értékelt az Indexnek a pályafutása első final fourján szereplő jobbátlövő, majd hozzátette: a vasárnapi találkozó előtt a legfontosabb feladata most az lesz a csapatnak, hogy minél többet tudjon pihenni, regenerálódni.

Győri-Lukács Viktória nem lepődött meg az Esbjerg fantasztikus játékán, úgy véli, a mostani négyessel pedig minden idők legkiegyensúlyozottabb final fourja alakult ki. Hozzátette: a döntőre még ma este el kell kezdeni a felkészülést – bár az együttes hozzászokott a sorozatos terheléshez.

Ön szerint sikerül megvédenie Bajnokok Ligája-címét a Győrnek? Igen.

Nem.

Estelle Nze Minko, a magyar bajnok francia irányítója szerint megterhelő volt a szombati elődöntő, de úgy véli, a csapatban sok minőségi játékos van, így a fáradtság nem lehet kifogás a vasárnapi döntővel kapcsolatban.

Rengeteg jó játékos alkotja a keretet, annak köszönhetően, hogy Per Johansson sokat tudott cserélni, így nem lehet gond a fáradtság a vasárnapi fináléban.

Zárásként hangsúlyozta, a szurkolók jelenléte és biztatása hatalmas segítséget jelent(ett) a csapatnak, felemelő érzés győri fanatikusok sokaságát látni az MVM Dome-ban – értékelt lapunknak az öt gólt szerző játékos.

„Rengetegszer néztem már szembe és maradtam alul az Esbjerggel a Rosztov edzőjeként, az ETO-val pedig ez volt a legnehezebb mérkőzésem, de nem igazán tudom, mi lehet a kulcs. Nagyon jól felkészültek belőlünk, és nekünk estek az első félidőben. Szerintem a második játékrészben jobban teljesítettünk; a hét a hat elleni játékkal ritmust váltottak, de sikerült jól kezelnünk. Kicsit szerencsénk is volt, hogy sikerült végig megtartanunk a vezetést, és nem tudtak visszajönni. A klasszis kapusuk ellen is jól teljesítettünk, és az első félidőben olyan hatékonyságot produkáltunk, mint az egész idény során eddig soha. A végén idegeskedtünk, és az utolsó két támadás nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna, így hasonlóan szorosra sikeredett a találkozó, mint egy éve” – értékelt Per Johansson vezetőedző a győriek honlapján.

A Győr vasárnap 18 órakor játssza a finálét, már csak egy kérdés van: a francia Metz vagy a dán Odense lesz az ellenfele.

A női kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjének programja

május 31., szombat (elődöntők):

június 1., vasárnap (helyosztók):

15.00: bronzmérkőzés

18.00: finálé

(Borítókép: Szollár Zsófi / Index)