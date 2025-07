A Ferencváros ősi riválisa megtrollkodta Kubatovékat

A klub honlapjának csütörtöki híradása szerint a Sporting CP-ben nevelkedett futballista szabadon igazolható volt, vagyis ingyen szerezték meg a játékjogát.

A bejelentés előtt nem sokkal a IV. kerületiek kitettek egy videót a közösségi oldalukra, amiben a nagy rivális Ferencváros egyik korábbi érkezője, Nagy Barnabás kapcsán trollkodtak egyet. Konkrétan azzal viccelődtek, ahogy akkor az FTC felvezette a balbekk megszerzését, vette észre a Csakfoci.hu.

Az Újpest videója:

És a trollkodás tárgya:

Medeiros volt már a Moreirense, a Boavista, a Genoa, a Legia Warszawa, a Nürnberg, az SC Braga és az izraeli Hapoel Beer-Seva játékosa is. Megnyerte a portugál és az izraeli kupát.

Az olasz élvonalban 13 mérkőzésen két gólt szerzett, az Európa-ligában húsz találkozón szintén kétszer talált be, a portugál bajnokságban pedig 148 meccs és negyven gól a mérlege.

A portugál utánpótlás-válogatottakat is végigjáró labdarúgó a támadóharmad több szekciójában is bevethető. Technikailag kiemelkedő, kreatív, kis területen is erős játékos, akinek kimagasló a rúgótechnikája – jellemzik őt új klubja honlapján, írja az MTI.