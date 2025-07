Mumusa teheti tönkre a Paris Saint-Germain tökéletes 2025-ös évét

A meglepetések ágán a Chelsea döntője tűnik jelenleg papírformának, a negyeddöntő előtt erősorrendünkben ugyanakkor a dobogóra sem férnek fel a londoniak.

Klubvilágbajnokság 2025 (Egyesült Államok)

negyeddöntő

21.00: Fluminense (brazil)–al-Hilal (szaúdi) ( Tv: Match4)

Palmeiras (brazil)–Chelsea (angol) ( M4 Sport)

Paris Saint-Germain (francia)–Bayern München (német) ( M4 Sport)

Real Madrid (spanyol)–Dortmund (német) (Tv: Match4)

8. (15.) Al-Hilal (szaúd-arábiai) 27 pont

A keret értéke: 161,58 millió euró

Ha a klubvilágbajnokság legkellemesebb színfoltját keressük, akkor mindenképpen fel kell vennünk a listára az al-Hilalt, amely bebizonyította, hogy nem csupán egy „bohócligás” együttes. Persze, a világ minden pénze nem kis segítség az együttesnek, de azért csak a pénzzel dobálózni egy olyan témakörben, ahol a legjobbak eurómilliárdos kereteket képesek kialakítani eléggé szerencsétlen lenne.

És az al-Hilal eddigi teljesítményénél mindennél többet elmond, hogy a szaúdiak ikszeltek (1–1) a világ legértékesebb keretével bíró Real Madriddal (1,34 milliárd euró), és szenzációs meccsen, ráadásban megverték (4–3) a szorosan második Manchester Cityt (1,33). Nem véletlenül adtak három játékost is a nyolcaddöntő tíz legjobbja közé!

Mindeközben egy harmadik európai csapat, a Red Bull Salzburggal szemben is veretlenek maradtak (0–0), a mexikói Pachucát pedig 2–0-ra legyőzték Marcos Leonardóék, akik a negyeddöntőben még esélyesebbnek is számítanak – már, ha a pénzt nézzük.

7. (10.) Palmeiras (brazil) 32 pont

A keret értéke: 256,6 millió euró

A 2021-es Libertadores-kupa-győztes brazilok jól sáfárkodtak első kalapos kiemelésükkel – és valljuk be, rendkívül könnyű menetrendjükkel. Alapból az egyedüli európai rivális eddig a Porto volt, amely nyeretlenül fejezte be a tornát, az al-Ahli legyőzése után pedig fergeteges végjátékra volt szükség, hogy a 80. percben még kettővel vezető Inter Miami ellen ne legyen zakó a vége.

Ezzel együtt is meglett a csoportelsőség, és a Botafogo elleni nyolcaddöntő lehetősége, a házi csatában pedig a korábbi leverkuseni Paulinho hosszabbításban szerzett találatával a továbbjutás is. A folytatásban azonban messze az eddigi legnehezebb ellenfél jön.

6. (11.) Borussia Dortmund (német) 42 pont

A keret értéke: 485,1 millió euró

Az eggyel fentebb írtak nagyjából itt is megállják helyüket: a fekete-sárgák takaréklángon égve jutottak el eddig, hogy aztán messze a legerősebb riválissal találkozzanak ezúttal.

A Fluminense elleni gól nélküli döntetlen során a cserékig még alárendelt szerepben is voltak a németek, a Memelodi Sundowns ellen pedig látszólag egy óra alatt lerendezték a három pont kérdését (4–1), de aztán nem volt messze a botlás a dél-afrikai csapat ellen sem (4–3). A pont nélkül búcsúzú Ulszan 1–0-s legyőzése sem tartozott a bravúr kategóriájába, és a 16-os mezőny leggyengébbjének számító Monterrey-t is illett azért megverni.

Hogy ez a játék a Real Madrid ellen mire lesz elég, az persze más kérdés.

5. (13.) Fluminense (brazil) 54 pont

A keret értéke: 86,15 millió euró

A nyolcas mezőn legalacsonyabb keretértékével bíró gárdája épp a Dortmund mögött végzett másodikként, mivel az Ulszan 4–2-es legyőzése után a Mamelodi ellen újabb gól nélküli döntetlen jött.

A nyolcaddöntőben aztán az addigi legnagyobb bravúrt mutatta be a riói gárda, a meccs elején és a ráadásban bevéve az Inter kapuját kiejtette a BL-döntőst, amivel alaposan kapaszkodtak rangsorunkban Hérculesék.

És ha azt vesszük, hogy az al-Hilal elleni meccsükkel indul a negyeddöntő, akkor bőven benne van, hogy ez sem a végállomás lesz.

4. (8.) Chelsea (angol) 61 pont

A keret értéke: 1,2 milliárd euró

Ha csak a pénz számítana, akkor a negyeddöntő legsimább meccsére készülhetnénk, hiszen a londoni „kékek” keretének összértéke közel egy milliárd euróval nagyobb a Palmeirasénál, de tegyük hozzá, hogy ez 44(!) futballistából áll össze a PL-gárdánál, amivel az átlagot tekintve mindjárt vissza is esne az aktív gárdák közül második pozícióban álló csapat a negyedik helyre.

A Chelsea-vel kapcsolatban azért bőven vannak kérdőjelek, három listán is a három legrosszabb közé fért csak be a Flamengótól bántóan simán kikapó együttes, amely azért a Benfica ellen megmutatta, hogy akkor sem lehet megtörni, ha a legvégén (90+5. percben) jön egy váratlan pofon, és az angolok a ráadásban kiütötték a Benficát.

