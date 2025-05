Megvan! Bajnokok Ligája-döntőbe jutott a dán együttest tizedszer legyőző Győr

A Győri Audi ETO KC 29–28-ra legyőzte a dán TEAM Esbjerget a női kézilabda Bajnokok Ligája budapesti MVM Dome-ban megrendezett szombat délutáni elődöntőjében. Így a riválisát tizedszer is legyőző Rába-parti csapat története során 11. alkalommal jutott be a legrangosabb kupasorozat fináléjába, amelyen vagy a három magyar válogatott játékost is soraiban tudó francia Metz, vagy a mostani ellenfélhez hasonlóan dán Odense lesz az ellenfele.

Hiába várta címvédőként és hazai környezetben, a magyar főváros meleg szeretetében a Győr a Bajnokok Ligája elődöntőjét, a szezon ezen szakaszában nincsen előre eldöntött mérkőzés. Ha a statisztikát kezdjük el felkutatni, sem gondolhatnánk azt, hogy izgulnivalójuk lehetett volna a Rába-partiaknak, ugyanis a kilenc mérkőzésen aratott kilenc győzelem magáért beszélt. De ahogyan Deli Rita, olimpiai ezüstérmes kézilabdázó, a Sport 1 szakkommentátora az Index Sportcast heti adásában elmondta: a döntő hétvégéjén a legfontosabb tényező a napi forma és a lelkiállapot.

Ezúttal nem nyomta akkora súly az ETO vállát, mint egy évvel ezelőtt, ugyanis sikerült visszahódítani a bajnoki trófeát legnagyobb riválisától, a Ferencvárostól, ráadásul a tavaly BL-győzelemmel megszakadt az ötéves negatív széria is. Nem is kérdés – már az őszi indulás előtt sem volt az –, hogy idén is az egyik legesélyesebb a végső győzelemre a Per Johansson vezette csapat. Ehhez pedig az idény során mindent meg is tett.

A magyar együttes csupán egyszer játszott döntetlent, és egyetlen alkalommal kapott ki – a szintén final four résztvevő Odensétől –, minden további meccsét megnyerte. A negyeddöntőben a német Ludwigsburgot múlta felül oda-vissza vágós párharcban, ezzel pedig kivívta tizedik négyes döntős részvételét, amelyen hatodik, története hetedik trófeáját hódíthatja el Budapesten.

Fodor Csenge, az ETO rutinos balszélsője a mérkőzés előtti sajtómegbeszélésen úgy nyilatkozott: élet-halál párharcra számít, de címvédésre készül.

Nagyon jó taktikai alapunk van, ami az előző mérkőzéseken is megmutatkozott. Ezeket az alapokat mindenképpen felhasználjuk szombaton is, viszont semmilyen lélektani előny nem jelent, hogy már nyertünk ellenük! A dánok sem foglalkoznak ezzel, ahogyan mi sem. Ez egy élet-halál harc lesz, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy mi jöjjünk ki belőle győztesen.

A találkozó előtt negyedórával kezdődött a hivatalos felvezető műsor, mely egy gyönyörű fényjátékkal indult, majd táncosok foglalták el a pálya kezdőkörét, akiket a mai nap főszereplői, a hatalmas üdvrivalgás mellett felvonuló győri, majd esbjergi játékosok váltottak a „színpadon”.

Hibákkal teli, izgulós első félidő

Két-két gyors találattal indítottak a felek, majd az ellenfél gyenge próbálkozásai utáni ellenakciók egyaránt érvényes találattal végződtek, így hatpercnyi játék után 5–2-es győri fór állt az eredményjelzőn. Mondani sem kell, a szinte telt házas MVM Dome lelátója teljesen „megőrült”...

