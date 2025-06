Amint hivatalossá válik Florian Wirtz 140 millió eurós átigazolása, a Liverpool Bayer Leverkusentől érkező támadó középpályása a Premier League és a Bundesliga történetének új rekordere lesz. A 22 éves német sztár kétségtelenül hazája bajnokságának kiemelkedő játékosa volt az elmúlt években, de láthattunk azért az elmúlt időszakban számos nagy beégést a PL-ben, ami óvatosságra adhat okot vele kapcsolatban. Vagy csak a Chelsea és a Manchester United okán él bennünk a képzet, hogy kevesen tudják megugrani a két bajnokság közötti váltást? Most ennek jártunk utána.

Az angol bajnok alaposan kinyitja a pénztárcát, hogy véghez vigye a nyár átigazolási slágerét, a fél Európa által kergetett Wirtz megkaparintásával (ami az első hírek szerinti 150 millió helyett valószínűleg inkább a felvezetőben említett, „csupán” 140 millió euróba kerül majd a csapatnak).

Az elmúlt tíz év nagy átigazolásait vizsgálva számos olyan futballistával találkozhatunk, aki a Bundesligában remekelve megégett a Premier League-ben, de a Liverpool eddig speciel épp a spektrum másik oldalán szerepelt, ami miatt bizakodók lehetnek a Mersey-parti gárda drukkerei. No meg maga Wirtz is.

Nem úgy a „vörösök” nagy riválisánál, az ugyancsak 20-szoros angol bajnok Manchester Unitednél...

Nem éppen ördögi megoldások uralják a Manchester United átigazolásait

2015: Bastian Schweinsteiger (Bayern München, 9 millió euró)

2016: Henrih Mhitarjan (Dortmund, 42 millió euró)

2021: Jadon Sancho (Dortmund, 85 millió euró)

2024: Nusszer Mazraui (Bayern München, 15 millió euró)

2024: Matthijs de Ligt (Bayern München, 45 millió euró)

Tíz évvel ezelőtt a Bayern München-klublegenda Bastian Schweinsteiger bagóért megkaparintása szenzációs üzletnek festett, a súlyos sérülések miatt viszont az Angliában töltött 21 hónap alatt csupán 35 tétmérkőzés jött össze számára. Egy évvel később Henrih Mhitarjanért már lényegesen nagyobb összeget kellett kicsengetni, és azt ne vegyük el az örmény varázslótól, hogy kulcsszerepet vállalt az Európa-liga megnyeréséből: 11 meccsen hat góllal. Ezen kívül egész manchesteri karrierjében viszont hétszer volt eredményes (további 52 meccsen), és másfél évvel a megkaparintása után elcserélték az Arsenalnál ugyancsak be nem váló Alexis Sánchezre.

Ha ezeknél a példáknál még lehetett is kibúvókat keresni, Jadon Sanchónál már menthetetlen a sztori. A Manchester Citynél nevelkedő szélső 2017-ben 20 millió euróért igazolt Dortmundba, ahol hamar a Bundesliga egyik legnagyobb sztárjává nőtte ki magát. A 2018–2019-es idényben 43 tétmeccsen 33 kanadai pontot (13 gól+20 gólpassz) termelt, a következő kettőben pedig 44/40 (20+20) és 38/36 (16+20) volt a mutatója, ami után mindenhol bekerült a Bundesliga-szezon álomcsapatába is.

Az angol válogatott nagy üdvöskéje, a 2017-ben az U17-es Eb legjobb játékosa, ugyanebben az évben pedig U17-es világbajnok Sancho karrierje ezen a ponton meg is reccsent, a „vörös ördögöknél” 83 meccsen 12 gól jött neki össze hat gólpassz mellett, miközben lassan már bárkinek kölcsön-, vagy még inkább eladnák: előbb Dortmundban próbálta feléleszteni a pályafutását, legutóbb pedig a Chelsea-nél szerepelt.