Pedro Neto három meccsen is eredményes volt, rá mindenképpen érdemes lehet figyelni a folytatásban is, ami bőven lehet még három találkozó is, hiszen a felső ágon a papírforma szerint a fináléba kellene menetelnie a 2021-es BL-győztesnek.

3. (4.) Bayern München (német) 111 pont

A keret értéke: 892 millió euró

Ugrunk egy óriásit a pontszámokban, mert bár a Chelsea megverte a Bayernt felülmúló (0–1) Benficát, a müncheniek addigra az Auckland City kitömése (10–0) és a Boca Juniors bedarálása (2–1) után már két meccs után továbbjutottak.

A német rekordbajnok már a 16 között is kiemelt meccset játszott az akkori rangsorunk hetedik helyezettjével, a Flamengo elleni csata pedig az egyik legjobb párharcot hozta az előző körben, látványos gólokkal – emellé pedig rengeteg szabálytalansággal. Ami a játékot illeti, az első kilenc percben kétszer is eredményes Bayern azért végig kontrollálta a meccset, és hiába jött vissza kétszer is egy gólra a brazil gárda, a müncheniek magabiztosan jutottak tovább.

Harry Kane-ék kiapadhatatlannak látszó gólzsákja egy listán az első helyig repítette az együttest, amely nagy csatában maradt alul a második helyért rangsorunkban.

2. (2.) Real Madrid (spanyol) 121 pont

A keret értéke: 1,34 milliárd euró

Oda viszont a 15-szörös BEK/BL-győztes futott be, amely három összegzésben is a legjobb lett. És érthető is a lelkesedés a királyi gárda iránt, hiszen a döcögős kezdést (1–1) valamelyest árnyalja az al-Hilal azóta látott remeklése, és azért a Pachucát sikerült gond nélkül legyőzni a 83 perc emberhátrány ellenére is (3–1).

A továbbjutásról döntő összecsapáson a Red Bull Salzburgnak nem volt esélye (3–0), és az első perceket leszámítva igazából a nyolcaddöntőben a Juventusnak sem (1–0), ahol Michele Di Gregorio a kör legjobb kapusteljesítményét bemutatva tartotta szorosan a párharcot.

Az első négy meccsen háromszor betaláló, egyszer gólt előkészítő Gonzalo García tisztességesen pótolta Kylian Mbappét, az akut bél- és gyomorfertőzés után visszatérő francia csatárral viszont még egy szinttel emelkedhet a Real Madrid játéka.

1. (1.) Paris Saint-Germain (francia) 157 pont

A keret értéke: 1,12 milliárd euró

Az elsőségre azonban a BL-rekordernek sem volt esélye, a címvédő ugyanis hét rangsorban is begyűjtötte az első helyet, így nagy fölénnyel végzett listánk tetején.

Ez persze aligha lehet meglepő, hiszen 2025-ben eddig mindent megnyert a gárda, amit lehetett: január elején a Monaco elleni Szuperkupát (1–0), május végén a Reims elleni Francia Kupa-döntőt (3–0), majd az Inter elleni BL-finálét (5–0), közben pedig már réges-régen behúzta az újabb bajnoki címet is.

Igazából az egyetlen pici kisiklást a Botafogo elleni 0–1 jelentette, ahol az egyébként feltartóztathatatlan támadósor megrekedt, de ha megnézzük az Atlético Madrid (4–0) elleni meccset, és a teljesen takaréklángon hozott Seattle (2–0) és Inter Miami (4–0) elleni ütközeteket, akkor aligha kell aggódni Luis Enriquének csapata formáját illetően.

Az ellenfelet illetően már annál inkább, mert valóságos mumusával találkozik a PSG!

A múlt és a legutóbbi fellépések is a németek mellett szólnak, hiszen bár az első öt meccsből négyet (1–0–4), az első hétből pedig ötöt a franciák nyertek meg (2–0–5), ezt követően a Bayern dominálta a párharcot, és azóta hét összecsapásból csak egyen győzött a PSG (8–0–6).

Igaz, az egyből továbbjutást is ért, hiszen a müncheni 3–2-es sikerre hazai pályán 0–1 jött, amivel az akkor még élő idegenben szerzett gólok szabálya szerint az elődöntőbe a Ligue 1-klub jutott. Ez a két csapat is találkozott a BL ligaszakaszában, akkor a Bayern otthon 1–0-ra győzött, de a PSG tavaszra elképesztő fordulatszámra kapcsolva egész Európát bedarálta, és végül megszerezte első BL-trófeáját, így az egymás elleni múlt ellenére esélyesebbnek számít a mostani párharcban.

A negyeddöntős párharcok rangsora a helyezések szerint

4: Paris Saint-Germain (francia, 1.)–Bayern München (német, 3.)

Paris Saint-Germain (francia, 1.)–Bayern München (német, 3.) 8: Real Madrid (spanyol, 2.)–Dortmund (német, 6.)

Real Madrid (spanyol, 2.)–Dortmund (német, 6.) 11: Palmeiras (brazil, 7.)–Chelsea (angol, 4.)

Palmeiras (brazil, 7.)–Chelsea (angol, 4.) 13: Fluminense (brazil, 5.)–al-Hilal (szaúdi, 8.)

A negyeddöntős párharcok rangsora a pontszámok szerint

268: Paris Saint-Germain (francia, 157)–Bayern München (német, 111)

Paris Saint-Germain (francia, 157)–Bayern München (német, 111) 163: Real Madrid (spanyol, 121)–Dortmund (német, 42)

Real Madrid (spanyol, 121)–Dortmund (német, 42) 93 Palmeiras (brazil, 32)–Chelsea (angol, 61)

Palmeiras (brazil, 32)–Chelsea (angol, 61) 81: Fluminense (brazil, 54)–al-Hilal (szaúdi, 27)

