A Real vagy a Juventus már a 16 között búcsúzik, Messi revansot vehet volt csapatán

Bár a mezőny végén és közepén voltak mozgolódások rendesen, és avattunk egy új dobogóst is, ezzel együtt a kérdés továbbra is az, hogy a legutóbbi három Bajnokok Ligája-győztes közül melyik ér be elsőként a célba.

Klubvilágbajnokság 2025 (Egyesült Államok), a nyolcaddöntő menetrendje

szombat:

18.00: Palmeiras (brazil)–Botafogo (brazil)

vasárnap:

18.00: Paris Saint-Germain (francia)–Inter Miami (amerikai)

hétfő:

21.00: Internazionale (olasz)–Fluminense (brazil)

kedd:

3.00: Manchester City (angol)–al-Hilal (szaúdi)

szerda:

3.00: Borussia Dortmund (német)–Monterrey (mexikói)

16. (új) Monterrey (mexikói) 18 pont

A keret értéke: 71,5 millió euró

Az erősorrendünk utolsó három helyezettje egyaránt új szereplő a 16-os listánkon, de a mexikói gárda ebből a mezőnyből is kilóg, hiszen a csoportkör előtt még egyetlen pontot sem tudott összekaparni szerkesztőinktől. A CONCACAF-térség 2021-es BL-győztesének helyzetét könnyítette, hogy a csoportjából másodiknak várt River Plate sem tudott bekerülni nálunk a legjobb 16 közé (17. lett), és azért a BL-döntős Interrel kapcsolatban is bőven voltak aggályaink.

Ezt már rögvest a rajton igazolták Sergio Ramosék, ellopva egy pontot az olaszoktól, majd az argentinok összes rohamát kiállták (3–19 volt a kapura lövések száma), így újabb döntetlent értek el. Zárásként pedig 4–0-ra kiütötték a két vereségével már biztosan búcsúzó japán Urava Red Diamondsot.

15. (új) al-Hilal (szaúd-arábiai) 21 pont

A keret értéke: 158,33 millió euró

Elég hasonló volt a helyzet a H csoportban is, hiszen a Real Madrid mögé senki sem fért fel a listánkra, viszont a második helyért küzdők közül a Red Bull Salzburg (6) és az al-Hilal (4) is kapott pontokat.

Aztán a szaúdi gárda mindkét európai riválisát megviccelte, a spanyolok ellen Rúben Neves büntetőjével szerzett pontot (1–1), az osztrákok ellen pedig egy ki-ki meccsen (18–15 lövés) zártak gól nélkül a felek. Ezzel biztos volt, hogy a zárófordulóban egy győzelemmel továbbjut az al-Hilal, ezt pedig a Pachuca ellen meg is tette – még ha csak a 95. percben sikerült is bebiztosítani a második helyet (2–0).

A veretlenség megőrzése ugyanakkor gigászi feladat, hiszen a Manchester City lesz az ellenfél.

14. (új) Inter Miami (amerikai) 30 pont

A keret értéke: 66,18 millió euró

Ha csak a keretek piaci értékét vizsgálnánk, akkor az első rangsorunkban hét pontot szerző floridai gárda futna be az utolsó helyre, de nem lehet figyelmen kívül hagyni azt az óriási rutint, amivel a „Barcelona öregfiúk” bír.

A 21. század egyik legerősebb gárdájából itt játszik a már egyaránt 38 éves Lionel Messi és Luis Suárez, továbbá a 36 éves Sergio Busquets és Jordi Alba, a 41 éves Javier Mascherano pedig vezetőedzőként irányítja korábbi csapattársait.

Az al-Ahli ellen meglepetésre alaposan megszenvedett az Inter Miami, az egyiptomiak elrontott büntetője is kellett a 0–0-hoz, a Porto ellen viszont a nyolcszoros aranylabdás argentin szabadrúgása 2–1-es győzelmet eredményezett. A záráson Suárezék kétgólos előnyt engedtek ki a kezükből, így jobb gólkülönbséggel végül a Palmeiras futott be csoportelsőként.

