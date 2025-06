Négy perc alatt padlóra küldte ellenfelét a BL-döntőben, hetedjére is Európa trónján a Győr

A Győri Audi ETO KC a 2024–2025-ös női kézilabda Bajnokok Ligája-idényben megvédte címét, miután 29–27-re legyőzte a budapesti MVM Dome-ban a vasárnap este megrendezett fináléban a dán Odensét. A Rába-parti együttes zsinórban második, történetének pedig hetedik elsőségét húzta be a legrangosabb európai kupasorozatban, így már csak egy elsőségre van az örökranglistán második helyezett osztrák Hypo Niederösterreichtól.

A szombati elődöntős párharcok bőven kecsegtettek izgalommal, előbb a Győr verte meg végletekig kiélezett mérkőzésen egyetlen gólos különbséggel a dán Esbjerget, majd a három magyart is soraiban tudó francia Metz kapott ki úgy hosszabbítás után az ugyancsak dán Odensétől, hogy a második félidőben már héttel is vezetett, de végül elbukott. Bár magyaros döntőben reménykedtünk, biztosak lehettünk abban, hogy nem unalmas találkozó vár ránk vasárnap este. Nem véletlen fogalmazott úgy Győri-Lukács Viktória az Indexnek, hogy a valaha volt legkiegyensúlyozottabb négy csapat alkotja az idei final four mezőnyét...

A 29 éves jobbszélső arra hívta fel a figyelmet, hogy a BL-serleg megszerzéséhez a legfontosabb tényező a döntő előtt a hatékony regeneráció. Estelle Nze Minko viszont nem is aggódott azon, hogy milyen állapotban várja a magyar együttes a finálét, ugyanis – Per Johansson munkáját méltatva kiemelte – forgatni tudták a csapatot. Így, tette hozzá a győriek villámléptű és biztos kezű kulcsembere, mindenkiben bőven maradt energia az idény utolsó, legfontosabb mérkőzésére. Amelyen cseppet sem mellesleg az ETO címvédőként lépett pályára.

Ha a döntő résztvevőinek egymás elleni mérlegét néztük, hatalmas volt a Győr fölénye. A felek már tizenkétszer játszottak, tízszer a zöld-fehérek nyertek, míg az Odense csupán egyetlen alkalommal győzött, egyszer pedig döntetlen született.

Az Index olvasói is hasonlóan nagy fölényre számítottak, mint amit az egymás elleni mérleg mutatott: több mint 4300 voks érkezett az ETO címvédésére, míg vereségére kevesebb mint 700 fő számított előzetesen.

Csodálatos fényjátékkal kezdődött a női BL-szezont lezáró találkozó felvezetése, majd a kézis főszereplők előtt táncosok lepték el a pályát, akiket előbb a mérkőzés spanyol bírópárosa, Javier Alvarez Mata és Yon Bustamante Lopez váltott, melléjük érkeztek a Győr és az Odense játékosai. A hangulatra panasz már a kezdő sípszó előtt sem lehetett, a főként magyar szurkolókkal megtelt húszezer fős csarnok nézői elképesztő atmoszférát varázsoltak a bevonuló csapatok biztatására, hol a „Hajrá, Győr” , hol a „Mindent bele!” zúgott a lelátókról.

Négy és fél perc alatt padlóra küldte riválisát az ETO

A dánok részéről két hibával indult a finálé, na meg két győri találattal: előbb Dione Housheer villant kiszorított szögből, majd hasonlóan tett Bruno de Paula is. Alig telt el négy és fél perc, már ötöt számlált a címvédő, míg az Odense csak egyszer volt eredményes (akkor is a büntetővonalról), nem is tehetett mást Ole Gjekstad vezetőedző: kikérte első idejét (5–1). Pontosan ilyen kezdést szerettünk volna!

A rövid megbeszélés sem hozott áttörést a dánok támadójátékában, gyakorlatilag lövésig sem jutottak el, ha pedig igen, Sandra Toft vagy a kapufa résen volt, míg a túloldalon minden akció, figura és megoldás „ült”. Így nem meglepő módon már kétszer annyi gólt számlált Per Johansson csapata tizenegy perc után (9–4).

