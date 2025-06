Távozik a Veszprém olimpiai bajnoka, Barcával BL-győztes átlövő érkezik

Bejelentette a francia Ludovic Fabregas és az orosz Szergej Koszorotov távozását a bajnok One Veszprém HC férfi-kézilabdaklub – adta hírül az MTI.

A klub honlapja felidézi, hogy az olimpiai, világ- és Európa-bajnok francia beálló két év után távozik. A vezetőség szerette volna, ha Fabregas a következő években is a bakonyiakat erősíti, de a távozása már tavaly nyáron eldőlt, ennek ellenére csak most jelentették be.

Ugyancsak két idényt követően távozik az orosz balátlövő, Szergej Koszorotov, az ő esetében a klubvilágbajnok bakonyiak nem éltek az egy évre szóló szerződéshosszabbítási opcióval, és játékjoga értékesítése mellett döntöttek.

Mindkét játékos visszatér korábbi klubjához, Fabregas a Barcelonához, Koszorotov pedig a Fazekas Gergőt, Szita Zoltánt és Ilic Zorant is foglalkoztató lengyel bajnok Orlen Wisla Plockhoz.

A Veszprém már korábban bejelentette, hogy Palasics Kristóf, Agustín Casado, Nikola Grahovac, Mikita Vajlupov és Aron Pálmarsson szintén távozik az idény végén.

A jobbszélső Végh Bálintot egy évre kölcsönadják Gyöngyösre, a balszélső Hoffmann Balázs előbb Tatabányára igazol, onnan pedig kölcsönben Szigetszentmiklósra kerül. Az irányító Lukács Péter a következő évadban is a norvég Elverumot erősíti kölcsönben. A kapus Nagy Benedek a német másodosztályú Balingen-Weilstettennél marad, a kapus Mikler Krisztián pedig a folytatásban is a NEKA-ban véd.

A klub már korábban bejelentette, hogy a nyáron érkezik a brazil védekezőspecialista Thiagus Petrus, az egyiptomi balátlövő Ahmed Hesham, a francia válogatott jobbszélső Yanis Lenne, továbbá a balszélső Molnár Robin.

Most hozták nyilvánosságra, hogy két évre Veszprémbe szerződik az egyiptomi válogatott balátlövő, Ali Zein, aki korábban Bajnokok Ligáját nyert a Barcelonával, legutóbb pedig a Dinamo Bucuresti-et erősítette.

Érkezik honfitársa, Ahmed Adel is, az egyiptomi válogatott beálló egy plusz egy évre szerződött a bakonyiakhoz.

A francia-szerb beálló, Dragan Pechmalbec, továbbá az egyiptomi balátlövő, Jehia el-Dera szerződését meghosszabbították.

További érkezők is lesznek, újabb bejelentések júliusban várhatók, a keret augusztus 4-én kezdi a felkészülést.