A Bayern Münchentől tavaly megszerzett Matthijs de Ligt (6,76-os osztályzattal a legalább 20 meccset játszó hátvédek közül a 18. volt a PL-mezőnyben a WhoScored.com-nál) és Nusszer Mazraui (6,89-cel a szélső védőknél a 11.) játékát különösebb panasz ezek után nem érheti, de azért jegyezzük meg, hogy a csapat a PL 15. helyére futott be, szóval fenntartásokkal kezelendő a sikeresség is.

De ha már a londoni „kékek” szóba kerültek...

A Chelsea-nél minden (és mindenki) elromlik

2015: Abdul Rahman Baba (Augsburg, 26 millió euró)

2019: Christian Pulisic (Dortmund, 64 millió euró)

2020: Kai Havertz (Bayer Leverkusen, 80 millió euró)

2020: Timo Werner (RB Leipzig, 53 millió euró)

2023: Christopher Nkunku (RB Leipzig, 60 millió euró)

A londoni csapat sokszor és gyakran próbálkozott a Bundesligából, az elmúlt időszakban inkább fájdalmas eredményekkel. Az elmúlt tíz évben elsőként a jó nevű Abdul Rahman Baba érkezett, az Augsburg ghánai futballistájától azt remélték, hogy hosszú távra megoldja a balhátvéd posztját. Végül 2023-ig maradt a klub alkalmazásában, de csak azért, mert hétszer(!) is kölcsönadták időközben, a „kékeknél” pedig összesen 23 meccsen szerepelt.

A 2019-es téli átigazolási piac sztoriját Christian Pulisic nyújtotta, aki 64 millió euróért érkezett a Dortmundtól, hogy aztán az idényt még a Bundesligában fejezze be – 30 tétmeccsen hét gól és hat gólpassz volt a mérlege az akkor még csak 20 éves amerikai szélsőnek. A kezdés ehhez képest kifejezetten jól alakult, hiszen első, sérülések sújtotta londoni évadában 34 fellépésen 21 kanadai pontot (11+10) termelt, hogy aztán ezt a továbbiakban megközelíteni se tudja, 2023-ban pedig a 30/3-as (1+2) szenvedése után a Milanhoz adták el 20 millióért. A piros-feketéknél azért a jobb igazolások közé tartozik, az előző két idényben 26 (15+11) és 29 (17+12) gólból vette ki a részét 50-50 meccs alatt.

A gárda 2020-ban ráduplázott: a Leverkusen Wirtz előtti csodagyerekének számító Kai Havertzért 80, a régóta megoldatlan csatárposzt megváltójaként várt lipcsei Timo Wernerért pedig 53 millió eurót fizettek ki a „kékek”. Kettejük közül egyértelműen előbbi a „sikertörténet”, méghozzá két okból: a potenciáljához soha fel nem növő Havertz döntötte el a 2021-es BL-finálét a Manchester City elleni találatával, ami pedig közel ekkora siker volt, hogy 2023-ban az Arsenal 75 millió eurót kicsengetett érte... Werner az elődöntőben a Real Madrid elleni szerzett góljával tette a legtöbbet vételára törlesztéséért, a két év alatt összehozott 23 találat után viszont 20 millióért visszaadták a Lipcsének, ahonnan a Tottenhamhez került kölcsönbe – a mostani idényt PL-gól nélkül hozta le...

És a Chelsea 2023-ban is próbálkozott a lipcsei támadóvonalon, a Havertzért érkező összeg nagyját a 2022–2023-as idényben 36 tétmeccsen 32 kanadai pontot (23+9) jegyző Christopher Nkunkuba fektette, aki térdsérülése miatt karácsonyig nem játszott, az első londoni szezonban pedig összesen 14 találkozó és három gól jött össze neki. A legutóbbi éved 42/19-es (14+5) mutatója már egészen tisztesen fest, de ha levesszük az alacsonyabb osztályú csapatok elleni kupagólokat, valamint a Konferencialiga gyenge ellenfeleit, láthatjuk, hogy erősen torzított a kép – a PL-ben 27 meccsen 3+2 jött össze, és csupán 910 játékperc ennyi ütközeten.

