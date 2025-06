250 millió euró elköltése után sincs megállás: újabb magyar név a Liverpool radarján

A „vörösök” rendkívül aktívan kezdték a nyári átigazolási piacot, Florian Wirtz (116,5 millió font), Jeremie Frimpong (29,5), Pécsi Ármin (1,5) és a már tavaly bejelentett Giorgi Mamardasvili (29) után Kerkez Milost (40) is megszerezték, a magyar válogatott bal oldali mindenesével pedig az átigazolásokra fordított össze átlépte a 200 millió fontos határt (216,5), euróra átváltva pedig már a 250 milliót (253) is.

Ennek ellenére a Liverpool továbbra sem lazsál, és portugál sajtóhír szerint meglehet a megoldás a legégetőbb problémára is.

Darwin Núnez 2022 nyarán 85 millió euróért érkezett a Benficától, a nagy reményekhez ugyanakkor valójában sohasem tudott felnőni, az uruguayi csatár három év alatt 143 tétmérkőzésen csupán 40 gólig – valamint 26 gólpasszig – jutott. Az ennek ellenére közönségkedvenc futballista a nyáron minden bizonnyal a Napolihoz teszi át székhelyét, angol lapok szerint az olasz bajnok már ajánlatot is tett a 26 éves játékosért.

A csatárposzt megoldására pedig a Correiro értesülése szerint Gyökeres Viktor szemelték ki.

A – Transfermarkt.de adatbázisa szerint magyar útlevéllel is bíró – svéd válogatott csatár a világ egyik legkeresettebb kilencesének számít, miután valósággal berobbant a Sporting CP színeiben. Az Angliában korábban a Brightonnál és a Coventrynél (továbbá az angol másodosztályban szereplő walesi Swansea-nál) is szereplő futballista

2023 nyarán érkezett a lisszaboniakhoz, ahol két év alatt 125 gólból (97 gól, 28 gólpassz) vette ki a részét.

Teljesítményének köszönhetően szóba hozták már az Arsenallal és a Manchester Uniteddel is, de a legfrissebb hírek szerint a Liverpool is beugrik az érte folytatott csatába.

Ezt Núnez értékesítése mellett a támadósor egy másik tagjának eladása segítheti elő, a Barcelona ugyanis a hírek szerint érdeklődik Luis Díaz iránt. Azt persze nyugodtan hozzátehetjük, hogy a katalánok épp Nico Williamset is vinnék erre a posztra, ahol Raphinha amúgy is az előző idény legjobb topligás mutatójával zárt 59 kanadai ponttal, a túloldalon pedig a világ talán legjobb teljesítményét felmutató Lamine Yamal mögé pedig svéd csodagyereket is szereznének, így ennek a transzfernek egyelőre nincs túl sok valószínűsége.

(Borítókép: David Martins/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)