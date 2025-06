Többen is állatkínzással vádolják Joao Félixet, az angol labdarúgó-élvonalban (Premier League) szereplő Chelsea portugál válogatott középpályását, miután egy Instagram-posztban barátaival egy pörölycápával „játszottak” nyaralásuk során. A kommentek között többen is kérdőre vonták a 25 éves futballista viselkedését, felhívva arra is a figyelmet, hogy a nagy pörölycápa a súlyosan veszélyeztetett állatfajok közé is tartozik.