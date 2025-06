Közgazdászként rengetegszer találkozom a sportban azzal a negatív szurkolói véleménnyel, hogy valami „csak a pénzről szól”. Ilyenkor sokszor játszom az ördög ügyvédjét, igyekszem rámutatni az adott dolog racionalitására, előnyeire, a mögötte lévő – pénztől független – összefüggésekre. Szívesen tenném most ugyanezt a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) klubvilágbajnokságával kapcsolatban is, de nem megy. Ez tényleg csak a pénzről szól. Ja, bocs, meg a politikáról.

Pedig, bármilyen viccesen hangzik is, ez tényleg egy hiánypótló sportszakmai esemény. Kifejezetten érdekes ugyanis futballszempontból, hogy az egyes földrészek klubcsapatai milyen játékerőt képviselnek egymással szemben, és ennek lemérésére soha nem volt megfelelő méretű és szervezettségű esemény. (Az eddigi, 6-7 csapatos klub-vb nyilvánvalóan nem volt az.) Én sem áltatom magam persze azzal, hogy emiatt hívta életre a FIFA a sorozatot, de az idősebbek egy pillanatra azért gondolják végig, milyen lett volna egy ilyen torna, amikor Pelé és a többi dél-amerikai sztár még otthon játszott...

Szóval a pénz. Az alapprobléma az, hogy a FIFA bevételei szinte teljes egészében a világbajnokságtól függenek – egy négyéves ciklusban az összbevétel 85–90 százalékát teszi ki az adott ciklus vb-jének jövedelme.

Rengeteg próbálkozása volt a szövetségnek arra, hogy több lábon álljon, már Sepp Blatter idején ezért indítottak új tornákat és/vagy vontak a saját szervezésük alá korábban is létezőket: ilyen volt a Konföderációs-kupa, a korábbi klub-vb, a futsal és a strandfoci eseményei, illetve a női világbajnokságok. Egyik sem tudott igazán sokat hozzáadni a bevételekhez.

A FIFA persze felismerte azt, hogy a válogatott eseményekkel nem jut messzire, mert a klubfutballban jóval több pénz van – ki ne tudta volna ezt jobban az UEFA-tól érkező Gianni Infantinónál?

Az UEFA bevételei ugyanis sokkal diverzifikáltabbak, mint a FIFA-é, a Bajnokok Ligája/Európa-liga/Konferencialiga-hármasból több pénzt csinál az európai szövetség, mint az Európa-bajnokságból és a Nemzetek Ligájából. Egy négyéves ciklusban persze négy BL/El/Kl van és csak egy Eb meg két NL, de ettől még az állítás igaz. Éppen azért tud jövedelmezőbb lenni a klubfutball, mert sokkal több a mérkőzés, és a klubok jobban hajszolják a bevételeket, mint a nemzeti szövetségek – és a játékosokat is ők fizetik. Vagyis a klubfutballban könnyebb növelni a mérkőzésszámot, mint a válogatottaknál. Emlékezzünk: Infantino már a világbajnokság gyakoribb rendezését is felvetette, de azt képtelen volt keresztülvinni, mert a kluboknak az nem lehetett érdeke. A klub-vb-nél már meg lehetett találni a közös nevezőt, de még úgyis komoly erőfeszítésébe került ezt átvinnie az elnöknek, hogy korábban elképzelhetetlen mennyiségű pénzt tett ki az asztalra.

Tehát a FIFA-nak kellett egy nagy klubtorna, egy globális Bajnokok Ligája. Innentől a formátum hamar megvolt, csak rá kellett húzni a világbajnokság addigi rendszerét erre az ötletre. És persze – nagyon – kellett még hozzá a pénz.

Rekordösszegű, egymilliárd dollárnyi pénzdíjat volt kénytelen bedobni a FIFA ahhoz, hogy az európai topklubok is ráfanyalodjanak a tornára. A legjobb négy közé jutó csapatok 100 millió dollár körüli összeget vihetnek haza, márpedig a topcsapatok számára az elődöntő abszolút reális, majdhogynem könnyen teljesíthető cél ebben a mezőnyben. Emellett még a 11 rendező városnak is beígért 1-1 milliót a szövetség, hogy lelkesebben vállalják a házigazda szerepet.

