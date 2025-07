25 000 eurós órabér, 16 fős személyzet: obszcén részletek Cristiano Ronaldo új szerződéséről

Futballista még nem kötött olyan szerződést, mint Cristiano Ronaldo az al-Nasszrral, de az is lehet, hogy semmilyen sportoló. Az As című madridi lap hozzájutott a 2027 júniusáig meghosszabbított szerződés részleteihez, amelyek arról tanúskodnak, hogy a 40 éves portugál sztár és ügynöke, Jorge Mendes nem voltak szívbajosak.

Bár úgy tűnt, hogy az al-Nasszrhoz fűződő szerződése lejártával Cristiano Ronaldo valamelyik európai sztárcsapathoz szerződik, a 221-szeres portugál válogatott csatár mégsem tudott ellenállni a pénz csábításának, és a minap további két évre aláírt a szaúdi klubhoz (amellyel eddig még egyetlen trófeát sem tudott szerezni).

Az már az első pillanatban tudott volt, hogy évi 200 millió euró lesz a gázsija, ami már önmagában is obszcén mennyiségű pénz (nagyjából 80 milliárd forint), de a további részletekről nem szólt a fáma. Most azonban az As című madridi lap kiderítette a csillagászati szerződés egyéb részleteit is. Helyenként már-már a bohózat határát súrolják...

Évi 200 millió euró a fizetése, összesen 400 millió

30 millió eurós (12 milliárd forint) aláíráspénz

Magánrepülőgép, ötmillió euróig minden költséget az al-Nasszr áll

Ronaldo megkapta a 40 millió euró értékű klub részvényeinek 15 százalékát

16 fős személyzet (3 sofőr, 4 háznagy, 2 séf, 3 kertész, 4 biztonsági őr)

Extra bónuszok: 93 000 euró gólonként, 46 000 euró gólpasszonként

Bajnoki cím: 10 millió euró, ázsiai BL: 8 millió, Aranycipő: 5 millió

50 millió eurót kap, ha Szaúd-Arábia elnyeri a 2030-as vb rendezési jogát

Nagyjából ennyi, amihez még jönnek a szaúdi cégekkel kötött szponzori szerződések, ezekből évi 70 millió euró folyik be a családi kasszába.

Hogyha közérthetővé akarjuk tenni a fenti, felfoghatatlan nagyságú összegeket, gondolkozzunk így: Ronaldo másodpercenként hét eurót keres, órabére 25 000 euró, napi gázsija 600 000 euró.

A csatár jelenleg 99 gólnál jár a szaúdi ligában, és pályafutása során 938 gólnál. A válogatottban 138 gól a termése, ez is világcsúcs, ahogy a 938 is.

Apropó, szaúdi liga. Aki lebecsüli a bajnokságot, rosszul teszi, mert az élcsapata, az al-Hilal két napja jutott be a FIFA-klubvilágbajnokság negyeddöntőjébe, a Manchester City kiütésével.

És még egy információ a Ronaldo-rajongóknak: Szeptember 9-én Magyarország–Portugália világbajnoki selejtezőt rendeznek a Puskás Arénában, ahol valószínűleg Cristiano is pályára lép.