„Továbbra sem tudom felfogni, hogy megnyertük a Bajnokok Ligáját, ez leírhatatlan érzés”

Hétszeres Bajnokok Ligája-győztes lett a Győri Audi ETO KC, miután a fináléban 29–27-es győzelmet aratott az Odense ellen. A díjátadó után a játékosok fülig érő szájjal érkeztek az interjúzónába, ahol az Index kérdéseire is válaszoltak. A final four legértékesebb játékosa (MVP), Kari Brattset Dale kiemelte, hogy mennyit számított a csapategység, egymást segítették a győzelemhez. Győri-Lukács Viktória szerint a döntőben végig kézben tartották a mérkőzést, a hullámvölgyek ellenszereként ugyancsak a társak játékszellemét említette. Kristina Jörgensen leírhatatlannak nevezte a BL-győzelmet, korábban nem volt része hasonlóban, ezért hatalmas ünneplésre számít.

Ellenállhatatlan játékkal rukkolt elő a Győri Audi ETO KC az Odense elleni Bajnokok Ligája-finálé kezdő sípszava után, négy és fél percnyi makulátlan teljesítménnyel támadásban és védekezésben megalapozta a győzelemhez szükséges, magabiztosságot adó előnyt (5–1). A címvédéshez az is elégnek bizonyult, hogy az első félidei húsz gól után a másodikban már csak kilencet szerezzen az ETO.

Az eredményhirdetést követően a győri játékosok fülig érő szájjal érkeztek a vegyes zónába. A négyes döntő MVP-je, Kari Brattset Dale az Indexnek mondta el, hogy hiába volt fárasztó a szombati elődöntő, a csapat egymást segítette a győzelemhez. A norvég beálló mostani szezonja olimpiai aranyéremmel kezdődött, Európa-bajnoki címmel folytatódott, majd magyar bajnoki és Bajnokok Ligája-elsőséggel ért véget. Hozzátette, szebbet nem is kívánhatott volna, a trófeákat a kiváló csapattársainak köszönheti. Kiemelte, hogy az ETO védekezése sokat javult egy nap alatt, a fal élesebbé vált. Végül köszönetet mondott a szurkolóknak, akik idén is remek hangulatot varázsoltak az MVM Dome-ba.

Hiába voltunk fáradtak az elődöntő után, a fináléban egymást segítettük a győzelemhez. Az Odense ellen sokkal élesebben védekeztünk, így nem engedtük, hogy felülmúljanak minket. Fantasztikus szezon volt a mostani, nem is kívánhattam volna ennél jobbat. Szeretnék köszönetet mondani a szurkolóinknak, akik hatalmas erőt adtak idén is

– értékelt lapunknak a háromszoros BL-győztes beálló.

Győri-Lukács Viktória a csapategységet emelte ki, Kristina Jörgensen leírhatatlannak nevezte a BL-győzelmet

Győri-Lukács Viktória kétszeres Bajnokok Ligája-győztes lett. Úgy véli, a kisalföldiek végig kézben tartották a mérkőzést, voltak hullámvölgyek, de ezekből hamar sikerült kimászni. Kiemelte a csapategységet, avagy mindig volt egy olyan játékos, aki kihúzta a másikat a gödörből. Hozzátette, a végén hamar lassítottak, de a lényeg, hogy sikerült megtartani a kialakított előnyt. Hangsúlyozta, hatalmas löketet adott az együttesnek a közönség, főleg akkor, amikor Hatadou Sako tüzelte a szurkolókat. A mostani szezont hosszúnak nevezte, de a zárás „hab volt a tortán”.

Végig a kezünkben tartottuk a mérkőzést. Hiába kerültünk hullámvölgybe, mindig volt egy olyan csapattárs, aki kihúzta a másikat a gödörből. A végén hamar kezdtük el lassítani a játékot, de a lényeg, hogy megvan a győzelem és a trófea. A szurkolóktól hatalmas segítséget kaptunk, főleg akkor, amikor Hatadou Sako lelkesítette őket. Hosszú volt a szezon, de a lényeg a szép lezárás

– jelentette ki a magyar újságírók előtt az Eb-bronzérmes jobbszélső.

Kristina Jörgensen, a győriek irányítója nem nevezte egyszerűnek a vasárnapi mérkőzést. Úgy véli, végig koncentrálniuk kellett, az elején pedig a közönség adott erőt a fantasztikus kezdéshez. Hozzátette, egyelőre nem fogta fel, hogy először kerülhet BL-aranyérem a nyakába, ezért tartalmas ünneplésre számít. A mostani szezont hullámvasútnak nevezte, de a vége szép lett, ami a legfontosabb. Korábban a dán válogatottal is közel állt ahhoz, hogy meglegyen a nemzetközi trófea, a döntőbeli vereségeket nem volt egyszerű megemészteni, most azonban sikerült az áttörés, az érzést pedig leírhatatlannak nevezte.

Nem volt egyszerű a döntő, az elején a szurkolók adtak nekünk lökést. Továbbra sem tudom felfogni, hogy megnyertük a Bajnokok Ligáját, így eseménydús ünneplésre számítok. Igazi hullámvasút volt a szezon, de a vége szép lett, ez a legfontosabb. Korábban a dán válogatottal közel jártam egy nemzetközi trófeához, a BL-győzelemmel járó érzés leírhatatlan

– örömködött a friss BL-aranyérmes.

Per Johansson, a győriek vezetőedzője a sajtótájékoztatón rávilágított, hogy játékosainak többsége évről évre tapasztaltabbá válik a négyes döntőt illetően, ennek köszönhetően egyre nyugodtabbak, legalábbis saját magán ezt tapasztalta.

Nehéz szezonunk volt sok sérüléssel, de mostanra teljessé vált a keretünk, és sikerült visszatérnünk a csúcsra. Egészséges, támogató közeg vesz körül minket, mindenki próbálja támogatni a törekvéseinket. Kiváltságnak érzem, hogy ilyen fantasztikus emberekből álló csapattal dolgozhatok, akik nemcsak jó játékosok, hanem szerények is. Talán ez a titok

– nyilatkozta a döntőt követően a Magyar Távirati Iroda által idézett szakvezető.

A svéd szakvezető kifejtette, érzése szerint megváltozott a szerepe ebben a szezonban a csapatnál, hiszen tavaly idény közben megmentőként érkezett, a tűzoltás volt a feladata. Most viszont volt lehetősége alaposabban megismerni mindenkit, ezt pedig hasznosította is a mindennapokban, másrészt jobban be tudta építeni az új játékosokat a csapatba.

(Borítókép: Szollár Zsófi / Index)