Milyen célból érkezett? A FIFA-klubvilágbajnokságra jöttem. Mely városokat látogatja majd meg? Philadelphia és New York City, ahol az elődöntők és a döntők lesznek. Köszönöm, mehet. Ilyen gyors útlevél- és vízumellenőrzésen még soha nem estem át az Egyesült Államokban. Pedig nem először érkezem a tengeren túlra. Kisétálva a fogadó épületből egy zebra a peronokhoz vezetett, a tíz perc múlva érkezett vonat pedig 24 perc utazás után már a belváros közepén vetett ki magából. Megérkeztem Amerika első fővárosába, a testvéri szeretet városába. Itt, Philadelphiában, a közel hetvenezer néző befogadására alkalmas Lincoln Financial Fielden lép pályára ma este (magyar idő szerint holnap hajnalban) a brazil Palmeiras és a Chelsea csapata.

Túlzás lenne azt állítani, hogy Philadelphia a klubvilágbajnokság lázában ég. A városháza 15. utca felöli homlokzatán egy molinó, a Market streeten pedig egy fényújság reklámjai között villan fel hosszú percenként a negyeddöntő kreatívja. Rocky lépcsői és a feltartott kezek mögött megbújó Philadelphia Museum of Art, vagy a Szabadság harangja (Liberty Bell) és annak környéke ugyanúgy nem hallott a labdarúgásról, mint az első csillagos-sávos zászló szülőháza, a Betsy Ross House, vagy a Szent Péter és Pál Katedrális és annak közvetlen holdudvara. Csak én. Szerencsére az Itaka mindent tökéletesen leszervezett. Egyedüli futballrajongó Pennsylvania legnagyobb városában?

Három év alatt teljesen kicserélődött a Chelsea kerete

Pedig a 2022-es FIFA-klubvilágbajnokság döntősei mérik össze újra a tudásukat. Micsoda meccs volt az is. Romelu Lukaku és Raphael Vega góljaival döntetlennel zárult a rendes játékidő, majd jött a hosszabbítás és 117. perc, ahol büntetőhöz jutott a londoni együttes, amelyet az Arsenal jelenlegi játékosa, Kai Havertz értékesített. Milyen érdekes és egyben mennyire jellemző is a Chelsea kortárs művészetére, hogy a három éve pályára lépő és győztes játékosok közül már senki sem a Kékek játékosa. Pedig a Mendy, Christensen, Thiago Silva, Rüdiger, Atpilicueta, Kante, Kovacic, Hudson-Odoi, Havertz, Mount, Lukaku kezdőt ma is sokan elfogadnák duzzogás nélkül. De sem ők, sem a csereként pályára lépő Pulisic, Werner, Saul Nigez, Sarr, Ziyech ötös sem a nyugat-londoni klub foglalkoztatottja.

A Chelsea azonban pár hónappal később átesett egy tulajdonosváltáson, majd olyan költekezésbe kezdett, amely után a végtelenített bankkártyával korzózó luxusfeleségek is felkapták volna a szemöldöküket. Szinte még el sem kezdődött a 2025–2026-os szezon átigazolási időszaka, de a tulajdonos Todd Boehly és csapata már sétált is egyet a használt áruk piacán, és ha már ott volt, el is költött 180 millió eurócskát. Az ezt megelőző öt szezon 1,75 milliárdját követően. Nettó költésben mínusz 940 millió az egyenleg az előző öt szezonban. Ehhez mérten a PAOK-tól 2020-ban érkező portugál tréner, Abel Fereira lehetőségei és pénztárcája kicsit keskenyebb derekúak Sao Paulóban. Mondhatjuk kisebb tálból falatozik.

Átlátható klubmodell és folyamatos sikerek jellemzik a Palmeiras csapatát.

Az elmúlt öt esztendőben bajnoki címeket és két Libertadores-kupát is nyerő brazil csapat az idei szezonban költött a legtöbbet, de még mindig jóval kevesebbet, mint amennyi bevételt realizált labdarúgói játékjogának értékesítéséből. Megfigyelhető, hogy amíg a Chelsea minden évben hatalmas mínuszokat termelt ezen a téren, addig a Palmeiras nevelt és értékesített, pluszban tartva az anyagi balanszot. Mindeközben folyamatosan szállítva az eredményeket is. A legutóbbi öt szezonban 130 millió euróval lett gazdagabb a klub játékosai eladása révén. Endrick a Real Madrid, Vitor Reis a Manchester City és Luis Guilhelme a West Ham labdarúgója lett, hogy csak a közvetlen közelmúltat említsük.