Hiába többszörös BL-győztes játékosok küzdöttek a pályán, a tét hatalmas volt, ez pedig hibákat eredményezett: eladott labdák és rontott lövések jellemezték mindkét oldal játékát. Alárendelt szerepbe kényszerült a Győr, a dánok pedig kezdtek magukra találni: 4–2-es etappal minimalizálták hátrányukat negyedórához érve (7–6). Szerencsére sikerült gyorsan kikecmeregnie a fehér mezes győri együttesnek a gödörből, Bruna de Paula és Ryu Eun Hee jó megoldásainak köszönhetően megint hárommal megléptek a „hazaiak”, de ahogy várható volt, Henny Reistad is kezdett magára találni...

A világklasszis norvég vállára vette csapatát, néhány minutum alatt két gól, kiharcolt kétperces kiállítás és egy assziszt kötődött a nevéhez, amivel 2–2 után, a 27. percben ismét döntetlen állt az eredményjelzőn – de csak egy pillanatig: Estelle Nze Minko magánakciója ugyanis kiválóan sikerült (14–13).

Gyors revans után a véghajrát „elvitte” az ETO, megint háromra duzzasztotta a különbséget egy rövid időre, amelyből kettőt meg is tudott őrizni a lefújásig, így 17–15-ös előnnyel várhatta Johansson csapata a második játékrészt.

Sako remeklése kellett a döntőbe jutáshoz

A képlet nem változott a folytatás utáni öt percben: előbb újra háromra növelte fórját az ETO, majd egyre zárkózott az Esbjerg – ezúttal Merel Freriks révén. Ahogy az első félidőben, úgy a másodikban is kisebb hullámvölgybe került az ETO, amit megint kihasznált az Esbjerg – vagyis csak majdnem!

Az utolsó negyedórához érve büntetőből egyenlíthetett volna a dán csapat, de Judith van der Helm nem tudta meglepni a kapuba szünet után beálló Hatadou Sakót, ahogyan a következő támadás során sem bírtak vele. Döntetlen helyett kétgólos lépéselőnyhöz jutottak a győriek, Dione Housheer remekelt a vonalról lélektani pillanatban (24–22).

Magasabb fokozatot kapcsolt az Esbjerg, rendre azt sem hagyta, hogy az ETO befejezze támadásait, de szerencsére támadásban ott is akadtak gondok. A sorozatos hibákat viszont – ahogy eddig az egész találkozón – megint a fehér mezesek tudták előbb minimalizálni: De Paula átlövésből megtörte a gólcsendet, csillapodtak a kedélyek.

Két perccel a vége előtt győri hiba után ismét lerohanásból operálhattak volna a dánok, Elin Hansson kapott ziccerben Reistadtól labdát, de Sako megint védett, elképesztő!

A túloldalon hetest fújtak a bírák, Housher ötödjére sem rontott a vonalról, így egy perc 13 másodperccel a vége előtt 29–27 volt az állás. Az utolsó szalmaszálba kapaszkodott Tomas Axnér, kikérte csapatát.

Hét a hat elleni játékkal rukkolt elő a svéd tréner, de Reistad rossz labdát kapott, így egyetlen feladata volt a címvédőnek: megőrizni a labdát. Ez nem sikerült, eladott labdából indulhatott az Esbjerg, Hansson belőtte, de a győriek lepörgették a maradék időt,

így történetük 11. BL-döntőjét vívhatják a zöld-fehérek vasárnap, a kérdés már csak az, hogy összejön-e a „magyaros” döntő, avagy a Metz ellen párbajozik, vagy az ugyancsak dán Odense lesz az ellenfél.

A Metz–Odense-mérkőzés 18 órakor kezdődik.

A női kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjének programja

május 31., szombat (elődöntők):

Győri Audi ETO KC – Team Esbjerg (dán) 29–28 (17–15)

18.00: Metz HB (francia) – Odense HB (dán)

június 1., vasárnap (helyosztók):

15.00: bronzmérkőzés

18.00: finálé

(Borítókép: Győri Audi ETO KCTeam Esbjerg mérkőzés. Fotó: Szollár Zsófi / Index)