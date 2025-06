A véghajráig izgulhattunk, végül BL-bronzérem nélkül zártak metzi magyarjaink

A női kézilabda Bajnokok Ligája 2024–2025-ös szezonjának bronzmérkőzésen az Esbjerg 30–27-es győzelmet aratott a Metz ellen. A találkozó hajráját a dánok bírták jobban, így a három magyarral, Vámos Petrával, Szemerey Zsófival és Szöllősi-Schtazl Nadine-nal felálló francia együttes nem állhat fel a dobó alsó fokára, míg az északiak másodszor tehetik meg ezt. A 18 órakor kezdődő döntőben a Győri Audi ETO KC csap össze a dán Odensével, amelyet az Index a helyszínről közvetít.

Drámai küzdelmet hoztak a női kézilabda Bajnokok Ligája 2024–2025-ös szezonjának elődöntői. A három magyar játékossal felálló Metz hosszabbítás után maradt alul 31–29-re a dán Odense ellen, míg a szintén Dániából érkező Esbjerg a Győrtől szenvedett egygólos, 29–28-as vereséget. Ennek fényében két csalódott, de annál motiváltabb együttes csapott össze vasárnap délután a bronzéremért az MVM Dome-ban. Szemerey Zsófiék idénybéli első vereségüket szenvedték el, de rendes játékidőben továbbra sem múlták felül ebben az idényben a gallokat. Az északiak a Dán Kupát megnyerték, a bajnoki döntő párharca június 5-én kezdődik a szintén Final 4-ban szereplő riválisuk ellen.

A felek korábban 2022-ben és 2024-ben mérkőztek meg a harmadik helyért, előbb francia, majd dán sikerrel. Eddig összesen tízszer játszottak egymás ellen a csapatok, a mérleg kiegyenlített. A gallok ötször, a dánok négyszer örülhettek, emellett egyszer született döntetlen. Mindkét együttes másodszor állhatott volna fel a dobogó alsó fokára.

A csapatokra várnak még tétmeccsek a szezon hátralévő részében, de ami biztos, hogy pályafutásuk utolsó európai kupamérkőzését játsszák ketten is a metzieknél. A nyáron befejezi a profi pályafutását, a gallok kapusa, Cleopatre Darleux, valamint irányítója és védője, Allison Pineau is. Mindketten nyertek olimpiai és világbajnoki aranyérmet is, utóbbinak az Európa-bajnoki cím is sikerült, de a Bajnokok Ligája-serleget egyikőjük sem emelhette soha a magasba.

Emellett a sárga-kékek színeiben utoljára lép pályára a sorozatban a Győrbe visszatérő Szemerey Zsófi, az Esztergomba igazoló jobbátlövő, Emma Jacques, a Budaörs kölcsönjátékosa, Szöllősi-Schatzl Nadine, valamint a szintén csapatot váltó Anne Mette Hansen, Djazz Chambertin és Zaliata Mlamali is.

Az Esbjergnél is lesznek olyan játékosok, akik utoljára képviselik európai kupaporondon az együttest. Közéjük tartozik a Ferencvároshoz igazoló jobbátlövő, Mette Tranborg, továbbá a kapus, Amalie Milling, valamint két beálló, Kaja Kamp és Merel Freriks is.

18 Galéria: Női kézilabda Bajnokok Ligája bronzmérkőzés Metz - Esbjerg Galéria: Női kézilabda Bajnokok Ligája bronzmérkőzés Metz - Esbjerg (Fotó: Szollár Zsófi / Index)

Egyik csapat sem vette félvállról a bronzcsatát, az utolsó percekre maradt a döntés

Az elődöntőkhöz képest egyik szakvezető sem változtatott a keretén, Emmanuel Mayonnade benevezte a bronzcsatára Szemerey Zsófit, Szöllősi-Schatzl Nadine-t és Vámos Petrát is. Ami pikantériát adhat a mérkőzésnek, hogy a Metz csapatában játszik Tyra Axnér, aki az Esbjerg vezetőedzőjének, Tomas Axnérnek a lánya.

Szép számú nézősereg jelent meg az MVM Dome-ban, a közönségtől a Metz magyar játékosai kapták a legnagyobb ovációt. A szombati összeállításokhoz képest a franciák mestere hajtott végre több változtatást, ugyanis Vámos Petra és Szöllősi-Schatzl Nadine is a kispadon kezdett. Az első percek a galloknak sikerültek jobban, de az északiak is hamar felvették a ritmust.

A mérkőzés 13. percében vezetett először az idei négyes döntőben az Esbjerg (8–7), a dánok előnye még eggyel növekedett. A játékrész közepén állt be Szöllősi-Schatzl, majd nem sokkal később Vámos is. A magyar válogatott irányítójának első találata a 19. percben született meg, a szurkolók éltették is őt. A nemzeti csapat balszélsője azonban a negyedik próbálkozásából talált be először. Támadásban a tavalyi bronzérmes volt hatékonyabb, így a szünetben 17–16-ra vezetett Tomas Axnér együttese.

18 Galéria: Női kézilabda Bajnokok Ligája bronzmérkőzés Metz - Esbjerg Galéria: Női kézilabda Bajnokok Ligája bronzmérkőzés Metz - Esbjerg (Fotó: Szollár Zsófi / Index)

A második félidő elején is fej fej mellett haladtak a csapatok, a franciák mintegy kilenc perc elteltével fordították a maguk javára az eredményt (20–21). A játékrész felénél is megvolt Vámosék előnye, mi több a sárga-kékek támadásban is hatékonyabbá váltak. Azonban ez nem azt jelentette, hogy az Esbjerg feladta volna a küzdelmet, ugyanis az utolsó tíz percre döntetlennel (25–25) fordultak a felek. Erről az állásról a dánok mozdultak el, leginkább Henny Reistad vezetésével.

Ön szerint sikerül megvédenie Bajnokok Ligája-címét a Győrnek? Igen.

Nem.

A hajrában azonban az északiak beállója, Merel Freriks összeszedte a harmadik kiállítását, így számára hamarabb véget ért a találkozó. Öt perccel a vége előtt először állt be a Metz kapujába Szemerey Zsófi, de nem tudta kivédeni Reistad büntetőjét. A piros lap nem zökkentette ki a ritmusból Tomas Axnér tanítványait, így az Esbjerg ismét megszerezte a Bajnokok Ligája bronzérmét, miután 30–27-es győzelmet aratott.

Kézilabda, női Bajnokok Ligája, négyes döntő

június 1., vasárnap (helyosztók):

bronzmérkőzés: Team Esbjerg (dán) – Metz HB (francia) 30 –27 (17 –16)

18.00: Győri Audi ETO KC – Odense HB (dán)

május 31., szombat (elődöntők):

(Borítókép: A női kézilabda Bajnokok Ligája bronzmérkőzésén játszott Team Esbjerg - Metz Handball mérkőzésen a budapesti MVM Dome-ban 2025. június 1-jén. Fotó: Szollár Zsófi / Index)