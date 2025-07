„Olyan, mint oxigénpalack nélkül megmászni az Everestet” – véli az al-Hilal edzője a Manchester City kiejtéséről

A szaúdi együttes óriási meglepetésre 4–3-ra múlta felül a világ egyik legértékesebb keretével bíró gárdát. Érdekesség, hogy Inzaghi két éve az Inter edzőjeként a BL-döntőjében nézhetett farkasszemet Pep Guardiolával és csapatával, akkor azonban a manchesteriek érvényesíteni tudták a papírformát.

Ennek az eredménynek a kulcsa maguk a játékosok, az a szív, amit kivittek a pályára. Valami különlegeset kellett tennünk, mert mindannyian ismerjük a Manchester Cityt. Oxigén nélkül kellett megmásznunk a Mount Everestet, és sikerült. Minden játékos kivételes volt mindenben, a labdabirtoklásban, a labda nélküli játékban is

– dicsérte tanítványait az olasz mester, aki az Internazionaléval a PSG-vel szemben elvesztett Bajnokok Ligája-döntő után vette át a szaúdi klub irányítását.

Inzaghi arról is beszélt, hogy játékosai a tőlük telhető maximumot nyújtották, amire szükségük is volt, mert az angol együttes spanyol trénerét a világ legjobb edzőjének tartja. Hozzátette, úgy érzi, megérdemelték a 4–3-as sikert.

A Manchester City vezetőedzője szűkszavúan nyilatkozott az orlandói meccs után, amelyet több mint negyvenezren tekintettek meg a helyszínen a hatvanezres arénában.

„Kár... Folytatnunk kell, továbbra is úgy érzem, hogy ez a csapat jól teljesít. Hazamegyünk, és lesz időnk pihenni” – mondta Guardiola arra is utalva, hogy kilenc éve tartó regnálásának leggyengébb idényét produkálta a csapat, amely címvédőként csak harmadik lett a Premier League-ben, az FA-kupa döntőjében kikapott az esélytelenebb Crystal Palace-tól, a BL-ben pedig még a 16 közé sem jutott be, miután elvérzett a Real Madriddal szemben.

FIFA-klubvilágbajnokság, nyolcaddöntő

Manchester City–al-Hilal 3–4 (1–0, 2–2, 3–3) – hosszabbítás után

Gólszerző: Bernardo Silva (9.), Haaland (55.), Foden (104.), ill. Marcos Leonardo (46., 112.), Malcom (52.), Koulibaly (95.)

A negyeddöntőben az al-Hilal az Intert búcsúztató Fluminensével találkozik.

