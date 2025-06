A Puskás Akadémiába igazolhat a jelenleg Hamburger SV-ben szereplő Németh András. A négyszeres magyar válogatott támadó magyar sajtóhírek szerint már alá is írta szerződését az ezüstérmes csapatnál.

Pont kerülhet a német Hamburger SV támadójának, Németh András jövőjének a végére, miután az NB1.hu úgy értesült, hogy a négyszeres magyar válogatott támadó a Puskás Akadémiában folytathatja karrierjét.

Az oldal hozzáteszi, információik szerint a 22 éves futballista már alá is írta a szerződését a felcsúti csapatnál, akit a napokban már be is jelenthet a 2024–2025-ös bajnoki idényben ezüstérmes magyar együttes.

Németh 2023 januárjában igazolt a belga Genktől a német másodosztályban szereplő Hamburger SV-hez, ahol az állandó játéklehetőség ellenére nem találta meg góllövő cipőjét. Végül tavaly nyáron került kölcsönbe a Münster csapatához, de néhány gólpassz ellenére ott sem jött ki neki a lépés.

(Ajánlókép: Getty Images)