Kezdődik a világ legjobbjai nélküli vb, amin csak az a kérdés, Európa mennyire veszi komolyan

Egy régi álom kel most valóra, hiszen több mint hét éve, 2019 márciusában jelentette be a FIFA, hogy megreformálja a klubok világbajnokságát, amelynek első 32 csapatos kiadására 2021-ben Kínában került volna sor – ha nem tör ki a koronavírus-járvány, amely az egész világot megbénította.

Így egy darabig ment a régi mederben a történet – egészen a Manchester City sikeréig –, mígnem 2025-ben már sikerült tető alá hozni a rendezvényt.

Amely megítélése azért finoman szólva is felemás…

Mit szeretnénk? A legjobbakat látni? Vagy hogy mindenki elindulhasson?

Az már a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak is nagy kihívásokat okozott, hogy hogyan lehet egyszerre megoldani azt, hogy egy verseny mindenki számára elérhető legyen, valamint azt, hogy a világ legjobbjai vegyenek részt rajta. (És akkor azt most tényleg hagyjuk is, hogy a profi sportolók olimpiai száműzése az adott sportágaknál mennyi évtizedet ölelt fel.)

Mert az alapgondolat, miszerint mindenhonnan érkezhessenek sportolók, kipróbálni magukat a legjobbak között nemes, aztán ha a viadalon végül elinduló sportoló egy erősebb nemzet válogatóján a top 20-ba sem férne bele, akkor mégis visszás eredményt tud adni. A FIFA is hasonlóképpen bajban van a rendezvényeivel, a 2026-os világbajnokságra például 48 csapatra bővítették a mezőnyt, aminél viszont nemhogy alkalmazkodott volna a saját erősorrendjéhez, hanem még lazított is egyet rajta.

Így sikerült kihozni azt, hogy a legtöbb tagországgal, a világranglista legjobb 11 csapatából kilenccel és a legjobb 48 között 26 együttessel álló európai szövetségnek (UEFA) sikerült a 16 plusz kvótából hármat (rendezés esetén ráadásul 13+1 volt, tehát ez esetben csak kettőt) kiosztani, és innentől 16 európai indulhat a vb-ken.

A legfrissebb FIFA-világranglista

Ázsia: 46 csapat (4 db top 48 – a legjobb 15., továbbá 18., 23., 26.)

Afrika: 53 csapat (6 db top 48 – 12., 19., 32., 36., 41., 43.)

Észak- és Közép-Amerika: 32 csapat (4 db top 48 – 16., 17., 30., 33.)

Dél-Amerika: 10 csapat (8 db top 48 – 1., 5., 13., 14., 24., 42., 47., 48.)

Óceánia: 11 csapat (0 db top 48 – 86.)

Európa: 54 csapat (26 db top 48 – 8 top 10)

Ehhez képest a vb-helyek kiosztása

Ázsia: 46 csapat (8+1 pótselejtezős)

Afrika: 53 csapat (9+1 pótselejtezős)

Észak- és Közép-Amerika: 32 csapat (3+3 [házigazda]+2 pótselejtezős)

Dél-Amerika: 10 csapat (6+1 pótselejtezős)

Óceánia: 11 csapat (1+1 pótselejtezős)

Európa: 54 csapat (16)

Mindez azt jelenti, hogy a mezőnyben továbbra is az európai csapatok száma a legmagasabb, de az eddig sem ideális 13/32-höz (vagy 14/32-höz) képest immár 16/48-ra romlott az arány, amivel még tovább hígult az eddig sem legacélosabb mezőny.

Most ezen is sikerült még egyet csavarnia a FIFA-nak, és létrehoznia azt a klubvilágbajnokságot, amelyen már csak 12 hely jutott az UEFA-nak, úgy, hogy míg a nemzeteknél azért világszinten is van megoszlás, a legjobb nem európai futballisták túlnyomó része viszont a kontinensünk egy-egy csapatát erősíti, így ha csak a keretek piaci értékeit nézzük, brutális differenciákat kaphatunk.