A nyolcaddöntő egyik slágere mindenképpen az lesz, hogy Lionel Messi korábbi csapata, a távozása után BL-t nyerő PSG ellen vezetheti harcba övéit.

13. (13.) Fluminense (brazil) 49 pont

A keret értéke: 82,65 millió euró

Az első gárda, amely legutóbb is szerepelt, a Fluminense, amely megtartotta 13. pozícióját. A kezdés ígéretes volt a piros-fehér-zöldek számára, hiszen a Dortmund papíron meglévő óriási fölénye ellenére úgy ért el gól nélküli döntetlent, hogy igazából még a német gárda lehetett elégedettebb az eredménnyel.

A dél-koreai Ulszan ellen az utolsó szűk fél órában 4–2-re fordítva hozta a kötelezőt, majd keretes szerkezetként a Mamelodi Sundowns ellen is 0–0-ra végzett. Kiindulva abból, hogy az Inter sem remekelt eddig a tornán, a 16 között sem lenne sokkoló egy szoros csata.

12. (14.) Botafogo (brazil) 70 pont

A keret értéke: 163,2 millió euró

Ugrunk egyet a pontszámokban, és a Libertadores-kupa címvédője két forduló után akár ennél jóval magasabbra is kapaszkodhatott volna, hiszen a Seattle Sounders kötelező legyőzése (2–1) után óriási meglepetésre 2025-ben két vállra fektette gyakorlatilag minden riválisát, így a klub-vb első fordulójában az Atlético Madridot (4–0) is könnyedén elintéző BL-győztes Paris Saint-Germaint (1–0)!

Igor Jesus – ha az amerikai mintát vesszük – mindkét meccsen győztes gólt szerzett (valójában az elsőn 2–0-ra módosította az állást), a csapatnak pedig a záráson egy feladata volt: ne kapjon ki három góllal az Atléticótól. Ezt végül megtette, bár a madridi gárda úgy ráborította a pályát ellenfelére, hogy csodaszámba ment, hogy a brazilok egészen a 87. percig bírták kapott gól nélkül, és végül csak 1–0-ra veszítettek.

A védekezés mindenképpen a Botafogo erőssége lehet a kieséses szakaszban is, és a szintén brazil Palmeiras képében azért egy bőven verhető rivális érkezik a nyolcaddöntő rajtján.

11. (8.) Borussia Dortmund (német) 73 pont

A keret értéke: 477,9 millió euró

A tavalyi BL-döntős egy utolsó pillanatos benyúlással kapaszkodott fel a 11. pozícióba, de ez még így is háromhelyes rontásnak számít az ő esetükben. Részben ez a Fluminensénél már említett vérszegény játék, majd a Mamelodi ellen kis híján elszórakozott háromgólos előny (a vége 4–3 lett), végül az Ulszan szoros legyűrése (1–0) miatt is alakulhatott ki szerkesztőinkben.

Egy biztos, a fekete-sárgák nem épp lehengerlően hozták a nekik előre odaadott csoportot (az európai csapatok között inkább a vert mezőnyben lévő gárda keretértéke egyedül 3,5-szerese volt a másik három rivális kumulált adatának!)…

Hogy az együttes mégis favorit a párharcában, az annak köszönhető, hogy a 16 között utolsóként rangsorolt Monterrey lesz az ellenfele, avagy továbbra is lehet takaréklángon égve lépkedni előrefelé.

10. (16.) Palmeiras (brazil) 78 pont

A keret értéke: 252,55 millió euró

A nem európai csapatok közül legmagasabb piaci értékre becsült kerettel bíró brazil gárda (világviszonylatban 48 UEFA-csapat mögött így is a 49. helyen áll) a Porto elleni csoportrangadó kontrollálása (0–0) után a második félidő elején szerzett gyors gólokkal verte az al-Ahlit, ami végül elsőséget ért az Inter Miaminál már említett utolsó tíz percben bemutatott feltámadásnak köszönhetően.

