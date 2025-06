Szoboszlai Dominik posztriválisa szúrhatott ki Kerkez Milossal

A Liverpool támadó középpályása a 62. percben kissé jobbról bombázott a rövid felső sarokba, majd a két bődületes angol hibát követő holland egyenlítés után a 85. percben parádés szóló végén lőtt a tizenhatos vonaláról a bal alsóba (2–1).

Nem meglepő módon a Mersey-parti együttes közösségi felületeit ezt követően Elliott remeklése uralta, ami egy újabb ok lehet amellett, hogy Kerkez Milos átigazolását nem jelentették be az esti órákban – ahogyan tették azt Florian Wirtz esetében is az előző héten.

Elliott egyértelmű vezérként juttatta fináléba a címvédőt, már négy gólnál jár a korosztályos kontinensviadalon.

A másik ágról Németország jutott a fináléba, miután simán megverte Franciaországot. Nelson Weiper és a hatodik találatát jegyző Nick Woltemade már az első negyedóra végére lerendezte a párharcot, a kegyelemdöfést Brajan Gruda adta meg a 95. percben (3–0).

A legutóbbi két kiírás győztese, az egyaránt háromszoros nyertes Anglia (1982, 1984, 2023) és Németország (2009, 2017, 2021) a csoportkörben is találkozott egymással. Akkor a már továbbjutott németek a teljes kezdőcsapatot lecserélve is legyőzték 2–1-re riválisukat – hiába voltak óriási mezőnyfölényben (66:34%) és alakítottak ki lényegesen több helyzetet (19–5) az angolok.

A fináléra szombaton 21 órakor kerül sor Pozsonyban.

U21-es Európa-bajnokság

elődöntő

Anglia–Hollandia 2–1 (Elliott 62., 86., ill. Ohio 72.)

(Elliott 62., 86., ill. Ohio 72.) Németország–Franciaország 3–0 (Weiper 8., Woltemade 14., Gruda 90+5.)

a döntőben (szombat)

21.00: Anglia–Németország

(Borítókép: Jeroen van den Berg / Soccrates / Getty Images)