A jobb oldali szárnyvédő szabadon igazolhatóként tette át a székhelyét Liverpoolból a spanyol fővárosba – ott hat évre szóló szerződést írt alá –, és a két klub külön megállapodásának, valamint 10 millió eurónak köszönhetően már egy hónappal korábban csatlakozott a Real Madridhoz. Liverpooli szerződése a sportági hagyományoknak megfelelően június végéig szólt. Alexander-Arnold így viszont pályára léphet a hétvégén kezdődő klub-világbajnokságon. Amelyen az angolokkal ellentétben a spanyolok ott vannak a résztvevő 32 gárda között.

Az eseményen bejelentették , hogy Alexander-Arnold a 12-es mezszámát hordja a Real Madridban, a hátán „Trent” felirattal, majd a legemlékezetesebb liverpooli megmozdulásaiból készített rövid filmet vetítették le, majd Florentino Pérez madridi klubelnök üdvözölte őt egy „nagyszerű családban” .

Ezt követően szólt az érdeklődőkhöz Alexander-Arnold, aki az összegyűlt újságírók és szimpatizánsok általános meglepetésére az egész beszédét folyékonyan, spanyolul mondta el.

Köszönöm Florentino Péreznek, valamint a klubnak ezt a lehetőséget. Nem mindennap adatik meg olyan klubhoz szerződni, mint a Real Madrid. Ez egy valóra vált álom. Hihetetlenül boldog és büszke vagyok, hogy itt lehetek. Alig várom, hogy megmutassam az összes Real-drukkernek a képességeimet, és mindent beleadva küzdjek a klub címeréért. Tisztában vagyok azzal, hogy a Real Madridban játszani nagy felelősséggel jár, de készen állok a kihívásra, hogy maximálisan küzdjek a csapatért, a szurkolókért. Meg akarom mutatni a képességeimet, és szeretnék sok trófeát nyerni, bajnok lenni, tovább fejlődni, és élvezni minden pillanatot a világ legjobb játékosai mellett. Köszönöm, és Hala Madrid!

Alexander-Arnold később sajtótájékoztatón – ahol azért már angolul beszélt – válaszolt a kérdésekre, egyebek között azokra is, amelyek spanyol nyelvtudására vonatkoztak. A futballista elárulta: „néhány hónappal” ezelőtt kezdett el spanyolul tanulni. Hozzátette: a csütörtöki egy olyan nap volt számára, amire „régóta várt”. Ezt a megjegyzését később azért pontosította valamelyest.

„Hogy egyértelmű legyen, a hosszú várakozás alatt néhány hetet értek, és nem éveket.”

A 26 éves, 34-szeres angol válogatott játékos a Liverpool saját nevelésű fiataljaként a 2016–2017-es szezonban mutatkozott be az első csapatban, amelyben két idénnyel később már alapemberré, később pedig kulcsemberré vált. A legutóbbi szezonban 44 tétmeccsen 4 gól és 8 gólpassz fűződik a nevéhez, a bajnokságban 33 találkozón 3 találattal és 7 assziszttal segítette aranyéremhez a Liverpoolt.

A világ futballjának topszintén is ritka jelenség, hogy valaki a klubváltással járó kulturális változásra ennyire felkészüljön, bár nem teljesen szokatlan. Gyakoribb, hogy majd az új helyen, a váltás után éri utol magát a nyelvtudással, ami elősegíti a csapatba, közösségbe való beilleszkedését. A többség azért valamilyen minimális alapokra szokott azért építkezni, mert az sem általános, hogy teljesen nulla tudással érkezzen meg az új fiú.

Ebben nagy segítség, ha már hetekkel, de akár hónapokkal korábban eldől az útja, így a még kifutó élete mellett párhuzamosan tud már ráhangolódni az újra. Ami nyilván plusz idő és energia kérdése, de ez mindképpen a kifizetődő kategóriába tartozik. A kérdés csupán az: mennyire gyorsan fizetődik ki? A szabályok értelmében a szerződés vége előtt fél évvel a háttérben már elkezdődhetnek a tárgyalások a kiszemelttel. Fél azért elég sok idő, de sűrű program esetén persze lehet az rövid is. Mindenesetre Trent Alexander-Arnold nem fecsérelte az időt.

Nem is húzhatta volna sokáig, tekintve, hogy kicsit az idő szorításába került a klub-vb-vel. Nincs idő és lehetőség nyári edzőtáborban való összecsiszolódásra, az Egyesült Államokban már azonnal és gyorsan kell kommunikálnia a csapattársakkal, miként a sajtó képviselőivel is hasonló helyzetben van.

A Real-drukkereknél egy ilyen impozáns és alázatos belépővel természetesen azonnal jó pontot szerzett magának, mielőtt még bármilyen meccsen madridiként egy egyeneset rúgott volna a labdába. Nem mellékesen Florentino Pérez is megnyugodhat: aligha lőnek bakot az új igazolással, akinek képességeiről már a Liverpoolnál töltött időszaka alatt is meggyőződhettek, most pedig már azt is tudják, többet kaptak a klasszis szinthez tartozó „szimpla” profinál, emberileg aligha lesz szükség részükről plusz motivációra vagy fegyelmezésre. A futballgének mellett azok is megvannak Alexander-Arnoldban.

Borítókép: Trent Alexander-Arnold a Real Madrid új játékosaként tart sajtótájékoztató a klub edzőközpontjában 2025. június 12-én (Fotó: Alberto Gardin/Eurasia Sport Images/Getty Images)