A Chelsea lesz az első komolyabb ellenfele a braziloknak.

A Hard Rock Caféban csütörtök este már egy-két zöld mezes futballdrukker feltűnt, burgerért nyúlt. Lesznek itt szimpatizánsok kérem szépen. Brazilok mindenképp. A Palmeiras ráadásul még ki sem kapott az idei klubvilágbajnokságon. Igaz, a Chelsea-hez mért topcsapattal nem is találkozott az eddigi játéknapokon. A Porto, al-Ahli, Inter Miami hármas nem tartozott a többismeretlenes egyenletek közé a füzetben, a brazil pontvadászat nyolcadik helyén álló Botafogóhoz pedig egy pici logika és számolás is elég volt. Ezúttal azonban a friss Konferencialiga-győztes, a Premier League negyedik helyezettje lesz az ellenfél. A Chelsea 11 gólt szerzett eddig a tornán, 21-szer változtatva a kezdőcsapatán.

A megfelelő rotációra, a folyamatos cserékre pedig nem csak az újonnan érkezők és a hosszú, elnyújtott szezon okán kényszerülnek a szakvezetők, hanem a kibírhatatlan meleg miatt is. Napközben perzselő a forróság, áll a levegő, amelyből gyalogosan sem jut sok, ráadásul derékszögben süt a nap. Nincs árnyék. Ki kell jelenteni, hogy este nyolc óra előtt nem szabadna mérkőzést rendezni ilyen időben. A hőmérséklet akkor sem csökken olyan sokat, de legalább a nap már nem süt. A brazil bajnokság már a 12. fordulójánál jár, így az, hogy melyik csapat van jobban játékban és melyik tart előrébb a csapatépítés terén, nem kérdés. Azonban az időjáráshoz való alkalmazkodás is a zöld-fehérek felé billenti a mérleg nyelvét. A játékosminőségnek kellene ezt ellensúlyozni a másik oldalon.

Ki társul a két biztos európai elődöntős asztalához?

A délutáni találkozón egy másik brazil versenyben lévő, a Bajnokok Ligája-döntős Intert meglepetésre búcsúztató Fluminense lép pályára Orlandóban. A milánói klubot a müncheni fináléba vezető Simone Inzaghi által irányított al-Hilal lesz az ellenfele. A szaúdi bajnokság ezüstérmesén pár nap alatt is meglátszik a kiváló olasz edző keze munkája, hiszen döntetlent értek el a Real Madriddal és a Salzburggal szemben is, majd egy sima győzelem (Pachuca 2–0) után a címvédő Manchester Cityt is hazaküldték Joao Cancelóék.

A holnapi párosítások már igazi európai topfutballt szolgáltatnak, a BL-győztes Paris Saint-Germain a Bayern Münchennel, a Real Madrid a Dortmunddal néz majd farkasszemet. Két európai csapat tehát biztosan lesz az elődöntőben. A mai nap kérdése, hogy Enzo Maresca csapata csatlakozik-e a nagyok asztalához, vagy két brazil, esetleg egy lesajnált szaúdi ligából érkező ül le beleszólni a hangadók beszélgetésébe.

Philadelphia és az Amerikai Egyesült Államok ünnepel.

Az utcák csendesek. Ma senki sem fut felfelé a Művészetek Múzeuma és Rocky lépcsőin. Az 1893 óta ugyanazon a helyen szolgáltatásait kínáló ételpiac, a Reading Terminal Market sem nyitotta ki kapuit. Az 1930-as évek két bevándorló testvérpárja, Pat és Harry által kitalált helyi ételkülönlegesség, a Philly Cheese Steak specialistái is pihennek ma. 1776. július 4-én a Második Kontinentális Kongresszus megszavazta az amerikai függetlenség kikiáltását. Az 1952-ben, Londonban öntött harangot, a Liberty Bellt (a szabadság harangját) ekkor szólaltatták meg először. A William Strickland által tervezett gyűlésteremben, az Independence Hallban még ma is az eredeti bútorok és a történelmi asztal adják vissza a XVIII. század egyik legnagyobb eseményének hangulatát. Itt, Philadelphiában. Amerika ünnepel. A futballisták dolgoznak. De ki ünnepelhet Orlandóban és a Lincoln Financial Fielden a ma este folyamán?

A szerző 24-szeres válogatott labdarúgó, játékosként a Ferencvárossal háromszor, míg a német Kaiserslauternnel egyszer nyert bajnokságot.

(Borítókép: A Lincoln Financial Field. Fotó: arlutz73 / Getty Images)