A Ferencvárost a negyeddöntőben lenullázó Althea Reinhardt bár többször is hatalmas védést mutatott be, elöl továbbra sem találták a győri fal ellenszerét a narancssárga mezes dánok, így az első félidő hajrájához érve, Kristina Jörgensen magánakciója után hétre (!) duzzadt a Győr előnye. Azt követően azonban megtört a zöldek lendülete, kisebb hullámvölgybe kerültek Győri-Lukácsék. A dán kapuba érkezett Katrine Lunde, aki minden próbálkozást hárított, míg társai támadásban jeleskedtek, ez pedig 4–0-s odensei sorozatot eredményezett. Ennek apropóján a svéd tréner is várta egy rövid eligazításra a győrieket (13–10).

Gyorsan észhez kapott az ETO, pillanatok alatt visszaállította az ötgólos, megnyugtató fórt, amelyet végül a félidei pihenőig meg is tudott őrizni (20–15).

Kari Brattset, Nze Minko és Housheer vitte a prímet az első játékrészben, a győri gólok majdnem háromnegyedét ez a hármas lőtte.

A lépést tartani tudta, komoly veszélyt nem jelentett az Odense

A folytatás utáni első öt percben az Odense dominált, Mie Höjlund révén háromra csökkentette hátrányát, de a győriektől három jó megmozdulás elég volt arra, hogy visszaálljon minden a régi kerékvágásba. Előbb egy kiváló védekezés, majd egy sikeres lerohanás, aztán egy Housheer-gól kellett ahhoz, hogy újra öttel vezessen a címvédő. Ismét észlelte Gjekstad, hogy fontos lélektani pillanata ez a finálénak, így másodjára is kihívta csapatát megbeszélésre a negyvenedik percben (24–19).

A véghajrához érve zárkózott, de érdemben mégsem tudott közelebb férkőzni riválisához az Odense, hiába voltak néhol gyönyörű megoldások – legutóbb éppen a zöld-fehérekhez tartó Helena Elvertől, de azonnal csillapította a kedélyeket Nze Minko a túloldalon.

Győri időkérés után, az ötvenedik percben De Paula talált be, majd a kontrát az elődöntőben brillírozó Hatadou Sako védte, ami után nemcsak a lelátó, de a győri kispad és a pályán lévő játékosok is kezüket a magasba emelve méltatták – érezve, hogy ezzel nagyon közel kerültek az újabb sikerhez.

Az utolsó szalmaszálban kapaszkodva Gjekstad mínusz négynél játékmegszakítást kért, ami gyors Elver-találattal zárult, így még mindig nem nyugodhatott meg a magyar publikum. Másfél perccel később viszont már igen: Jörgensen passzívnál akasztott nagyot, majd Sako védett ismét egy nem kicsit. Három perc volt hátra, hozzá négygólos ETO-előny (29–25).

Még egy utolsó hajrát indított az Odense, egy perc hat másodperccel a lefújás előtt lefelezte hátrányát, de egy kiváló blokk segített a zöld-fehéreknek az utolsó másodpercekben, amellyel eldőlt, hogy 2025-ben is a Győr Európa legjobb csapata (29–27)!

AZ ETO SOROZATBAN másodjára, története során hetedJÉRE (2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2024, 2025) hódította el a Bajnokok Ligája trófeáját, így csupán egyetlen győzelemre van attól, hogy beérje az örökranglista ezüstérmesét, az osztrák Hypo Niederösterreichot.

Kézilabda, női Bajnokok Ligája, négyes döntő

június 1., vasárnap (helyosztók):

Korábban

május 31., szombat (elődöntők):

(Borítókép: Bruna Aparecida Almeida De Paula, a Győr játékosa a női kézilabda Bajnokok Ligája döntőjében játszott Győri Audi ETO KC – Odense HB-mérkőzésen az MVM Dome-ban 2025. június 1-jén. Fotó: Szollár Zsófi / Index)