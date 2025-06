Megtörte a hazai pálya átkát, történelmi bajnoki címet szerzett a Veszprém

Az egyik fél második győzelméig tartó párharc első meccsét a One Veszprém 34–32-re nyerte, majd az OTP-Pick Szeged egy hazai 32–28-as sikerrel egyenlített, így minden a mindent eldöntő harmadik összecsapásra maradt. A Veszprém Aréna telt házzal és felfokozott hangulattal fogadta a csapatokat: a kezdés pillanataiban még a vendégtábor hangja volt erősebb, de hamar aktivizálta magát a hazai közönség is.

A mérkőzés több kimaradt helyzettel indult, mígnem a szegedi Mario Sostaric értékesített egy hétméterest. Erre gyorsan érkezett a válasz: a hazaiak egy 3–0-s rohammal átvették a vezetést, és megalapoztak az első tizenöt perchez. A félidő közepén úgy tűnt, a Veszprém még inkább lendületbe jön: Szergej Koszorotov góljaival és Rodrigo Corrales védéseivel négygólosra nőtt a hazai előny (9–5), Michael Apelgren időt is kért. A szegedi pauza bevált: Bánhidi Bence és Magnus Röd vezetésével sikerült visszazárkózniuk a vendégeknek. Sőt, néhány pillanatra még a vezetést is megszerezték a kékek, de a szünetre a Veszprém ment kétgólos fórral (17–15).

A második félidő ott folytatódott, ahol az első abbamaradt: kemény, feszült játék, gyakori fordulatok jellemezték az összecsapást. Sostaric újabb büntetőjével a Szeged előbb egyenlített, majd újfent vezetett is, ám ezúttal is kérészéletű volt a vendégek feltámadása. A Veszprém kapust cserélt: a szezon végén búcsúzó Palasics Kristóf jött, hogy (egy ideig biztosan) utolsó meccsén hőssé váljon nevelőegyesülete színeiben. A magyar válogatott kapus bravúrjaival tűzdelt 4–0-s hazai roham – amelyet Fabregas és Remili vezényelt az ellenfél térfelén – újra megfordította az állást. Kezdett eldőlni a csata, a 41. percben komoly feszültség alakult ki: egy Bánhidi–Fabregas-összecsapás és hosszas videózás után mindkét játékos kétperces büntetést kapott. A Veszprém ekkor már öt góllal is vezetett.

A Szeged azonban nem adta fel: az utolsó percekben visszajött mínusz kettőre, miközben Koszorotov egy kétperces kiállítással nehéz helyzetbe hozta a hazaiakat. Ennél közelebb azonban nem tudott zárkózni.

A végeredmény 34–31 lett, a Veszprém így 2–1-re megnyerte a párharcot, és ezzel fenntartotta 1987 óta élő sorozatát: azóta nem zárt idényt trófea nélkül belföldön. Bár a Szeged ezúttal is közel járt a bravúrhoz, sorozatban harmadszor is az ezüsttel kellett beérje az NB I-ben.

Rodrigo Corrales hat, Palasics Kristóf öt védéssel járult hozzá a sikerhez. A túloldalon Tobias Thulin két, Mikler Roland 14 védéssel zárt.

A két csapat 204. alkalommal játszott egymással tétmeccset, az örökmérleg 140 veszprémi siker, hét döntetlen és 57 szegedi győzelem.

FÉRFI KÉZILABDA NB I, BAJNOKI DÖNTŐ

3. mérkőzés

One Veszprém HC–OTP Bank-Pick Szeged 34–31 (17–15)

gólszerzők: Koszorotov, Fabregas 7-7, Descat, Remili 6-6, Vajlupov 3, Pechmalbec, Casado 2-2, Cindric 1, illetve Sostaric 7, Bánhidi, Mackovsek, Röd 4-4, Bodó, Garciandía 3-3, Toto 2, Kukic, Frimmel, Kalaras, Smárason 1-1