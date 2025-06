Hétfő kora délután Fabrizio Romano olasz, illetve Florian Plettenberg német sportújságíró is arról számolt be, hogy a Liverpool által átcsábított Florian Wirtz kedden átesik a klubváltásoknál szokásos orvosi vizsgálatokon. Amennyiben minden rendben megy, rövidesen be is jelenthetik a Mersey-partiak.

Brit lapok azt is tudni vélik, hogy a játékos hetente 195 ezer fontot keres majd az Anfield Roadon, a szóban már múlt héten megszületett megállapodás alapján pedig öt plusz egy évre ír majd alá.

Az előző idényben Leverkusenben 45 tétmeccsen 16 gól és 15 gólpassz fűződött a nevéhez. Profi pályafutása kezdete óta 197 összecsapáson 57-szer volt eredményes 65 assziszt mellett. A Liverpool számára karmesteri-előkészítői szerepe mellett az egy az egyekben mutatott kimagasló kvalitásai, valamint a támadószekcióban való rugalmassága jelenthet óriási vonzerőt.

A német felnőttválogatottban eddig 31-szer lépett pályára.

A friss hírek szerint az átigazolási díj végül nem éri el a Bayer Leverkusen által kért 150 millió eurót, ám így is német eladási, valamint brit vásárlási csúcs lesz – átszámolva mintegy 136-137 millió euró, illetve 116 millió font. Ezzel a Premier League-ben a Chelsea által Moises Caicedóért kifizetett 115 millió fontos csúcsot dönti meg a Szoboszlai Dominikot is foglalkoztató együttes.