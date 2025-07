A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) bevételeinek túlnyomó többsége a négyévente megrendezésre kerülő világbajnoksághoz köthető. Közel tíz éve megfogalmazódott már a gondolat, hogy a világ legnézettebb, válogatottakat megmozgató sporteseménye mellé valami napi feladatot is találjanak a szervezet vezetői. Valamilyen klubokat is megmozgató nagy eseményt, hogy ne kelljen könnyes szemmel, irigykedve nézni minden évben a sportág legjobbjait, benne a sztárok többségét megmozgató UEFA-eseményt, az európai Bajnokok Ligája küzdelmeit.

Mi kell hozzá? Egy ötlet, szakmai elfogadás, pénz és még több pénz. Mint ahogy Mészöly Kálmántól 1981-ben hallhattuk: „hát te menj oda, ő meg jöjjön ide” – úgy áramlottak a 2034-es világbajnokság megrendezésének jogai, az idei klubvilágbajnokság jogdíjai és a bankjegyek a Közel-Kelet és a FIFA zürichi rezidenciája között. A sokáig tiltakozó szakmai érvek egy ponton megadták magukat. A klubvezetőknek már nem számítottak a hosszú szezon után a válogatottszünetből tengerentúlra utazó kifacsartak. A helyszínek is beadták a derekukat, megérkeztek az utalások.

Könnyű pénz, könnyed átmozgatás az európai topcsapatoknak a csoportküzdelmek alatt

Az egy hónapos amerikai esemény díjazása jóval felülmúlja a Bajnokok Ligájában megkereshető összegeket. A Manchester City két edzőmérkőzés után, majd egy Juventus elleni könnyed találkozót követően kilenc ponttal megnyerte csoportját. 52 millió dollár volt a jutalma. Az idei, nem túl fényesre sikeredett BL-szezonban nyolc összecsapást követően a rájátszásban kétszer még a Real Madrid ellen is pályára kellett lépnie Josep Guardiola csapatának. A tíz komoly tétmeccsért összesen 87 millió dollár landolt az év végén a kasszában. A spanyol királyi alakulat 48 milliót, a Bayern München 45-öt zsebelhetett be a klub-vb-n három csoportmeccset követően.

A topcsapatok mérkőzéseit kivéve konganak a stadionok az ürességtől.

A bevételi oldalon a stadionok befogadóképességének 94 százalékos kihasználtságával kalkuláló FIFA azonban egymillió üres széket láthatott a 48 csoportmeccs alatt. A közel 57 százalékos jegyeladás, az európai és brazil csapatok könnyed továbblépése gazdaságilag és futballszakmailag is vet fel kérdéseket. Az említett csapatok közül a német bajnok Bayern München tíz helyen is változtatva a kezdőcsapatán a csoportmeccseken 12 gólt lőtt. Az eddig veretlen Flamengo elleni nyolcaddöntő alkalmával ehhez jött még hét változtatás, majd plusz négy találat. A Manchester City, bár meglepetésre kiesett, de 21 helyen cserével a kezdőkben 15 gólt szerzett, több mint 14-es xG-mutatóra. Könnyedén. Az UEFA 12 csapatából kilenc is simán bejutott a legjobb 16 közé, közülük öt a negyeddöntőkbe is.

Melyik csapat nyeri meg a 2025-ös klubvilágbajnokságot? al-Hilal

Bayern München

Borussia Dortmund

Chelsea

Fluminense

Palmeiras

Paris Saint-Germain

Real Madrid

Egyre több érkező kritika az európai topedzőktől

Az továbbra is kérdés, hogy egy ázsiai, afrikai vagy óceániai Bajnokok Ligája-győztes mennyi helyszíni és tévénézőt mozgat meg az adott földrész vagy ország szimpatizánsain túl, azonban az már kevésbé, hogy a játékosok és a szakvezetők között milyen reakciókat váltott ki a nyári kánikulában megszervezett esemény. Jürgen Klopp a futballtörténelem legrosszabb döntésének titulálta a rendezést. A német szakemberhez spanyol kollégája, Josep Guardiola is csatlakozott, aki szerint komoly negatív hatása lesz a tornának az európai csapatok 2025–2026-os szezonjára. „Kimerültek vagyunk, annyit pihenünk majd, amennyit a Premier League versenykiírása engedélyez számunkra” – mondta.

A könnyű pénz azonban ezúttal is erősebb érv volt a befektetők, a tulajdonosok és a döntéshozók asztalán. A 2026-os világbajnokság előeseményeként, először 32 csapatosra szervezett FIFA-klubvilágbajnokság a negyeddöntőihez érkezett. A topfutball és a nézői érdeklődés oldaláról nézve tulajdonképpen most kezdődik a torna. Újra európai csapatokkal, döntően újra ugyanazokkal, akiknek nemrég szurkoltunk az európai Bajnokok Ligájában. A tét, az elismerés, a presztízs és egy zsák pénz még a legjobbakból is kihajtja az utolsó leheletet. A kérdés csak az, hogy ennek mikor látja majd negatív hatását az európai klub- és válogatott futball.

A szerző 24-szeres válogatott labdarúgó, játékosként a Ferencvárossal háromszor, míg a német Kaiserslauternnel egyszer nyert bajnokságot.

Klubvilágbajnokság 2025 (Egyesült Államok)

nyolcaddöntő

Real Madrid (spanyol) – Juventus (olasz): 1–0

Dortmund (német) – Monterrey (mexikói): 2–1

al-Hilal (szaúdi) – Manchester City (angol): 4–3 – hosszabbítás után

Fluminense (brazil) – Internazionale (olasz): 2–0

Bayern München (német) – Flamengo (brazil): 4–2

Paris Saint-Germain (francia) – Inter Miami CF (amerikai): 4–0

Chelsea (angol) – Benfica (portugál): 4–1 – hosszabbítás után

Palmeiras (brazil) – Botafogo (brazil): 1–0 – hosszabbítás után

negyeddöntő párosítása

péntek 21.00: Fluminense (brazil) – al-Hilal (szaúdi)

Fluminense (brazil) – al-Hilal (szaúdi) szombat 3.00: Palmeiras (brazil)–Chelsea (angol)

Palmeiras (brazil)–Chelsea (angol) szombat 18.00: Paris Saint-Germain (francia) – Bayern München (német)

Paris Saint-Germain (francia) – Bayern München (német) szombat 22.00: Real Madrid (spanyol) – Dortmund (német)

Borítókép: a Manchester City játékosai meglepve veszik tudomásul búcsújukat a klub-vb-től (Fotó: Jose Hernandez / Anadolu via Getty Images)