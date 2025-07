Megbicsaklott az Inter–City, ami váratlanul óriási lehetőséget teremtett

A londoni „kékek” az időjárás miatt duplán túlórás meccsen ejtették ki a rendes játékidő hosszabbításának ötödik percében egyenlítő Benficát, de a Palmeiras Botafogo elleni ugyancsak ráadásos továbbjutása után még ez volt a legkisebb meglepetés a felső ágon!

A 2023-as BL-döntősök közül ugyanis előbb a most is finalista Internazionale hasalt el a Fluminensével szemben, majd a torna legnagyobb sokkját bemutatva a szaúdi al-Hilal kiejtette a Manchester Cityt – az ágat tekintve már nem is meglepő, hogy itt is túlórában lett vége a párharcnak.

Ez pedig azt jelenti, hogy a 2023-as Inter–City ezúttal nem ismétlődik meg a nyolc között, helyette Fluminense–al-Hilalt rendeznek az elődöntőért.

Guardioláék sokkja óriási esélyt kínál a Chelsea-nek

Az al-Hilal egy meccsen szerzett annyi gólt (4) a Manchester City ellen, mint amennyit Josep Guardiola csapata az első 11 klubvilágbajnoki mérkőzésén összesen engedett az ellenfeleknek. A címvédő volt az egyetlen együttes, amely a csoportkört kilenc ponttal zárta (közte a Juventus 5–2-es legyőzésével), mégis kikapott a Real és a Salzburg ellen is veretlen maradó szaúdiaktól.

A Chelsea számára pedig ez óriási esélyt jelent, az Opta szuperszámítógépének 10 ezer kalkulációja alapján a londoni csapat az esetek 74,8 százalékában jut be az elődöntőbe, 57,9 százalékában lesz finalista, amivel mindkét rangsort fölényesen vezeti. Sőt, összességében a győzelemre is a „kékek” futottak így be legtöbbször (26,8 százalék), még ha arányait tekintve a PSG (24,9 százalék), a Real Madrid (16,9 százalék) és a Bayern München (14,8 százalék) is jobb esélyekkel készülhetne a fináléra – csak hát addig eljutni lesz jóval nehezebb…

Lent ugyanakkor a világon semmi váratlan nem történt, a Flamengo időnként megvillanva maradt alul a Bayern Münchennel szemben, a BL-győztes PSG egy félidő alatt kitömte a Barcelona korábbi sztárjaira építő Inter Miamit, a Real Madrid és a Dortmund pedig egyaránt egy góllal múlta felül zöld-fehér-piros zászlajú nemzetből érkező riválisát, a Juventus és a Monterrey gárdáját.

Dortmundi a forduló legjobbja, három al-Hilal-játékos a top 10-ben

A kör zárómérkőzése tartogatta a legjobb egyéni teljesítményt, már ha ezt a WhoScored.com értékelései alapján összegezzük. A Monterrey elleni sikeréből két gólja mellett öt megnyert légi párbajjal, két csellel, három kiharcolt szabálytalansággal és két tisztázással oroszlánrészt vállaló Serhou Guirassy (8,86) minimális különbséggel előzte meg a Flamengo mindkét lövését értékesítő Harry Kane-t (8,83).

Összesen tíz futballista kapott legalább nyolcas érdemjegyet, ezek közül a Chelsea és a PSG is kettőt ad a legjobbak közé, viszont így is az al-Hilal viszi a prímet, ahonnan ez három sportolónak is összejött. A legjobb közülük a Manchester City ellen 11 védéssel záró Jaszin Bono (8,27) volt, viszont a kapusok között így is csak a második volt, mivel a Real Madrid támadóit a meccs nagy részében megbabonázó Michele Di Gregorio (8,48) még nála is magasabb osztályzatot kapott.

A nyolcaddöntő legjobb osztályzataival záró játékosai

8,86 – Serhou Guirassy (Dortmund) – két gól 8,83 – Harry Kane (Bayern München) – két gól 8,65 – Pedro Neto (Chelsea) – gól 8,65 – Vitinha (PSG) – gólpassz 8,63 – Joao Neves (PSG) – két gól 8,48 – Michele Di Gregorio (Juventus) – 10 védés 8,27 – Jaszin Bono (al-Hilal) – 11 védés 8,23 – Marcos Leonardo (al-Hilal) – két gól 8,20 – Cole Palmer (Chelsea) – gólpassz 8,01 – Kalidou Koulibaly (al-Hilal) – gól

Az ismeretlen Real-hős egyedülálló bravúrja

Gonzalo García valószerűtlen felemelkedését itt boncolgattuk már, ehelyütt csak annyit emelünk ki, hogy a 21 éves spanyol csatár az egyetlen játékos a klubvilágbajnokságon, akinek minden meccsen volt legalább egy kanadai pontja. Az al-Hilal, a Salzburg és a Juventus ellen gólt szerzett, a Pachuca ellen pedig gólpasszt adott.

És még így sem ő vezeti a rangsort!

A négy kanadai pontjával ugyanis nyolcas holtversenyben követi az élen álló duót. Michael Olise a Bayern München négy meccsén három gólt és két gólpasszt hozott össze, és ugyanez a mutatója Kenan Yildiznek is, annyi szépséghibával, hogy a Juventus 20 éves török futballistája az együttes kiesése miatt ezt a számot már biztosan nem gyarapíthatja.

A bajorok közül négyen is bent vannak a top 10-ben, de ez persze jórészt annak köszönhető, hogy az Auckland City ellen 10–0-val rajtolt a gárda, ami igencsak megdobta a számokat.