A kontinentális szövetségek legértékesebb klubjai

Ázsia: al-Hilal (szaúdi) 153,43 millió euró

Afrika: al-Ahli (egyiptomi) 49,65 millió euró

Észak- és Közép-Amerika: CF América (mexikói) 86,6 millió euró

Dél-Amerika: Palmeiras (brazil) 252,55 millió euró

Óceánia: Auckland FC (új-zélandi) 9,28 millió euró

Európa: Real Madrid (spanyol) 1,33 milliárd euró

És hogy érzékeltessük egy kicsit pontosabban is: a világ legértékesebb nem európai együttese, a brazil Palmeiras előtt 48 darab európai csapat szerepel a rangsorban.

Vagy ha úgy jobban tetszik, a klubvilágbajnokságon elinduló nem európai együttesek közül a 11 legértékesebb csapat együtt sem éri el a Real Madrid szintjét.

Ezek alapján tényleg csak az a kérdés, hogy mennyire veszik komolyan az európai együttesek az egyelőre leginkább a hátuk közepére sem kívánt pluszsorozatot és meccseket…

Éljen a futballromantika?

Jöjjön azért az ellenoldal is: az UEFA-nál a Bajnokok Ligája reformálásával az országonkénti egy (címvédő esetén plusz egy) kvótát feladva mára addig jutott az elitsorozat, hogy a következő idényben a világ legerősebb bajnokságai közül az angol hat (!), a spanyol öt, az olasz, a német, a francia négy-négy együttest indíthat.

Míg a korábbi korszakokban román, skót és jugoszláv csapat is nyerhetett trófeát, továbbá belga, görög és svéd is eljuthatott döntőbe, a legújabb kori történelemben az amúgy hat trófeával ötödik helyen álló holland és a négy elsőséggel hatodik portugál liga résztvevői is esélytelenek még a döntős szereplésre is.

Egészen konkrétan a Porto 2004-es sikere óta nem volt még csak finalista sem az öt topgligát leszámítva, és a franciából is csak a PSG, amely most ugyanakkor csúcsra is ért, megszakítva a spanyol (10), az angol (6), a német (2) és az olasz (2) csapatok menetelését.

Így pedig tényleg csodára van ahhoz szükség, hogy egy kisebb költségvetésből gazdálkodó csapat elérjen valamit.

Emiatt tehát akár még érdekes is lehetne, hogy a limitáltabb helyek mellett mennyivel több esélyük van a nem európaiaknak. Itt ugyanakkor az elmúlt két évtizedben inkább azzal szembesülhettünk, ami minden bizonnyal a BL-ben is érvényes lenne, ha visszaállna az egycsapatos rendszer: aki a BL-t megnyerte, azé lett a klub-vb (és azért igencsak meglepő lenne, ha a BL-ben egy-egy indulónál nem az öt topligás egyike lenne a végső befutó).

A brazil Internacional 2006-os győzelme óta a lejátszott 17 klubvilágbajnoki döntőből 16-ot nyert meg a BL-győztes, a Corinthians 2012-es Chelsea-verése óta pedig az összeset.

Így még azt sem mondhatjuk, hogy a kevés európai csapat több esélyt adna, mivel egy gárdának még van esélye kifogni egy rosszabb időszakot, 12-nél viszont aligha jön ez be. Marad a kérdés az előző, mennyire veszik komolyan ezt a furcsa sorozatot az UEFA-csapatok.

Jön a világbajnokság a világ legjobbjai nélkül?!

Merthogy a kvalifikáció már alapból kiejtett olyan végső győzelemre esélyes gárdákat, amelyek szerepe egy ilyen rendezvényen mindenképpen indokolt lenne.

Az ázsiai szövetségből a 2021-es (al-Hilal), a 2022-es (Urava Red Diamonds) és a 2023–2024-es idény BL-győztese (al-Ain) mellett a legutóbbi négy év legjobb AFC-koefficiensű gárdája (Ulszan) került be. Négy-négy hely jutott az afrikai és a CONCACAF-zóna csapatainak is, előbbinél két BL-győztes (al-Ahli és Vidad) mellett a két legjobb CAF-koefficiensű (Espérance és Mamelodi Sundowns), utóbbinál három BL-győztes (Monterrey, Seattle Sounders, Pachuca) mellett a kizárt León helyére playoffban bejutó Los Angeles FC.