Londonban azért akadnak jó megoldások is – például az Arsenalnál

2016: Granit Xhaka (Mönchengladbach, 45 millió euró)

2018: Pierre-Emerick Aubameyang (Dortmund, 63,75 millió euró)

2018: Bernd Leno (Leverkusen, 25 millió euró)

Egy rövid szegmenssel vezessük át a sztorit, mert a fővárosban azért lehetett találni pozitív példákat is az elmúlt tíz évből. Az Arsenalnál Granit Xhaka közel 300 mérkőzésen át nyújtott stabilitást – és verőemberszerepet, amit az 52 kanadai pontja (23+29) mellett felmutatott 76 sárga és 5 piros lapja is jól jelez.

Pierre-Emerick Aubameyang 2018-ban fél idény alatt is bemutatta, hogy fekszik neki a PL (13 meccsen 10+4), a következő évadban 22 találattal hármas holtversenyben gólkirály lett, egy évvel később ugyanennyivel Jamie Vardy (23) mögött pedig második. Ezután már visszaesett a játéka, de így is 92 találattal zárta londoni karrierjét, amiért a Chelsea-nél alighanem tapsolnának örömükben...

A Liverpool eddig általában belenyúlt a tutiba

2015: Roberto Firmino (Hoffenheim, 41 millió euró)

2016: Loris Karius (Mainz, 6,2 millió euró)

2018: Naby Keita (RB Leipzig, 60 millió euró)

2020: Thiago Alcantara (Bayern München, 22 millió euró)

2021: Ibrahima Konaté (RB Leipzig, 40 millió euró)

2023: Szoboszlai Dominik (RB Leipzig, 70 millió euró)

2023: Ryan Gravenberch (Bayern München, 40 millió euró)

2023: Endo Vataru (Stuttgart, 20 millió euró)

2025: Jeremie Frimpong (Leverkusen, 40 millió euró)

2025: Florian Wirtz (Leverkusen, 140 millió euró) – még nem hivatalos

Így érkeztünk el cikkünk apropójához. A friss angol bajnok a Jürgen Klopp-érában (2015–2024) sokszor, és összességében jó megoldásokkal fordult a Bundesliga felé. A Dortmund korábbi trénere októberben vette át a kispadot, addigra már a csapatnál volt a Hoffenheimtől érkező Roberto Firmino, aki nem is annyira a 362 meccsen felmutatott 187 kanadai pontjával (111+76) lopta be magát a közönség szívébe, hanem finom és pengés megoldásaival, és a támadóként bemutatott őrületes védekezésbeli letámadásaival (ezt itt nagyon értékelik, lásd még hamarosan...).

Akadtak kevéssé jól sikerült húzások, Loris Kariusról mindenkinek a Real Madrid elleni vesztes BL-döntő hibái maradtak meg, a Lipcsétől 60 millióért hozott Naby Keita pedig jelenleg a Ferencvárosnál próbálja felépíteni magát. Thiago Alcantara helyzete nem egyértelmű, amikor egészséges volt, a világ egyik legjobb középpályásaként ragyogott, de végtelen plusz egy sérülése miatt összesen 98 tétmeccs jött össze neki a „vörösöknél” – miközben ennél bőven többről volt kénytelen kiülni.

Az elmúlt években viszont szinte csak jól sültek el a liverpooli Bundesliga-igazolások, Ibrahima Konaté a védelem pillére, a bajnok cím megszerzése során 31 PL-meccsen szerepelt az előző idényben, Ryan Gravenerchre még az idény legjobb játékosa voksoláson is lehetett szavazni remek szűrmunkájának köszönhetően, Szoboszlai Dominikot pedig olvasóinknak aligha kell ecsetelni, de azért jegyezzük meg, hogy messze földön csodált védekezésbeli hatékonysága mellett az előző idényben 17 kanadai pontot (8+9) termelt Európa egyik legjobb csapatában.

Endo Vataru mellettük inkább csak kiegészítő játékosnak számít a középpályán, a Trent Alexander-Arnold helyére frissen érkező Jeremie Frimpong esetében pedig ugyanúgy a jövő zenéje, hogy mire jut a PL-ben, mint Wirtznél.

