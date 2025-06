100 percet kellett rá várni, de csak megvillant a brazil virtus

Egyetlen villanás is elég volt: Paulinho csereként beállva szerezte a győztes gólt, amellyel a Palmeiras 1–0-ra legyőzte a Botafogót, és bejutott a FIFA-klubvilágbajnokság negyeddöntőjébe. Abel Ferreira együttese pénteken a Benfica–Chelsea-mérkőzés győztesével találkozik.

A találkozó első félidejében a Palmeiras dominált, de a fölény meddőnek bizonyult, komoly helyzetet nem sikerült kialakítaniuk. A helyi idő szerint délben, kifejezetten nagy melegben kezdődő találkozóra érezhetően rányomta bélyegét a hőség, mintha nem is két brazil csapatot láttunk volna a pályán...

A fordulás után a mindössze 18 éves Estevao lendített a támadójátékon, többször is zavart keltett a Botafogo védelmében, egy ízben pedig remek védéssel kellett közbeavatkoznia John kapusnak. Az ifjú szélsőt meglepetésre kevesebb mint húsz perc után lecserélték, de ez nem törte meg a brazil bajnok lendületét. Mauricio fejese után ismét John mentett bravúrral, majd a hosszabbítás elején Richard Rios távoli bombáját kellett hárítania látványos vetődéssel.

Már a ráadásban, egész pontosan a 100. percben jártunk, mikor a 24 éves Paulinho megvillant: a csereember egy lendületes akció végén befelé húzott, két csel után higgadtan csavarta a labdát az alsó sarokba – Johnnak ezúttal esélye sem volt. A játékos sorozatban a második meccsén szerzett gólt csereként beállva ezen a klub-vb-n.

A hajrára még maradt feszültség: Gustavo Gomez második sárga lapját követően a Palmeiras emberhátrányban fejezte be a mérkőzést, de hősiesen kivédekezte a Botafogo utolsó szögleteit, és megőrizte minimális előnyét.

A győzelem nemcsak továbbjutást ért, hanem egy sorozat végét is jelentette: a Palmeiras ezt megelőzően öt egymást követő tétmérkőzésen nem tudta legyőzni a riói csapatot. Legutóbb 2023 novemberében, a brazil bajnokságban nyertek ellenük, akkor egy emlékezetes, 4–3-as fordítást mutattak be, miután a szünetben 0–3-ra, a 84. percben pedig még 1–3-ra álltak – az azóta már a Real Madridban futballozó Endrick vezérletével azonban sikerült a lehetetlent is megvalósítani.

LABDARÚGÁS

FIFA-klubvilágbajnokság, nyolcaddöntő

Palmeiras (brazil)–Botafogo (brazil) 1–0 (0–0, 0–0, 1–0) – hosszabbítás után

gól: Paulinho (100.)

kiállítva: Gustavo Gomez (116., Palmeiras)

később rendezik

Benfica (portugál)–Chelsea (angol), Charlotte, 22.00