Házigazdaként ide kell még venni a 2024-es MLS-szezonnal kvalifikáló Inter Miami FC-t is, David Beckham csapatát olyan korábbi Barcelona-klasszisok erősítik, mint Lionel Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets vagy éppen Jordi Alba, a kispadon pedig Javier Mascherano ül.

Dél-Amerikából a legutóbbi négy Libertadores-kupa-győztes (Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Botafogo – mind brazil) mellett a legutóbbi négy évben legtöbb koefficienspontot szerző River Plate és Boca Juniors (argentinok). Óceániából sok kérdés nem volt, mivel a legutóbbi négy évben egyaránt az Auckland City nyerte meg a BL-t.

Viszont az európai helyzet itt is problémásan fest.

A 2021-es (Chelsea), a 2022-es (Real Madrid) és a 2023-as BL-győztes (Manchester City) mellett az elmúlt négy év kilenc legjobb koefficiensű gárdája fért be. Ami azt jelenti, hogy például az osztrák Red Bull Salzburg is ott lehet a rendezvényen.

Ami a semleges szurkolók számára viszont fájó lehet, hogy az angol bajnok (és 2018-ban, 2019-ben – győztes – és 2022-ben is BL-döntős) Liverpool, az olasz aranyérmes Napoli, a Spanyolországban mindent (bajnoki cím, Király-kupa, Szuperkupa) elhódító Barcelona sem vehet részt, hogy a top 7 bajnokságban ugyancsak első Sporting CP (portugál) és PSV (holland) párosáról ne is beszéljünk.

A világ tíz legértékesebb keretéből még a BL-elődöntős Arsenal (3.) és az El-győztes Tottenham (9.) sincs ott a Barcelona (4.) és a Liverpool (8.) mellett, a 10. Intert követő hetesből pedig senki.

A lebonyolítás ismerős lesz

Azok számára, akik az 1998 és 2022 közötti világbajnokságokat követték, nem lesz ismeretlen a formátum: a 32 csapat nyolc darab négyes csoportban küzd egymással a két-két továbbjutó helyért, ezt követően kieséses szakasz következik a 16 talpon maradt gárda számára, az egyetlen differencia, hogy nem lesz bronzmérkőzés, így 64 helyett 63 összecsapást rendeznek.

Az összecsapásokat 11 amerikai városban rendezik meg, ezek többsége a keleti oldalon lesz, de a kaliforniai Pasasedna és a washingtoni Seattle révén a Csendes-óceán partvidéke is képviselteti magát.

A finálét New Jersey-ben, az NFL-ben szereplő New York Jets és New York Giants otthonául szolgáló MetLife Stadiumban rendezik meg július 13-án, 21 órás kezdéssel.

1 milliárd dollár a tét – 125 millió dollárt is kaphat a győztes

Nos, ha másért nem, a busás pénzdíjért azért érdemes lesz odaraknia magát mindenkinek, hiszen a győztes akár 125 millió dollárt (mintegy 108 millió eurót) zsebelhet be, ami azért még a topcsapatok költségvetésében sem néz ki rosszul.

Az együttesek a csoportkörben minden döntetlenért 1 millió dollárt kapnak, a győzelemért kettőt, a nyolcaddöntőbe jutásért újabb 7,5 millió érkezhet a számlára, a negyeddöntő további 13,125 milliót ér, az elődöntő pedig 21-et. A döntős 30 milliót kap még, a győztes pedig 40 milliót.

A sportteljesítményekből összesen 475 millió dollárt kereshetnek a csapatok, ehhez jön még a részvételi alap, amely 525 millió dollárra rúg, és amelyet garantáltan megkapnak a részt vevő csapatok – ugyanakkor ezt már nem egyenlő mértékben.

A részvételi bónusz csapatonként

Ázsia: 9,55 millió dollár

Afrika: 9,55 millió dollár

Észak- és Közép-Amerika: 9,55 millió dollár

Dél-Amerika: 15,21 millió dollár

Óceánia: 3,58 millió dollár

Európa: 12,81–38,19 millió dollár (a sport- és a kereskedelmi érték alapján meghatározva)

Nem közvetíti honi adó

Az M4 Sport nem újította meg a 2025-ös klubvilágbajnokságra a szerződését, így a magyar televízióban nem lesz látható a viadal.