A klubvilágbajnokság után a Chelsea-hez igazoló 60 millió eurós csodagyerek, Estevao egyelőre nem villant meg a tornán, és a Botafogo elleni eddigi öt meccsen ugyancsak csendes maradt, miközben csapata két iksz mellett háromszor kikapott. Minden adott, hogy Messinho mutasson valamit a nagyközönségnek.

9. (9.) Juventus (olasz) 90 pont

A keret értéke: 575,7 millió euró

Az olasz rekordbajnok helyzete alighanem jobban festene, ha nem lett volna az az utolsó forduló… Addig ugyanis remekül nézett ki a sztori, Randal Kolo Muani és friss Nemzetek Ligája-győztes Francisco Conceicao duplájának is köszönhetően az al-Aint 5–0-val intézte el a torinói együttes, a szintén eredményes Kenan Yildiz pedig a Vidad ellen volt kétszer eredményes egy öngól és Dusan Vlahovics büntetője között (4–1).

A 9–1-es gólkülönbségnek köszönhetően a 8–0-s Manchester Cityt előző olaszoknak a záráson így egy döntetlen is elegendő lett volna, hogy megnyerjék a csoportot, és elkerüljék a H csoport győztesét, ami borítékolható volt, hogy a Real Madrid lesz. Nos, az első félidő derekáig rangadónak tűnő meccsből csak Vlahovics kozmetikázása miatt nem lett nagyon csúnya zakó a végére (2–5).

8. (6.) Chelsea (angol) 95 pont

A keret értéke: 1,04 milliárd euró

A friss Konferencialiga-győztes londoniak sem tudnak felnőni a keret alapján velük szemben állított óriási elvárásokhoz, bár ezzel a rajton – kis túlzással üresen tátongó lelátók előtt – még nem volt gond a Los Angeles FC ellen (2–0).

A Flamengo ellen is jött a vezetés az első meccset is megnyitó Pedro Neto révén, de a második félidőben gyakorlatilag elfogyott az angol csapat. Még ha akadtak is érdekes (finoman szólva is vitatható) döntések, a percek alatt kapott két gól, és a végére teljesen sima 3–1-es vereség a Flamengo ellen nem festett túl jól.

Az Espérence ellen aztán sikerült azt a nem mindennapi bravúrt bemutatni, hogy az első és a második félidőben sem szerzett a rendes játékidőben gólt a Chelsea, a ráadásokban viszont összesen háromszor is, így a 3–0 máris jobban festett. A mezőny első felébe helyezett „kékek” ugyanakkor még mindig nem számítanak esélyesebbnek a párharcukban!

7. (12.) Flamengo (brazil) 100 pont

A keret értéke: 221,35 millió euró

Picivel előzte meg riválisát erősorrendünkben is a brazil gárda. Az Espérance megverése a Flamengónak sem okozott gondot, a Chelsea elleni sikerrel pedig két meccs után nem csupán a továbbjutás, hanem a csoportelsőség is összejött.

Ez mintha kicsit kényelmessé is tette volna a rióiakat, akik a záráson a már biztosan utolsóként záró Los Angeles FC ellen a 86. percben szerzett újabb Wallace Yan-góllal tudták megőrizni veretlenségüket.

Mivel még a hetedik helyen végezve is alárendelt a csapat a saját párharcában, mondani sem kell, hogy a 16 között már maximális figyelemre lesz szükség, hogy bármi esély maradjon.

6. (10.) Benfica (portugál) 103 pont

A keret értéke: 363,5 millió euró

Még a Dortmundnál is jobban járt a Benfica, aki az utolsó szavazattal két helyet ugorva egészen a hatodik pozícióig szárnyalt.

A lisszaboni gárda helyzete sem volt egyszerű, hiszen nagyon is reális veszéllyel fenyegette a kiesés. A Boca Juniors elleni ütközetet (csatára jobban hasonlított a meccs, mint futballra) kétgólos hátrányból sikerült ikszre menteni, majd Ángel Di Maríáék az első félidő ráadásának nyolcadik percéig nem bírtak a nyitányon tíz (!) gólt kapó Auckland Cityvel.

