Alapjaiban alakult át a sportfogadás piaca, ahol az ügyfelek már rendre legyőzik a szervezőket

Bajnokok Ligája-győzelmét követően felértékelődött a Paris Saint-Germain a fogadók körében. A június 15-én elrajtolt klubcsapat-vb második legesélyesebb csapatának tartották a franciákat a Real Madrid mögött – legalábbis a spanyolok botlása előtt még a blancókat esélyesebbnek látták – és a Bayern München előtt.

A klubcsapat-vb extra nyári izgalmat hozhat a fogadók számára, akik a meccsek számos történése és a végső győztes mellett akár a legtöbb gólt szerző futballistára vagy éppen a döntő párosítására is tippelhetnek.

Az elmúlt év egyik legmeglepőbb fejleménye, hogy

a sportfogadók egyre inkább nem csapatokhoz, hanem konkrét játékosokhoz kötődnek.

Ez különösen szembetűnő a nemzetközi ligák népszerűségében.

Amikor a show fontosabb a sportnál

Szoboszlai Dominik Liverpoolba szerződése előtt is népszerű volt a Premier League Magyarországon, de érkezése után még inkább megerősödött ez a tendencia, amire a fogadóirodának is reagálnia kellett.

Számos speciális hosszú távú fogadási lehetőséggel készültünk: lehet tippelni Szoboszlai góljainak számára, arra, hogy több gólt vagy gólpasszt ad-e, vagy hogy szerez-e gólt szabadrúgásból

– magyarázta a Szerencsejáték Zrt. sportfogadási termékmenedzsere, Somlai Attila.

A magyar középpályás hatása mérhető, a Bajnokok Ligájában a harmadik legtöbb fogadás érkezett a Liverpoolra, annak ellenére, hogy már a nyolcaddöntőben búcsúzott a későbbi győztes Paris Saint-Germain ellen. Ez jól mutatja, hogy a fogadók érzelmi kötődése gyakran felülírja a racionális számításokat.

Lionel Messi Inter Miamiba szerződése szintén jól mutatja a sztárhatást.

Az MLS top 10 forgalmú meccséből 8 kötődött Messi csapatához idehaza, pedig a ligában játszik az egyaránt válogatott Gazdag Dániel és Sallói Dániel is – akik magyar szempontból szintén érdekesek lehet(né)nek. Az Inter Miami részt vesz a klub-vb-n is, ahol a bukmékerek által létrehozott erőviszonyrangsorban csak 19. helyen áll, a fogadók szerint viszont 10. legesélyesebbek a végső győzelemre. A csapat oddsai +6600-ról indultak, de a Messi iránti rajongás miatt a negyedik helyen áll a beérkező tétek számában.

Cristiano Ronaldo jelenléte az al-Nasszrban szintén mérhető hatással van a fogadásokra: a szaúdi liga gólszerzős piacaiból a top 10 mind-mind az al-Nasszrhoz és Ronaldóhoz kapcsolódott. Ez különösen érdekes, miután 2034-ben Szaúd-Arábia rendezi majd a világbajnokságot, ami ennek a térségnek újabb lendületet adhat.

Az elmúlt év talán legkirívóbb sportos példája a sztárhatásra azonban nem a labdarúgáshoz, hanem más sportághoz kapcsolódik: ez a Jake Paul – Mike Tyson-bokszmeccs volt.

Azt, hogy milyen sportértékkel bírt a mérkőzés, talán ne firtassuk, de a brandérték miatt ez volt az elmúlt szezon legfogadottabb ökölvívó mérkőzése – hatszor annyi pénz tettek fel rá, mint a második legfogadottabb ökölvívó-eseményére

– fogalmazott Somlai Attila.

A szakértő szerint fontos volt az is, hogy az egykori ökölvívó és a YouTube-sztár találkozója kapcsán sok történet keringett az interneten, amik mindig megdobják a fogadói kedvet. Ilyen történet volt Jake Paul millió dolláros öltözéke és a 31 év korkülönbség, vagy éppen az, hogy a Netflix közvetítette az összecsapást. Az ilyen kis pluszok mind hozzájárultak ahhoz, hogy ez a mérkőzés olyan nagy figyelmet kapott, mint amekkorát, annak ellenére, hogy minőségében meg sem közelítette az ökölvívás csúcsát.