Követni a meccseket a DAZN felületein keresztül lehet ingyenesen, a regisztráció után.

A friss BL-győztes a legnagyobb favorit

A klubvilágbajnokság előtti szerkesztőségi erősorrendünkben nem meglepő módon az európai együttesek nagy fölénye rajzolódik ki, a tavasszal Európát leigázó Paris Saint-Germain az utolsó szavazattal szerezte meg az első helyet rangsorunkban.

Addig ugyanis az élen a világ legértékesebb keretével bíró, valamint a rendezvény előtt megkaparintott Trent Alexander-Arnoldot és Dean Huijsent is nevező Real Madrid állt, amely így másodikként zárt.

Az aranylabdás Rodrit hosszú sérülése után ismét az együttesben tudó Manchester City viszont még a dobogóra sem fért fel, ebben kevéssel előzte meg a Bayern München.

Az első tízbe kivétel nélkül az európai topligák együttesei kerültek be, a legjobb UEFA-n kívüliként a Boca Juniors zárt, jobb legjobb helyezésének köszönhetően megelőzve a brazil Flamengót.

A River Plate (23) éppen lecsúszott a top 16-ból, a felsoroltakon kívül pedig még az Inter Miami (7), a Salzburg (6) és az al-Hilal (4) kapott pontokat.

A klubvilágbajnokság erősorrendje (top 16)

Paris Saint-Germain (francia): 244 pont Real Madrid (spanyol): 238 Bayern München: (német): 180 Manchester City (angol): 176 Internazionale (olasz): 138 Chelsea (angol): 133 Atlético Madrid (spanyol): 130 Borussia Dortmund (német): 89 Juventus (olasz): 71 Benfica (portugál): 64 Boca Juniors (argentin): 48 Flamengo (brazil): 48 Fluminense (brazil): 40 Botafogo (brazil): 30 Porto (portugál): 29 Palmeiras (brazil): 28

Klubvilágbajnokság 2025, csoportbeosztás

A csoport: al-Ahli (egyiptomi), Inter Miami FC (amerikai), Palmeiras (brazil), Porto (portugál)

al-Ahli (egyiptomi), Inter Miami FC (amerikai), Palmeiras (brazil), Porto (portugál) B csoport: Atlético Madrid (spanyol), Botafogo (brazil), Paris Saint-Germain (francia), Seattle Sounders (amerikai)

Atlético Madrid (spanyol), Botafogo (brazil), Paris Saint-Germain (francia), Seattle Sounders (amerikai) C csoport: Auckland City (új-zélandi), Bayern München (német), Boca Juniors (argentin), Benfica (portugál)

Auckland City (új-zélandi), Bayern München (német), Boca Juniors (argentin), Benfica (portugál) D csoport: Chelsea (angol), Espérance (tunéziai), Flamengo (brazil), Los Angeles FC (amerikai)

Chelsea (angol), Espérance (tunéziai), Flamengo (brazil), Los Angeles FC (amerikai) E csoport: Internazionale (olasz), Monterrey (mexikói), River Plate (argentin), Urava Red Diamonds (japán)

Internazionale (olasz), Monterrey (mexikói), River Plate (argentin), Urava Red Diamonds (japán) F csoport: Dortmund (német), Fluminense (brazil), Mamelodi Sundowns (dél-afrikai), Ulszan (dél-koreai)

Dortmund (német), Fluminense (brazil), Mamelodi Sundowns (dél-afrikai), Ulszan (dél-koreai) G csoport: al-Ain (arab emírségekbeli), Juventus (olasz), Manchester City (angol), Vidad (marokkói)

al-Ain (arab emírségekbeli), Juventus (olasz), Manchester City (angol), Vidad (marokkói) H csoport: al-Hilal (szaúdi), Pachuca (mexikói), Real Madrid (spanyol), Red Bull Salzburg (osztrák)