A tornán már háromgólos Ángel Di María büntetőjével azért megtört a jég, és hogy keretes legyen a szerkezet, a második félidő nyolcadik percében ugyancsak tizenegyesből állította be a 6–0-s végeredményt. A Benfica számára remek fejlemény volt, hogy a Boca a Bayern elleni végjátékot sem bírta, és egy 84. perces gól ekkor nem a döntetlent, hanem a vereséget eredményezte. Így a harmadik fordulóban a már biztosan továbbjutó Bayern ellen egy pontszerzés biztos továbbjutást ért, és a nem túl motivált müncheniek végül ki is kaptak, ráadásul a Boca még az Auckland ellen is elhasalt (1–1), így nemhogy harmadik nem lett a csapat, még a csoportot is elvitte a riválisok elől.

A Chelsea elleni ütközet a nyolcaddöntő egyik legnagyobb csatájának ígérkezik.

5. (5.) Internazionale (olasz) 119 pont

A keret értéke: 721,8 millió euró

A 2023 után 2025-ben is BL-döntős együttesre azért így sem voltak veszélyesek a portugálok, a milánói gárda azért magabiztosan ért a top 5-be. Ez mondjuk nem feltétlenül a klubvilágbajnokságon mutatott teljesítményüknek köszönhető, a Monterrey elleni 1–1 után az Uravával szemben a 78. percig hátrányban voltak a milánóiak, és a 92. percre sikerült csak megfordítani a meccset (2–1).

Amikor kellett, azért odatette magát az Inter, ezt pedig a végjátékban kétszer kapituláló River Plate bánta, amely így a Bocához hasonlóan csoportharmadikként fejezte be a viadalt. A Fluminense ellen is óriási favoritnak számít az együttes, így a negyeddöntő még kinéz neki, az azonban jó eséllyel a végállomást jelentheti – mivel a legvalószínűbb következő ellenfél még nem jött sorra.

4. (3.) Bayern München (német) 179 pont

A keret értéke: 903,5 millió euró

A 2020-as BL-győztes a senki földjén tanyázik, 60 pontra a legközelebbi üldözőtől és 49-re a dobogótól, így az egyik legbiztosabb hely lett a müncheni negyedik a rangsorban.

A rajton kegyelmet nem ismerve vágtak egy tízest a németek, ahol azt volt a legnehezebb eldönteni, hogy az első félidőben két-két gólt és gólpasszt jegyző Michael Olisét, az utolsó fél órára mesterhármassal beálló Jamal Musialát, vagy a mindkét játékrészben eredményes, ezzel pedig a 249 és a 250. müncheni gólját is megszerző Thomas Müllert emeljük ki.

Kettővel feljebb a Benficánál már említettük a folytatást, a River Plate legyőzése után tét nélkül összecsapáson elszenvedett vereséggel a Chelsea-t elkerülte a német csapat, viszont a negyeddöntőben így lényegesen erősebb rivális érkezhet.

3. (4.) Manchester City (angol) 228 pont

A keret értéke: 1,32 milliárd euró

A Juventus elleni gála alaposan megindította felfelé a 2023-as Bajnokok Ligája-nyertest, három olyan sorrend is érkezett ezt követően, amely az élre repítette, és nem sokon múlt az ezüstérmes elkapása sem az összetettben.

A sorozatban négy angol bajnoki cím után a 2024–2025-ös idényben kissé összecsukló (Rodri sérülése, De Bruyne elfogyása, és a többi) csapattal kapcsolatban a november óta mutatott hektikus – bántóan sok alkalommal pedig kifejezetten pocsék – játék láttán mindenki egy kicsit óvatosabb volt az elmúlt hetekben, hónapokban, de az aranylabdás spanyol középpályás visszatérése, és a nyári erősítések után az „égszínkékek” ismét felemelkedőben vannak, ez pedig aligha jelent sok jót az al-Hilal számára – vagy éppen az Internek.

