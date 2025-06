„Próbálok nem gondolni rá, különben csak szoronganék” – fogalmazott Pep Guardiola, amikor a tornáról és annak hatásairól kérdezték. Hangsúlyozta, hogy a Premier League által biztosított pihenőidőt fogják kihasználni, és hónapról hónapra mérlegelnek majd. „Lehet, hogy novemberben, decemberben vagy januárban azt fogom mondani: katasztrófa az egész, kimerültünk, a klubvilágbajnokság tönkretett minket. Nem tudom, mert ilyen még soha nem történt velünk – ez az első harminckét csapatos klub-vb. Majd meglátjuk, mit tartogat az idény ezután.”

A Manchester City játékosai közül többen mindössze öt nap szabadságot kaptak, az edző szerint a legfontosabb most a regenerálódás és az önbizalom visszaszerzése. „Igyekszem nyugodt maradni, élvezni a napokat, a jó hangulatot, és természetesen megpróbáljuk megnyerni ezt a tornát. De a legfontosabb, hogy újra megtaláljuk önmagunkat. Ez a fő célom” – utalt a nem túl sikeres 2024–2025-ös idényre, melynek végén csak nagy nehézségek árán tudta megszerezni a City a PL harmadik helyét, miközben az FA-kupa döntőjében a Crystal Palace-szal szemben maradt óriási meglepetésre alul.

Guardiolát Thomas Tuchel szavai kapcsán is kérdezték, aki szerint az angol bajnok Liverpool, valamint az Arsenal óriási előnyben lesz, amiért nem vett részt az Egyesült Államokban rendezett tornán. A City mestere nem kívánta kommentálni az angol szövetségi kapitány véleményét, de érzékeltette: a következő szezonban valóban különbséget jelenthet majd a csapatok között, hogy kinek, milyen hosszú nyári pihenő jutott.

A hétvégén Jürgen Klopp is megszólalt, aki szerint a torna a „valaha volt legrosszabb ötlet” a futball történetében, olyan brutális a versenynaptár, hogy aki sokáig menetel a klub-vb-n, bármekkora pénzdíjat is kapjon, a játékosok állapotán bőven ráfizet majd. Guardiola válasza szerint jól ismeri a német edző gondolkodását. „Sokat harcoltunk együtt az UEFA-megbeszéléseken, és a Premier League menetrendjéről és sokat vitatkoztunk egymás oldalán. Arról beszéltünk, hogyan lehetne minőséget adni, és közben több pihenőt biztosítani az edzőknek és a játékosoknak. A véleménye egyáltalán nem lepett meg. Megértem őt” – mondta Guardiola, hozzátéve, hogy bár Klopp már visszalépett a napi szintű munkától, az érvei most is érvényesek. Ugyanakkor edzőként mindnyájan a FIFA, az UEFA és a Premier League szabályai szerint kell dolgoznak. Függetlenül attól, hogy lehetetlen helyzetbe kerülnek-e vagy sem, törekedniük kell arra, hogy a lehető legjobbat hozzák ki a rájuk váró kihívásokból.

(Borítókép: Pep Guardiola a Manchester City kispadján a klub-vb-n. Fotó: Catherine Ivill - AMA / Getty Images Hungary)