A klubvilágbajnokság legtöbb kanadai pontot termelő játékosai játékos csapat nemzetiség meccs gól gp k.p. 1. Michael Olise Bayern München francia 4 3 2 5 Kenan Yildiz Juventus török 4 3 2 5 3. Ángel Di María Benfica argentin 4 4 0 4 4. Harry Kane Bayern München angol 4 3 1 4 Phil Foden Manchester City angol 4 3 1 4 Erling Haaland Manchester City norvég 4 3 1 4 Marcos Leonardo Al-Hilal brazil 4 3 1 4 Gonzalo García Real Madrid spanyol 4 3 1 4 9. Thomas Müller Bayern München német 4 2 2 4 Kingsley Coman Bayern München francia 3 2 2 4 A transfermarkt.de statisztikái; dőlttel a már kiesett játékosokat jelöltük, félkövérrel pedig a még aktívakat

BL-döntők újratöltve az alsó ágon

A Real Madrid és a Juventus az 1998-as és a 2017-es BL-döntőben is összecsapott már egymással, mindkétszer a mostani nyolcaddöntő kulcspárharcát is megnyerő királyi gárda örülhetett.

A spanyolok a nyolc között is egy korábbi BL-finálét idézhetnek fel, ráadásul ehhez nem is kell sokat visszamenni az időben, hiszen a Dortmunddal 2024-ben találkoztak a Wembley-ben – és nyertek 2–0-ra. Érdekesség, hogy ha az előbbi párharcból a Juventus jutott volna tovább, akkor is egy volt BL-döntő ismétlődne, hiszen 1997-ben a címvédő torinói gárda épp a fekete-sárgáktól kapott ki – mielőtt egy évvel később a négy között a Dortmundot búcsúztató Real verte a fináléban…

A spanyol és a német csapat a 17. egymás elleni ütközetére készül, az eddigi mérleg (8–5–3, 31–21-es gólkülönbség mellett) a most véget ért BL-idény alapszakaszában kétgólos hátrányból 5–2-re nyerő királyi gárda felé borul, de a 2012–2013-as szezonban lepte már meg a Dortmund riválisát, amikor a hazai 4–1 után kiharcolta a döntőbe jutást.

Az alsó négyesben a másik párharc is egy korábbi BL-döntős összecsapás lesz, és ehhez sem kell túl sokáig visszamenni az időben, hiszen a Bayern München és a Paris Saint-Germain 2020-ban feszült egymásnak, és győzött a német gárda Kingsley Coman találatával 1–0-ra. A Bayern akkori BL-meneteléséről mindennél többet elmond, hogy a müncheniek mind a 11 meccsüket megnyerték, 43–8-as gólkülönbséggel, többek között a csoportban a Tottenhamet (7–2, 3–1), a kieséses szakaszban pedig a Chelsea-t (3–0, 4–1), a Barcelonát (8–2) és a Lyont (3–0) is megsemmisítve.

A múlt és a legutóbbi meccsek is a németek mellett szólnak, hiszen bár az első öt meccsből négyet (1–0–4), az első hétből pedig ötöt a franciák nyertek meg (2–0–5), ezt követően a Bayern dominálta a párharcot, és azóta hét meccsből csak egyen győzött a PSG (8–0–6). Igaz, az egyből továbbjutást is ért, hiszen a müncheni 3–2-es sikerre hazai pályán 0–1 jött, amivel az akkor még élő idegenben szerzett gólok szabálya szerint az elődöntőbe a Ligue 1-klub jutott. Ez a két csapat is találkozott a BL ligaszakaszában, akkor a Bayern otthon 1–0-ra győzött, de a PSG tavaszra elképesztő fordulatszámra kapcsolva egész Európát bedarálta, és végül megszerezte első BL-trófeáját, így az egymás elleni múlt ellenére esélyesebbnek számít a mostani párharcban.

A felső ág kulcsmeccse 2022-ben klub-vb-döntő volt!

Az al-Hilal és a Fluminense korábban még sosem találkozott, a szaúdi csapat eddigi klubvilágbajnoki szereplései során mindkétszer a Flamengóval játszott az elődöntőben, és bár a 2019–2020-as idényben a brazilok 3–1-re nyertek, a 2022–2023-as kiírásban a szaúdiak 3–2-vel bejutottak a döntőbe, ahol 5–3-ra kikaptak a Real Madridtól. A brazil csapat számára sem ismeretlen a klubvilágbajnokság döntője, hiszen épp a legutóbbi kiírásban jutottak el addig, ott azonban a Manchester City 4–0-ra győzött.

A Chelsea és a Palmeiras viszont a 2021–2022-es idényben épp egymás ellen játszotta a döntőt, a két csapat egyetlen ütközetén Romelu Lukaku góljára Veiga büntetőjével felelt a brazil gárda, a ráadás hajrájában pedig Kai Havertz tizenegyese jelentette a londoniak első klubvilágbajnoki címét.

Az azért figyelmeztető lehet a kétszeres BL-győztes számára, hogy 2006 óta épp a Chelsea volt az egyetlen európai gárda, amely nem tudta megnyerni a sorozatot, a 2012. decemberi fináléban az ugyancsak brazil Corinthians 1–0-ra múlta felül a „kékeket”.

Klubvilágbajnokság 2025 (Egyesült Államok)

negyeddöntő

péntek 21.00: Fluminense (brazil) – al-Hilal (szaúdi) ( tv: Match4)

Match4) szombat 3.00: Palmeiras (brazil) – Chelsea (angol) ( tv: M4 Sport)

M4 Sport) szombat 18.00: Paris Saint-Germain (francia) – Bayern München (német) ( tv: M4 Sport)

szombat 22.00: Real Madrid (spanyol) – Dortmund (német) (tv: Match4)