A rangsor második helyén egyébként Hámori Luca botrányt kavaró olimpiai mérkőzése állt.

A klubvilágbajnokság forradalma

Továbbra is a foci a legnépszerűbb sport a sportfogadók körében. A labdarúgás szerelmeseit most a klubcsapat-vb tartja lázban. A FIFA 2025-től négyévente rendezi meg ebben a formátumban az eseményt, az első házigazda az Egyesült Államok.

Európát 12, Dél-Amerikát 6, Ázsiát, Afrikát, Észak- és Közép-Amerikát 4-4, Óceániát 1 klub képviseli a megemelt létszámú klubvilágbajnokságon, és jutott egy pluszkvóta a házigazda Egyesült Államoknak (ezt az Inter Miami kapta).

Az idei labdarúgó-klubvilágbajnokság több szempontból is újdonság. A 32 csapatos, vadonatúj formátum számos bizonytalansági tényezőt hordoz magában. A mérkőzések többsége – magyar idő szerint – este vagy éjszaka fog játszódni.

A fogadóknak gondolkodniuk kell, hogy milyen lesz a Real Madrid Xabi Alonso vezetésével Carlo Ancelotti után, vagy hogyan épülnek be az új igazolások a különböző csapatokba

– magyarázta Somlai Attila, hozzátéve, hogy a FIFA speciális átigazolási időszakot is engedélyezett június első tíz napjában, hogy a lehető legjobb játékosok szerepelhessenek a tornán. Ráadásul június 27-től a torna alatt is van lehetőség cserélni.

Eközben az is kérdéseket vet fel, hogy a játékosok mennyire fáradtak, hiszen egy teljes szezon után most ismét pályára kell állniuk ahelyett, hogy már a pihenő idejüket töltenék. A FIFPRO figyelmeztette is a FIFA-t, hogy ha nem születik kompromisszum, a játékosok sztrájkot szervezhetnek.

Ugyanakkor olyan sztárok számára, mint Mbappé, akik trófeák nélkül zárták az évet, ez lehet az utolsó esély a „szezon megmentésére”. A motivációs tényezők jelentős szerepet játszhatnak a fogadási döntésekben.

További izgalmat hozhat az új, 8 másodperces szabály, amely felértékelheti a szögletekre szóló fogadásokat, mivel az időhúzást büntetve sarokrúgást ítélhet a játékvezető. A bírók testkamerái és a 8 másodperces kapusszabály szintén befolyásolhatják a fogadásokat, elsősorban a kiosztott lapok számára és színére vonatkozóan.

Esélyesek és meglepetéscsapatok

A fogadóknál jelenleg a Real Madrid mögött a második legesélyesebb a BL-győztes Paris SG a végső győzelemre – a franciákra érkező tétek nagy része a BL-döntő után futott be. A Real Madrid +400-as oddszokkal a favorit, és a fogadók 26,2 százaléka rájuk tippel, míg a pénz 81,1 százaléka rájuk érkezik.

Az oddszok alapján a Flamengo RJ az egyik legesélyesebb Európán kívüli csapat, miután vezeti a brazil bajnokságot, ráadásul úgy, hogy mindössze 4 gólt kapott az eddigi mérkőzéseken. A brazil sztárcsapat jelenlegi edzője, Filipe Luis, mély keretet irányít.

Tim Vickery szakértő szerint a Flamengo mellett a Palmeiras a másik legerősebb dél-amerikai csapat a tornán. Az ő előnyük lehet, hogy míg az európai ellenfelek fáradtan érkeznek a szezon végéről, ők szezon közepén, frissen léphetnek pályára.

Mellettük viszont vannak sokak által esélytelennek tartott kis csapatok is a tornán. A kevésbé ismert klubok jelenléte miatt várhatóan népszerűbbek lesznek a hendikepes fogadási lehetőségek.

