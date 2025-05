Visszahozta a sírból a BL-elődöntőt, majd drámai végjáték után bejutott a fináléba az Odense

A női kézilabda Bajnokok Ligája második elődöntőjében az Odense hosszabbítás után kétgólos, 31–29-es győzelmet aratott a már héttel is vezető francia Metz ellen, így története első final fourján döntőbe jutott, ahol a címvédő Győr lesz az ellenfele. A bronzmérkőzés párosítása hasonló a tavalyihoz, ugyanis a Metzre a másik dán együttes, az Esbjerg vár.

A női kézilabda Bajnokok Ligája 2024–2025-ös szezonjának második elődöntőjében a francia bajnok Metz, és az esemény újonca, a dán Odense csapott össze egymással. A gallok a negyeddöntőben belföldi riválisukat, a Brest Bretagne-t ejtették ki kettős győzelemmel, míg az északiak a Magyar Kupa-győztes FTC–Rail Cargo Hungarián jutottak át összesítésben egyetlen góllal.

A felek eddigi négy mérkőzésén háromszor a franciák diadalmaskodtak, míg egyszer nem bírtak egymással a felek.

Emmanuel Mayonnade együttese a BL idei kiírásának első találkozóján játszott döntetlent, majd zsinórban tizenötöt nyert meg, többek között két siker is az FTC ellen született. Ami ennél is félelmetesebb, hogy a három magyarral, Vámos Petrával, Szemerey Zsófival és Szöllősi-Schatzl Nadine-nal felálló csapat hibátlanul nyerte meg hazája bajnokságát és a kupasorozatban is behúzta valamennyi mérkőzését.

Hiába tűnnek a találkozó esélyesnek a sárga-kékek, az eddigi három Bajnokok Ligája elődöntőjükből egyet sem tudtak megnyerni. Tavaly a későbbi ezüstérmes Bietigheim (mostani Ludwigsburg), 2022-ben az akkori győztes Vipers Kristiansand, 2019-ben a Rosztov bizonyult erősebbnek. A dobogó alsó fokára három évvel ezelőtt tudott felállni a francia együttes, akkor az Esbjerg volt a szenvedő fél, amiért a dánok egy évvel ezelőtt vágtak vissza.

Az Odense negyedik nekifutásra jutott át először a negyeddöntőn, így története első BL-elődöntőjére készülhetett. Gustav Gjekstad együttese húsz ponttal zárt csoportja harmadik helyén, majd a rájátszásban a norvég Storhamart, a nyolc között az FTC-t ejtette ki. Az idény végén leköszönő szakember korábban háromszor nyerte meg a sorozatot a Vipers Kristiansand együttesével (2019, 2021, 2022), mindannyiszor a magyar fővárosban tapasztalhatta meg, milyen érzés magasba emelni a sorozat serlegét. A „rókák” a Dán Kupa döntőjében az Esbjerg ellen maradtak alul, de a június 5-én kezdődő bajnoki döntőben visszavághatnak a riválisuknak, így idénybéli első trófeájukért érkeztek Budapestre.

19 Galéria: Női kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntő: Metz Handball - Odense Handbold Fotó: Szollár Zsófi / Index

Üdvrivalgás fogadta a magyar játékosokat, Vámos Petrának nem kezdődött jól a mérkőzés

Emmanuel Mayonnade vezetőedző mindhárom magyar játékost benevezte a Metz szombati keretébe, ahol helyet kapott az Esztergom friss szerzeménye, Emma Jacques is. A másik oldalon Gjekstad is bízhatott alapembereiben, többek között a Győrbe igazoló Helena Elverben is. A csapatok annak tudatában léptek pályára, hogy a találkozó győztese a kisaföldiekkel csap össze a végső győzelemért, míg a vesztesre az Esbjerg vár a bronzmérkőzésen.

Nem fogyatkozott meg a szurkolók száma az első elődöntőt követően, a magyar közönség hatalmas ovációval fogadta Szemerey Zsófit, Szöllősi-Schatzl Nadine-t és Vámos Petrát is. Utóbbi kettő kezdőként lépett pályára. Idegesen kezdtek a felek, az első akcióból szerzett találatra négy percet kellett várni, amit a dánok balszélsője, Elma Halilcevic szerzett. Előtte a másik oldalon Sarah Bouktit talált be hetesből, nem sokkal később Vámos gyűjtötte be első kiállítását. A gallok első mezőnyből szerzett gólja hat perc után született meg a magyar származású Jacques révén.

Nehézségeket okozhatott azonban a franciáknak, hogy a magyar válogatott irányítóját másodszor is két perces „kényszerpihenőre” küldték a játékvezetők, így védekezésben változtatni kellett a struktúrán. A találkozó 19. percében üdvrivalgásban tört ki az aréna, miután Szemerey Zsófi érkezett a franciák kapujába egy hétméteres erejéig, amit Andrea Aagot a kapufára dobott.

Az első félidő kiélezett küzdelmet hozott, a hajrában megszületett Vámos első gólja is. A szünetben 16–13-ra vezetett Emmanuel Mayonnade alakulata.

19 Galéria: Női kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntő: Metz Handball - Odense Handbold Fotó: Szollár Zsófi / Index

Hiába a többgólos francia előny, a rendes játékidő nem hozott döntést

A második játékrészt jobban kezdte a Metz, a szünet utáni első négy találatot a gallok szerezték, a dánok csupán a 38. percben törték meg a tizenkét perces (!) gólcsendjüket (20–14). Nem sokkal később azonban a francia bajnok került hullámvölgybe, ugyanis

22–15 után zsinórban hat gólt szereztek az északiak, így felzárkóztak egyetlen találatra (22–21), a kilenc percen át tartó góltalan időszakot Allison Pineau törte meg büntetőből.

A 49. percben azonban véget ért Emma Halilcevic, a dánok balszélsőjének a mérkőzése, ugyanis rendkívül sérülésveszélyes szabálytalanságot követett el Lucie Granier-vel szemben, a játékvezetők az eset visszanézése után a piros lapot mutatták fel.

A kék mezes Odense nem adta magát, tíz perccel a vége előtt kiegyenlített, majd Anna Grundtvig találatával előnybe került (24–25). Nem tartott ez sokáig, három és fél perccel a rendes játékidő vége előtt, a nézőtér ismét tombolt, merthogy Szemerey kivédte Aagot hetesét.

19 Galéria: Női kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntő: Metz Handball - Odense Handbold Fotó: Szollár Zsófi / Index

A végjáték kiélezett volt, végül hatvan percet követően nem született döntés, így 27–27-es eredményt követően kezdődhetett a kétszer ötperces hosszabbítás.

A csapatokon meglátszott a fáradtság, ugyanis a túlórában több mint három percet kellett várni az első akcióból szerzett találatra. Az első öt perc után a dánok kerültek kétgólos előnybe (28–30). Ezt meg is tartották az északiak, így 31–29-es eredménnyel bejutottak a döntőbe, amelyen a címvédő Győrrel mérkőzik meg a BL-serlegért.

A női kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjének programja

május 31., szombat (elődöntők):

június 1., vasárnap (helyosztók):

15.00: Team Esbjerg (dán) –Metz HB (francia)

18.00: Győri Audi ETO KC – Odense HB (dán)

(Borítókép: Szollár Zsófi / Index)