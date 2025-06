A spanyol élvonalban szereplő Athletic Bilbao válogatott szélsője, Nico Williams a jelek szerint inkább az FC Barcelonához szerződne, mint a Bayern Münchenhez – írja Fabrizio Romano átigazolási szakértő.

A beszámoló szerint Williams első számú prioritása a Barcelona, és erről a többi érdeklődő klub is tud. Ugyanakkor a katalánok egyelőre nem döntöttek: Luis Díaz (Liverpool), Marcus Rashford (Manchester United) és Nico Williams is szerepel a kiszemeltek listáján. A döntés pénzügyi kérdéseken is múlik, mivel Williams kivásárlási ára, fizetési igényei és az ügynöki jutalékok is komoly terhet jelenthetnek a katalánok számára. Amíg nincs hivatalos döntés a gránátvörös-kékek részéről, a verseny nyitott marad – teszi hozzá Romano.

A Bayern München ugyanakkor továbbra is versenyben van: a klub sportért felelős vezetője, Max Eberl számára állítólag a 22 éves spanyol a legfőbb célpont. Eberl mindenesetre nem erősítette meg a pletykákat, amikor a klubvilágbajnokságon aratott 10–0-s győzelmet követően az újságírók rákérdeztek az ügyre.

„Erről nem tudok semmit” – reagált szűkszavúan Eberl az AZ tudósítója, Maximilian Koch szerint.

A bajoroknak vannak más opcióik is, de Williams – aki már alapember a spanyol válogatottban is – a klub egyik legkomolyabb célpontjának számít az átigazolási piacon – állítja több német forrás egybehangzóan.