A Manchester City még inkább

2015: Kevin De Bruyne (Wolfsburg, 76 millió euró)

2016: Leroy Sané (Schalke, 52 millió euró)

2016: Ilkay Gündogan (Dortmund, 27 millió euró)

2022: Erling Haaland (Dortmund, 60 millió euró)

2022: Manuel Akanji (Dortmund, 20 millió euró)

2023: Josko Gvardiol (RB Leipzig, 90 millió euró)

2025: Omar Marmus (Frankfurt, 75 millió euró)

Klopp korábbi Bundesliga-riválisa, Josep Guardiola 2016 nyarán követte a volt dortmundit, a Bayern München kispadját feladva. Addigra már az együttesnél volt az elmúlt tíz év legjobb irányítója, a manchesterieknél 422 tétmeccsen 108 gólt és 177 gólpasszt termelő, és az együttessel 19 trófeát begyűjtő Kevin De Bruyne, aki minden Bundesliga-játékos számára etalon lehet, ha az Angliába szerződést nézzük. És persze ha elegánsan eltekintünk a ténytől, hogy anno 20 éves korában megszerezte őt Belgiumból a Chelsea, szóval nem ez volt az első próbálkozása a PL-ben...

Egy évvel később már Guardiola kérésére érkezett 52 millió euróért a Schalke korábbi játékosa, Leroy Sané, valamint 27 millióért a dortmundi Ilkay Gündogan. Előbbi két „dupla duplás” PL-idény (10+15 és 10+11) után súlyos térdsérülése miatt hagyta ki a szinte teljes 2019–2020-as kiírást, ami után hárommillióval kevesebbért (49) ment haza, a Bayern Münchenhez. Utóbbi viszont szép csendben a klub történetének egyik legfontosabb alapembere lett, 354 mérkőzésen ráadásul 109 gólból (63+46) vette ki a részét középpályásként, akadt olyan idény (2020–2021), amikor a gárda legjobb gólszerzője (17) is lett, nem véletlenül fogadták tárt karokkal barcelonai szezonja (2023–2024) után, bár 34 évesen már ő is eléggé kifelé kopik a PL-mezőnyből.

Egy nagyobb szünetet követően 2022-ben indult be ismét a BuLi-buli, és az ekkor érkező dortmundi kettős alaposan ki is vette a részét a klub történetének első BL-győzelméből: Erling Haaland 11 meccsen 12 góllal (minden sorozatot figyelembe véve 53 meccsen 52 góllal és kilenc gólpasszal!) zárt, Manuel Akanji pedig ugyancsak 11 BL-meccsen szerepelt az idényben, egy híján végig a pályán volt, és összesen 945 percet játszott. Azóta sem lassítanak, a norvég csatár 142 meccsen 141 kanadai pontnál (121+20) tart, a svájci védő pedig 133 fellépésig jutott eddig három év alatt.

Egy évvel később jött Lipcséből Josko Gvardiol, akit a visszaesést hozó 2024–2025-ös kiírásban a csapat legjobb játékosának választottak meg a szurkolók, idén januárban pedig a Frankfurtban szárnyaló (26 meccsen 20+14) Omar Marmus, aki ezt a teljesítmény Angliában egyelőre nem hozza (28 fellépésen 8+3), de 45 kanadai pontjával így is a topligák hatodik legjobbjaként végzett.

Ha csak az elmúlt tíz évet nézzük, akkor kijelenthető, hogy az ebben az időszakban hatszor is bajnok „égszínkékek” keretébe kerülve volt legkönnyebben megugorható a váltás, de a kétszer aranyérmes Liverpoolnál is bőven pozitív a mérleg, ami miatt okkal lehet bizakodni a gárdánál, hogy nem a Chelsea hangzatos bukásaihoz hasonló utat jár be az újabb leverkuseni csodagyerek.

(Borítókép: Florian Wirtz 2025. június 8-án Stuttgartban, Németországban. Fotó: Marvin Ibo Guengoer / GES Sportfoto / Getty Images)