A Veszprém vezérigazgatója: Nálunk is több magyar játékos kellene

Viszontagságos éven van túl ismét a Veszprém, bár a bajnoki címet – nagy csatában – el tudta órozni a rivális Szegedtől, a kupát már nem sikerült megnyernie, a várttal ellentétben Bajnokok Ligája négyes döntőbe jutást sem sikerült – megint. Így hát nem meglepetés, hogy dr. Bartha Csaba sem volt teljesen elégedett az idénnyel.

A sportvezető előbb röviden felvázolta a hamarosan érkező játékosok erősségeit A Sport Tv Kézivezérlés című műsorában, majd kitért arra, hogy hol szeretnének még erősíteni.

„Thiagus Petrus és Ali Zein rövid távon is nagy segítség lesz, míg középtávon Yanis Lenne és Ahmed Hesam mozdíthat nagyot a csapaton, de nyáron még két poszton erősítenénk legalább. 2026-ra olyan világsztárokat szeretnénk igazolni kapus-, beálló- és átlövőposzton egyaránt, akikkel a Veszprém sikeres lehet. Olyan belső posztos játékosokat szeretnénk hozni, akik az élmezőnyhöz tartoznak” – értékelt Bartha, majd hozzátette: nagy érvágás a bakonyiaknak, hogy Ludovic Fabregas távozik, szerinte pótolhatatlan a francia játékos.

Majd kitért arra, hogyan lehetne elérni azt, hogy több magyar szerepeljen a Veszprémben, de kiemelte, a klub több honi játékost is szeretett volna elcsábítani, de mindannyian nemet mondtak a lehetőségre.

Nálunk is több magyar játékos kelleme, de ehhez szükséges a másik fél is. Fazekas Gergőt le akartuk igazolni, de nem jött haza. Palasics Kristóf a Bundesligát választotta, amit meg is értek, mert annál nincs feljebb. Imre Bence jó helyen van Kielben, de ugyanez elmondható Bodó Richárdról, Bánhidi Bencéről, vagy Szita Zoltánról is. A BL megnyeréséhez mást nem nagyon lehet igazolni. Most rajta vagyunk azon, hogy Imre Bence ne Kielben, hanem Veszprémben játsszon! De kérdés, hogyan dönt Palasics vagy Ilic Zoran, akinek jól megy a Plockban.