Tömegek kezdtek áramolni a Broad Street Line metróvonal, NRG elnevezésű végállomásától a stadion felé. Az éjszakai pár csepp eső és szél hozott némi lehűlést reggelre, de most újra nagyon meleg van. Árnyék sehol a nagy aszfaltengeren. Sportesemény lesz. A Cincinnati Reds vendégeskedik a Philadelphia Philliesnél. Könnyed baseball a kora délutáni nagy melegben. Egymás mellett, egy hatalmas területen helyezkedik el a közel 43 ezer néző befogadására alkalmas Citizens Bank Park, a Wells Fargo Center és a majdnem 70 ezres Lincoln Financial Field. Baseball, kultúra és (amerikai) futball egy helyen. De mennyien lesznek kíváncsiak az esti negyeddöntőre?

A 2025-ös FIFA-klubvilágbajnokság első negyeddöntőjében brazil győzelem született. Az olasz Internazionalét meglepetésre búcsúztató Fluminense a szaúdi al-Hilalt is legyőzte és elsőként jutott a torna elődöntőjébe. Renato Gaucho csapata május első felében könyvelt el két vereséget is gyors egymásutánba, de azóta nem találtak legyőzőre. A második negyeddöntőnek tehát az volt a tétje, hogy a holnapi két európai elődöntős mellé két brazil csapat csatlakozik, vagy ismét az Európé főníciai királylányról (akit elrabolt Zeusz bikaalakban) elnevezett kontinens képviselőinek játszótere lesz a véghajrá.

A brazil szurkolók csinálták a hangulatot a Chelsea játékához.

Már három órával a mérkőzés előtt szép számú szurkolósereg érkezett a narancssárga metróvonalon az utolsó állomásig. A szép számú között egyetlen kék színű, Caicedo feliratú mezes fiatalembert lehetett felfedezni. Zöld-fehérbe öltözött a szerelvény. A Lincoln Financial Field óriási parkolójában még vegyültek a baseball mérkőzéssel végzett és a futball mérkőzésre érkező szimpatizánsok. Isteni illat lengte be a teret. Sütögettek a kifeszített sátrak, ponyvák alatt, kempingszékből, üveges sörrel a kézben nézték labdázó gyermekeiket. Egy igazi sportos, családi program. A stadion bejáratához közeledve sem változott a kép: a lelátóról nagyobb segítséget ezen az estén biztos, hogy a Palmeiras játékosai fognak kapni.

A kezdésre majdnem meg is teltek a lelátók. Kellett is a segítség. A Porto és az Inter Miami elleni döntetlen, valamint az al-Ahli elleni siker könnyed továbbjutást eredményezett Abel Fereira csapatának az A csoportból. A Botafogo elleni nyolcaddöntő már picit nehezebbnek ígérkezett, de még mindig nem a Chelsea színtje.

A londoniak a Sanchez, Gusto, Chalobah, Colwill, Cucurella, Santos, Fernandez, Nkunku, Palmer, Neto, Delap összeállításban kezdték a találkozót, négy helyen is változtatva a Benfica elleni kezdőhöz mérten. Moises Caicedo sárgalapjai okán nem állt Enzo Maresca rendelkezésére, de az eddigi 21 változtatáshoz mérten ez a négy már azt mutatja, hogy komolyabb szakaszába lépett a torna, vége a pihentetésnek, rotációnak. Amúgy is csak három lett volna, hiszen Reece James a bemelegítésnél sérült meg.

A Chelsea hamar világossá tette szándékait és ki is villantotta tépőfogait.

A Palmeirasnál Joaquin Piquerez gyűjtött több lapot a megengedettnél, így a másik oldalnak is volt hiányzója, akit Vanderlan helyettesített. Mellette a védelem közepén ezúttal Micael kapott szerepet és Facundo Torres is kezdőként futhatott ki a zöld gyepre. A zöld-fehéreknél három változtatás tehát. Jobban is kezdték a találkozót, azonban a lendület nagyon hamar alábbhagyott. A londoniak magukhoz vették a kezdeményezést és elég erőteljesen dominálták is az első játékrészt, gyorsan meg is szerezték a vezetést Cole Palmer intelligens megoldását követően. A Chelsea labdabirtoklása végig 70 százalék felett volt, azonban az utolsó percekre 68 százalékra apadt – kilenc kialakított helyzetükre és négy kaput eltaláló lövésükre csak egy fejes érkezett a másik oldalon, arra is 42 percet kellett várni. Ezúttal kevesebb szerep jutott Marc Cucurellának támadásban, most inkább Malo Gusto oldalán Pedro Netóval volt aktívabb a fehér mezben játszó csapat. Legalább ezt is kipróbáltuk – mosolygott a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón az csapat olasz mestere.

