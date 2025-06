Rangadó helyett mészárlás a klub-vb-n: a Man. City öt gólt vágott a Juventusnak

A Manchester City nyerte meg a klubvilágbajnokság G csoportját, mivel az első helyről döntő rangadón 5–2-re legyőzte a végjátékban szépítő Juventust, amely másodikként így is bekerült a legjobb 16 közé.

A papírformának megfelelően a 2023-as BL-győztes Manchester City és az olasz rekordbajnok Juventus is gond nélkül hozta az első két meccsét, az angolok a Vidad elleni 2–0 után az al-Aint 6–0-val intézték el, de így is csak a második helyről várták a csoportrangadót, mivel a „zebrák” 5–0-ra és 4–1-re nyertek, így ugyanúgy plusz nyolcas gólkülönbséggel, de eggyel több szerzett góllal álltak az élen.

Mindez azt is jelentette, hogy döntetlen esetén a torinóiak zártak volna az élen, az angolok ennek megfelelően be is kezdtek, és a klub-vb előtt megszerzett Raján Aít-Núrí remek átadásából Jérémy Doku lőtte ki szépen egy csel után a hosszú alsó sarkot (0–1).

Pillanatokig örülhetett csak a City, Dusan Vlahovics nagy lehetősége még az ügyetlen befejezés miatt kimaradt, „cserében” a manchesterieknek csütörtökön „hűségesküt tevő” Éderson adott gólpasszt Teun Koopmeinersnek, aki betört a 16-oson belülre és hat méterről nem hibázott (1–1).

A játékrész derekán visszavette a vezetést a legutóbbi öt angol bajnokságból négyet megnyerő manchesteri gárda, Savinho jobb oldali beadását Pierre Kalulu senkitől sem zavartatva ügyetlenkedte saját kapujába (öngól – 1–2).

A fordulást követően érkezett a Citybe Erling Haaland is, és ha már ott volt, akkor gyorsan fel is iratkozott a gólszerzők közé: Matheus Nunes jobb oldali centerezését nem tudta annyira eltörni ballal, hogy a támaszkodó jobb lábáról ne pattanjon az üres kapuba a labda (1–3).

A norvég csatár a 69. percben előkészítőként játszott fontos szerepet, passzából Savinho húzta el a kapus mellett a labdát, az indításról imént centikkel lemaradó – ugyancsak csereként beálló – Phil Foden pedig közelről a hálóba pofozta a labdát (1–4).

A Juventus estéje pedig negyedórával a vége előtt vált igazán szörnyűvé, amikor Haaland közeli lövése még kipattant, Savinho viszont 20 méterről óriási gólt vágott a léc segítségével a hálóba (1–5).

A becsületgól azért még összejött a nagyot küzdő Vlahovics révén, Kenan Yildiz remek indításával lépett ki a leshatárról, majd lőtt a jobb alsóba, de a Juventus így is nagy zakóba futott bele (2–5).

Ez azt jelenti, hogy a Manchester City nyerte meg a csoportot, és a H jelű kvartett második helyezettjével (a zárás előtt ez a Salzburg lenne) találkozik Miamiban a negyeddöntőbe jutásért – a párharc győztese az Inter–Fluminense nyolcaddöntőt megnyerő csapattal játszik.

A Juventus pedig a H csoportot megnyerő (az utolsó meccs előtt a Real Madrid állt az élen) együttessel játszik azért, hogy a Dortmund–Monterrey nyertesével találkozhasson.

Klubvilágbajnokság 2025 (Egyesült Államok)

G csoport

Juventus (olasz)–Manchester City (angol) 2–5 (Koopmeiners 11., Vlahovics 84., ill. Doku 9., Kalulu 26. – öngól, Haaland 52., Foden 69., Savinho 75.)

(Koopmeiners 11., Vlahovics 84., ill. Doku 9., Kalulu 26. – öngól, Haaland 52., Foden 69., Savinho 75.) Vidad (marokkói)–al-Ain (arab emírségekbeli) 1–2 (Mailula 4., ill. Laba 45+1. – 11-esből, Kaku 50.)

A csoport végeredménye: 1. Manchester City 9 pont (13–2), 2. Juventus 6 (11–6), 3. al-Ain 3 (2–12), 4. Vidad 0 (2–8)

később

H csoport

3.00: al-Hilal (szaúdi)–Pachuca (mexikói)

al-Hilal (szaúdi)–Pachuca (mexikói) 3.00: Red Bull Salzburg (osztrák)–Real Madrid (spanyol)

A csoport állása: 1. Real Madrid 4 pont (4–2), 2. Salzburg 4 (2–1), 3. al-Hilal 2 (1–1), 4. Pachuca 0 (2–5)

(Borítókép: Hector Vivas - FIFA/FIFA via Getty Images)