Mindezt a pénzt persze össze is kell szednie a FIFA-nak a bevételekből, ami nem ment, illetve megy egyszerűen. Kétmilliárd dollárnyi bevételt céloztak meg, ebből egymilliárdot csak a közvetítési jogokból – de egészen decemberig(!) nem volt még potenciális jelentkező. Végül a DAZN streamingplatform bólintott rá az egymilliárdos ajánlatra, egészen véletlenül éppen akkortájt, amikor a szaúdi állami befektetési alap, a PIF pont egymilliárdot fektetett be a DAZN-be, miközben a FIFA hivatalosan is Szaúd-Arábiának ítélte a 2034-es vb rendezési jogát. Kicsi a világ.

(Az érdeklődésre amúgy jellemző, hogy a magyar televíziós közvetítésről is csak közvetlenül a torna kezdete előtt született megállapodás az MTVA és a Network4 részvételével – az MTVA még úgy sem ugrott rá rögtön a lehetőségre, hogy a Bajnokok Ligája elvesztése után presztízsokokból fontos volt nekik, hogy újra képernyőre vigyék az európai topcsapatokat.)

A maradék egymilliárdnyi FIFA-bevétel felét a marketingjogokból hozta be a szövetség, itt is felbukkan persze a szponzorok között a szaúdi PIF. A másik félmilliárdot jegyértékesítésből tervezték be, mintegy 3,7 millió nézővel számolva. Csak viszonyításképpen: még egyetlen világbajnokságnak sem volt ennyi nézője, tehát a klub-vb-nek új rekordot kellene döntenie. Az persze jó kiindulópont, hogy a vb-k jelenlegi rekordját is az Egyesült Államok tartja: az 1994-es tornán az össznézőszám úgy volt 3,6 millió, hogy még csak 24 csapat és 52 meccs volt, ezt egyik 32 csapatos és 64 meccses kiírás sem tudta felülmúlni. Azóta pedig rengeteget fejlődött Amerikában a labdarúgás, a helyi ligának, az MLS-nek is köszönhetően – ne arra gondoljunk, hogy a foci odaát csak ötödik a négy nagy sport, az amerikaifutball, a baseball, a kosárlabda és a jégkorong mögött, hanem arra, hogy a hatalmas amerikai piacon még az ötödik hely is óriási, fizetőképes nézőtábort jelent.

Melyik csapat nyeri meg a 2025-ös klubvilágbajnokságot? Atlético Madrid

Bayern München

Chelsea

Internazionale

Manchester City

Paris Saint-Germain

Real Madrid

más

De a klub-vb csapatai közül az európaiak mellett csak és az észak- és dél-amerikaiak lesznek igazán érdekesek. És mivel ezen a tornán a jövő évi vb-vel ellentétben néhány kisebb stadionban is játszanak meccseket, átlagosan 92 százalékos kihasználtsággal kellene eladni a jegyeket, ami gyakorlatilag telt házat jelent, minden meccsen.

Ehhez képest már folyamatosan csökkentik a jegyárakat, hogy legyenek nézők, így szinte biztosan nem tartható a bevételi cél.

(Az értékesítést nem segíti, hogy közben a klub-vb-vel egyidőben zajlik szintén az Egyesült Államokban az Arany-kupa, az észak- és közép-amerikai térség kontinenstornája; a klub-vb elsősorban a keleti oldalon, az Arany-kupa pedig a nyugatin. Ki nem találják, melyik ország válogatottja a meghívott vendég a tornán: Szaúd-Arábia.)

És végül még sportpolitika. Infantino elnökségének eddigi csúcspontja a világbajnokság mezőnyének 48 csapatra bővítése volt – a nyilvánvaló anyagi motiváció mellett ez a legfőbb kampányfegyvere is volt, amellyel elnyerte az Európán kívüli földrészek országainak szavazatát, hiszen számos olyan válogatott lesz vb-résztvevő, amelynek korábban erre nemigen volt esélye. (Üzbegisztán, Jordánia és Új-Zéland már kvalifikált 2026-ra, és hol van még a vége?) A klub-világbajnokság is ebbe a sorba illeszkedik: a nemzeti együttesek mellett a gyengébb földrészek klubjai is hatalmas lehetőséget kapnak, hogy megmutassák magukat, összecsapjanak tétmeccsen az európai elittel és pénzt keressenek. Ezt nyilván nem felejtik majd el az illetékesek, amikor szavazniuk kell a FIFA-közgyűléseken.

A szerző sportközgazdász.

(Borítókép: A szombat esti nyitómeccsen az Inter Miami lép pályára az egyiptomi, valamint az afrikai futball egyik legnépszerűbb csapata, az al-Ahli elleni, a nyolcszoros aranylabdás legenda, Lionel Messi által vezérelt floridai gárda sajtónyilvános edzésére ellátogatott a társtulajdonos, korábbi világklasszis David Beckham is. Fotó: Anadolu / Getty Images)