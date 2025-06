„Ha úgy alakulna, hogy viszonylag fiatal apuka leszek, állok elébe – mondta két évvel ezelőtt az Indexnek adott exkluzív interjúban Szoboszlai Dominik, még mielőtt a Liverpoolba igazolt volna. – Régebben mindig úgy gondoltam, hogy fiatalon megadatik majd. Azt is gondoltam, milyen jó lenne, ha fiam születne, és érdekelné a futball. Talán nem lennének rossz génjei hozzá, amihez még hozzájönne apukám és az én tapasztalatom… de ráerőltetni semmit sem fogok. Persze ebből jön majd az, hogy biztosan lányom lesz. De igazából a legfontosabb úgyis az, hogy egészséges legyen!” – fogalmazott válogatottunk csapatkapitánya anno, mostanra pedig kiderült, a jövőbe látott…

Az M4 Sportnak az ügynöksége, az EM Sports által szervezett jótékonysági gálán adott videóinterjúban ugyanis elárulta, hogy felesége, Buzsik Borka kislányt vár.

„Mit kívánhatunk neked és a családodnak a következő időszakra?” – hangzott a riporteri kérdés a szponzorfalak között.



„Hogy szülessen egy nagyon egészséges kislányom, és a feleségemmel is minden legyen rendben. Ez a legfontosabb, a többi pedig majd alakul, ahogy alakul” – jött a válasz a 24 éves labdarúgótól az eddig nagy nyilvánosság előtt ki nem mondott információval.

Szoboszlai a csepeli Gábor M. Szőke stúdiónál tartott rendezvényen az Index kérdéseire is válaszolt. Az örömteli pillanatok felidézése mellett a válogatott hullámvasútszerű szezonjáról, az esetleges új magyar csapattársakról és a világbajnoki selejtezők pokoli ritmusáról is beszélt a Liverpool játékosa. A magyar középpályás diplomatikusan, de határozottan fogalmazott az őt ért kritikákról, Florian Wirtzről és az előtte álló kihívásokról is cikkünkben, melyet itt olvashat!

A futballista pályafutása egyik, ha nem legemlékezetesebb idényét zárta 2024–2025-ben, hiszen a Liverpool FC színeiben angol bajnoki címet szerzett, miközben a csapat alapembere volt Arne Slot vezetőedző irányítása mellett. 49 tétmérkőzésen lépett pályára, több mint 3400 percet töltött játékban, és nyolc gól mellett kilenc gólpasszal járult hozzá csapata teljesítményéhez, miközben a civil életben is jól alakultak a dolga, megházasodott, most pedig itt az újabb örömhír.

„Egyszerre érzem magam fáradtnak és mégis frissnek, mert tudom, hogy most jön egy kis pihenő, és valóban fel lehet töltődni. De leginkább boldog vagyok, mert olyan dolgok történtek velem ebben az elmúlt egy évben, amelyektől csak boldog lehet az ember” – mondta az eseménydús tavasszal kapcsolatban.

LABDARÚGÁS

A magyar válogatott felkészülési mérkőzései 2025 júniusában

A vb-selejtezős program

szeptember 6., szombat: Írország–Magyarország, 20.45

szeptember 9., kedd: Magyarország–Portugália, 20.45

október 11., szombat: Magyarország–Örményország, 18.00

október 14., kedd: Portugália–Magyarország, 20.45

november 13., csütörtök: Örményország–Magyarország, 18.00

november 16., vasárnap: Magyarország–Írország, 20.45