Van egy olyan fogadói prekoncepció, hogy egy európai csapat egy kevéssé ismert afrikai, ázsiai csapatot nagyobb különbséggel le tud győzni

– mondta Somlai Attila.

Ezt a prekoncepciót alátámasztja a csapatok értéke is. A Real Madrid keretértéke nagyobb, mint a 11 klubvilágbajnokságon szereplő nem európai csapat összesített keretértéke.

Azt egyelőre nehéz lenne megmondani előre, hogy ki fogja megnyerni a megújított világbajnokságot, de a klubvilágbajnokság eddigi tapasztalatai alapján várhatóan tovább erősödik a sztárjátékosok körüli fogadási kultúra, így sokan nem is arra fogadnak, aki szerintük a legesélyesebb, hanem arra, akit a leginkább kedvelnek.

Korai még konkrétumokról beszélni, de az már látszik, hogy ez olyan esemény lehet, ami a fogadók érdeklődésére számot tart

– összegezte a szakértő.

Technológiai forradalom a háttérben

A modern sportfogadás már messze túlmutat a hagyományos „ki nyer” típusú tippeken.

Az élő statisztikák és grafikus meccskövetés lehetővé teszi, hogy a fogadók valós időben kövessék a labda és a játékosok mozgását, a szinte végtelennek tűnő fogadási lehetőségeknek köszönhetően pedig nagy előnybe kerülhet az, aki a széles nyilvánosságnál hamarabb értesül, akár a legkisebb változásról is.

Horváth Zoltán, a Szerencsejáték Zrt. sportfogadási vezetője őszintén beszélt arról, hogy ma már gyakran a fogadók vannak előnyben a hírekkel kapcsolatban.

Az ügyfelek ebben megverik a Szerencsejáték Zrt.-t. Nekik a 100 ezer mérkőzésből, részletből elég csak egyet találni, ahol okosabbak

– mondta, utalva arra, hogy bár vannak hírfigyelő eszközeik, annyi adatot kell feldolgozniuk, hogy rendszeresen vannak olyanok, akik előbb tudnak reagálni, mint ők.

Ilyenkor másodperceken belül kell reagálniuk. A szokatlan fogadási aktivitást észlelnek egy eseményen, azonnal módosítják az oddsokat vagy felfüggesztik a fogadást.

„Ez másodpercek kérdése. A legtöbb esetben mi azt látjuk, hogy fogadnak valamire, miközben számunkra érthetetlen hogy miért fogadnak rá. És akkor tudjuk, hogy reagálunk kell valamire.”

A fogadási kínálat mintegy 70 százaléka nemzetközi forrásokból származik – főleg olyan területeken, ahol nincs értelme a magyar szakértőknek versenyezni a nemzetközi szolgáltatókkal.

Ezek olyan területek, ahol nincs nagy jelentősége annak a speciális tudásnak, amivel a magyar szakember rendelkezik. A maláj kosárlabda vagy a vietnámi labdarúgásban én nem mernék okosabb lenni, mint az a helyi szakember.

Azonban minden magyar eseménynél – legyen az kézilabda, vízilabda vagy akár vívás – a Szerencsejáték Zrt. saját maga állítja össze a fogadási lehetőségeket. „Amikor vívásra vagy cselgáncsra kell oddsot adni, és a világban azt se tudják, hogy mi ez, akkor az a legszebb és egyben legnehezebb része a munkának” – fogalmazott Horváth Zoltán.

Azonban szükség van az ilyen eseményekkel való foglalkozásra is, ugyanis bár a labdarúgás a legnépszerűbb sport a fogadók körében, de folyamatosan csökken az előnye.

Régebben a sportfogadások 70-80 százalék érkezett labdarúgásra, manapság ez az arány csak 50-60 százalék

– mondta a sportfogadási vezető.

(Borítókép: Elias Montiel, a CF Pachuca játékosa sarokrúgást végez el a CF Pachuca és az FC Salzburg közötti FIFA 2025 Klubvilágbajnokság mérkőzésen 2025. június 18-án az ohiói Cincinnatiben. Fotó: Jared C. Tilton / FIFA / Getty Images)