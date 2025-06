A PSG a BL-döntő után a klub-vb rangadóján is kiütéssel győzött

A tavasszal Európát leigázó párizsiak klubvilágbajnoki erősorrendünk első helyezettjeként várták a rendezvényt, míg a „matracosokat” a még trófeára esélyes, hetedik helyre hoztuk be, így a viadal első igazi rangadója érkezett el vasárnap este.

Villámrajtot vehetett volna az ellenfelét a ligaszakaszban ugyanakkor 2–1-re legyőző Atlético Madrid, hiszen Julián Álvarez már a harmadik percben veszélyes helyzetből végezhetett el szabadrúgást, az argentin támadó próbálkozása viszont elkerülte végül a kaput.

Ezt követően a PSG vette át az irányítást, és bár a 17. percben Hvicsa Kvarachelia lehetőségét még védte Jan Oblak, két minutummal később Fabián Ruiz 18 méteres löketénél már nem volt esélye, a labda a bal alsóban kötött ki (1–0).

A 29 éves spanyol középpályás tíz gólpassz mellett idénybeli hatodik gólját szerezte meg.

Maradtak aktívabbak a párizsiak – amit jól jelez a 74 százalékos labdabirtoklási arány is –, de sokáig ez újabb helyzetben nem kristályosodott ki, mígnem Goncalo Ramos próbálkozását fogta könnyedén Oblak.

A játék a ráadásban pörgött fel ismét, előbb Antoine Griezmann lövését hárította Gianluigi Donnarumma, majd a szokásos villámgyors francia ellentámadás végén Vitinha 13 méterről a bal alsóba lőtt (2–0).

A 25 éves portugál futballista a nyolcadik találatát jegyezte ebben az évadban, a télen Nápolyból érkező Hvicsa Kvarachelia pedig 12 gól mellett a tizedik és a tizenegyedik gólpasszát is kiosztotta.

A fordulást követően gyorsan tovább növelhette volna az előnyt a BL-győztes, a grúz szélső pedig a gólszerzők közé is feliratkozhatott volna, de Kvarachelia bal felső sarokra tartó lövését Oblak a lécre tudta paskolni.

Az 57. percben úgy tűnt, a semmiből szépít az Atlético: Koke erőszakos labdaszerzése után Giuliano Simeone passzából Julián Álvarez lőtt 6 méterről, jobbról a jobb alsó sarokba – de a videózást követően Koke megmozdulása miatt szabadrúgást kapott a PSG.

Érdekesség, hogy a mérkőzést egyébiránt ugyanaz a bíró (Kovács István) vezette, aki a PSG legutóbbi meccsét, nevezetesen az Inter elleni BL-döntőt is.

A romániai játékvezető is maradt aktív, hiszen a „matracosok” ezekben a percekben (is...) kifejezetten pokróc stílust mutattak be, az első félidei három sárga után a fordulást követően Koke sárgult be villámgyorsan, majd a 62. percben beálló trióból két perc alatt ketten is begyűjtöttek egy-egy figyelmezetést – barátságosnak véletlenül sem lehetett nevezni az összecsapást.

A 78. percben aztán érkezett az elkerülhetetlennek látszó kiállítás is, Clément Lenglet reklamált – látszólag azért bőven jogosan... – kapustámadást Oblakkal szemben, amiért megkapta a második sárgáját is.

Az Atléticónak viszont a visszavont találaton kívül nem igazán volt játékban érdemi válasza a PSG-re, amikor igen, akkor pedig Alexender Sörloth két méterről nem találta el a kaput.

A BL-győztes így fékezett intenzitással is magabiztosan hozta a klub-vb első rangadóját – a müncheni meccsen is eredményes Senny Mayulu gólja után a ráadásban még egy büntetőt is kapott a PSG, amit Li Kang In értékesített, így az Inter után az Atlético Madrid sem úszta meg kiütés nélkül (4–0).

Melyik csapat nyeri meg a 2025-ös klubvilágbajnokságot? Atlético Madrid

Bayern München

Chelsea

Internazionale

Manchester City

Paris Saint-Germain

Real Madrid

más

FIFA-klubvilágbajnokság

B csoport

Paris Saint-Germain (francia) – Atlético Madrid (spanyol) 4–0 (Fabián Ruiz 19., Vitinha 45+1., Mayulu 87., Li Kang In 96. – 11-esből)

(Fabián Ruiz 19., Vitinha 45+1., Mayulu 87., Li Kang In 96. – 11-esből) 4.00: Botafogo (brazil) – Seattle Sounders (amerikai)

A csoport

C csoport

(Borítókép: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images)