Tűzijáték az égben, tűzijáték Weverton kapuja előtt.

21 óra 30 perckor hatalmas tűzijáték vette kezdetét Philadelphia belvárosában. Július 4-e, a függetlenség napja. Pont Weverton kapuja mögött, a lelátón túl terítette be az éjszakát a színes fénycsóva. A zöld gyepen pedig a 37 éves kapusnak kellett szembenéznie tűzijátékkal és az egyre erősödő nyomással. A második játékrészt azonban megint a Libertadores-kupa 2020-as és 2021-es győztese kezdte jobban. Hamar siker is koronázta a magasabbra tolt védekezést és folyamatos letámadást, még ha kellett is hozzá egy csipetnyi szerencse, egy kiskanál kapushiba és egy nagyadag jól eltalált lövés is. Estevao lőtt lehetetlen szögből hatalmas gólt.

A gyors egyenlítés tudatában, feladata végeztével vissza is tértek a zöld-fehérek a gyökerekhez: biztos, fegyelmezett védekezés, gyors kontrák lehetőségének minél hatékonyabb kihasználása. Enzo Maresca azonban azonnal reagált az álmoskás második félidei kezdésre: Noni Madueke és Joao Pedro váltotta Christopher Nkunkut és Liam Delapot. Hiába nyomott és alakított ki jónak ígérkező lehetőségeket az angol csapat a kaput sehogy sem sikerült eltalálniuk. Nem is kellett, kaput eltaláló lövés nélkül is megszerezték a vezetést a hajrában, a Wevertonon megpattanó labda jutott a Palmeiras kapujába. A korábbi négy cserét követően nem maradt sok opciója Abel Ferreirának a változtatásra, Raphael Veiga érkezett még a végére.

Egy utolsó rohamot indított még a Palmeiras, mégis a Chelsea-nek akadtak lehetőségei

A brazil védelem teljesen fellazult, kinyílt az utolsó percekre, a Kékek kontrái és lövései csak a csodával határos módon és Weverton nagy védéseinek köszönhetően nem találtak utat a hálóig. A Chelsea 46 érintése az ellenfél tizenhatosán belül az ellen 15-jével szemben, az összességében 19 kidolgozott helyzet és jóval több megnyert párharc is egyértelműen jelzi, hogy ez a falat már túl nagy volt az elmúlt években több sikert is elérő sao paulói csapat számára. Így biztossá vált, hogy az először 32 csapattal megrendezésre került FIFA-klubvilágbajnokság elődöntőjében három európai top csapat és a Fluminense mérkőzik majd meg a végső győzelemért.

Melyik csapat nyeri meg a 2025-ös klubvilágbajnokságot? Bayern München

Borussia Dortmund

Chelsea

Fluminense

Paris Saint-Germain

Real Madrid

A szerző 24-szeres válogatott labdarúgó, játékosként a Ferencvárossal háromszor, míg a német Kaiserslauternnel egyszer nyert bajnokságot.

Klubvilágbajnokság 2025 (Egyesült Államok)

negyeddöntő

Palmeiras (brazil)– Chelsea (angol) 1–2 (0–1)

1–2 (0–1) Fluminense (brazil) –al-Hilal (szaúdi) 2–1 (1–0)

–al-Hilal (szaúdi) 2–1 (1–0) szombat 18.00: Paris Saint-Germain (francia)–Bayern München (német) (tv: M4 Sport)

szombat 22.00: Real Madrid (spanyol)–Dortmund (német) (tv: Match4)

(Borítókép: Palmeiras SE - Chelsea FC mérkőzésen a Lincoln Financial Field stadionban 2025. július 4-én. Fotó: Roger Wimmer / ISI Photos / Getty Images)