2. (2.) Real Madrid (spanyol) 232 pont

A keret értéke: 1,33 milliárd euró

A 15-szörös BEK/BL-győztes ugyancsak magabiztosan zárta a csoportot, ráadásul jön vissza súlyos gyomor- és bélgyulladása után Kylian Mbappé is a kieséses szakaszra, ami tovább növelheti a bizakodást a királyi gárdával szemben.

Az első két meccs itt viszont azért bőven adott okot a fejvakarásra, hiszen az al-Hilal elleni döntetlen után a Pachuca ellen gyakorlatilag a teljes összecsapást emberhátrányban kellett lejátszani Raúl Asencio villámgyors piros lapja miatt. Ennek ellenére a győzelemhez nem férhetett kétség, a záráson pedig a Salzburg lesimázása (3–0) egyértelmű elsőséget ért Xabi Alonso együttesének.

Amelyre ugyanakkor minden bizonnyal messze a legnehezebb erőpróba vár a klubvilágbajnokságon, hiszen a Juventus lesz a nyolcaddöntős ellenfél.

1. (1.) Paris Saint-Germain (francia) 256 pont

A keret értéke: 1,06 milliárd euró

A BL-győztes párizsiak a csoportkör előtti első helyüket végül aránylag kényelmesen tudták megőrizni.

Persze az Atlético Madrid lemészárlása impresszív nyitány volt, és mivel a végén hármas körbeverés jött létre, ezzel együtt az is belefért, hogy a Botafogo ellen becsúszott egy meglepő zakó, így is első helyen zárt Luis Enrique együttese.

Az Inter Miami elleni párharc – ha csak nincs valami óriási Messi-mágia – azért a kötelező kategóriába tartozik, hogy aztán a Bayern München–Flamengo továbbjutójának mennyire lehet örülni a nyolc között, az persze már más kérdés. No meg leginkább a jövő kérdése is.

A nyolcaddöntős párharcok rangsora a helyezések szerint

11: Real Madrid (spanyol, 2.)–Juventus (olasz, 9.), Flamengo (brazil, 7.)–Bayern München (német, 4.)

Real Madrid (spanyol, 2.)–Juventus (olasz, 9.), Flamengo (brazil, 7.)–Bayern München (német, 4.) 14: Benfica (portugál, 6.)–Chelsea (angol, 8.)

Benfica (portugál, 6.)–Chelsea (angol, 8.) 15: Paris Saint-Germain (francia, 1.)–Inter Miami (amerikai, 14.)

Paris Saint-Germain (francia, 1.)–Inter Miami (amerikai, 14.) 18: Manchester City (angol, 3.)–al-Hilal (szaúdi, 15.), Internazionale (olasz, 5.)–Fluminense (brazil, 13.)

Manchester City (angol, 3.)–al-Hilal (szaúdi, 15.), Internazionale (olasz, 5.)–Fluminense (brazil, 13.) 22: Palmeiras (brazil, 10.)–Botafogo (brazil, 12.)

Palmeiras (brazil, 10.)–Botafogo (brazil, 12.) 27: Borussia Dortmund (német, 11.)–Monterrey (mexikói, 16.)

A nyolcaddöntős párharcok rangsora a pontszámok szerint

322: Real Madrid (spanyol, 232)–Juventus (olasz, 90) 286: Paris Saint-Germain (francia, 256)–Inter Miami (amerikai, 30) 279: Flamengo (brazil, 100)–Bayern München (német, 179) 249: Manchester City (angol, 228)–al-Hilal (szaúdi, 21) 198: Benfica (portugál, 103)–Chelsea (angol, 95) 168: Internazionale (olasz, 119)–Fluminense (brazil, 49) 148: Palmeiras (brazil, 78)–Botafogo (brazil, 70) 91: Borussia Dortmund (német, 73)–Monterrey (mexikói, 18)

(Borítókép: Real Madrid csapata 2025. június 26-án. Fotó: Francois Nel / Getty Images)