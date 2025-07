A Real Madrid és a Dortmund többször is találkozott az elmúlt időszakban. Egyszer sem örült a Borussia ennek. Ezúttal azonban a német csapat érkezett jobb előjelekkel a negyeddöntőbe. A legutóbbi tíz találkozójukból kilencet megnyertek, egy döntetlennel végződött. Április 9-én kaptak ki utoljára. Négyet kaptak a Barcelonától. A Real Madrid május 11-én hagyta el legutóbb pontok nélkül a játékteret. Ők is kaptak négy gólt a Barcától. Mindkét csapat döntetlennel kezdte a klubvilágbajnokságot, azóta megállíthatatlanok. Pedig East Rutherford és a MetLife Stadion valamelyiküknek a végállomást jelenti.

Kora reggel érkeztem New Yorkba. Számunkra ez furcsának hathat, de jóval a tervezett idő előtt érkeztünk a 42. utcánál található állomásra. Leszállva a légkondicionált járműről gyorsan jelezte a szervezetem: New Yorkban sem kegyesebb az időjárás hozzám és a csapatokhoz sem. Az E metróvonalra szállva elfoglaltam a szállásomat, majd újra az E vonalon haladtam, vissza a World Trade Center felé. Ezúttal azonban alig fértem be a szerelvénybe. Több órával a meccs előtt már fehérbe öltözött fanatikusok követték azt az utat, amelyet én is böngésztem a telefonomon. Mindeközben Ousmane Dembélé kettős emberhátrányban megszerezte csapata második gólját, elődöntőbe jutott a PSG is. Innentől csak a MetLife Stadioné a főszerep, meccseket már csak New Yorkban játszanak a csapatok.

A Borussia az elmúlt időszakban nem szívesen meccsel a Reallal

A legutóbbi hat találkozásuk alkalmával egyszer sem tudott diadalmaskodni a Dortmund spanyol ellenfele ellen. A 2016-os két 2–2-es döntetlent négy vereség követte. Tavaly kétszer is lehetősége volt Észak-Rajna-Vesztfália dicsőségének, hogy javítson nem túl fényes statisztikáján.

A Bajnokok Ligája döntőjében 2–0-s vereséget szenvedtek, majd a BL új lebonyolítású rendszerének alapszakaszában 2–0-s félidei előnyt sikerült kiengedni a kezükből a spanyol fővárosban. Vinicius Junior három gólt is szerzett. A fogadóirodák ezúttal sem a sárgamezesekre tették nagyobb oddszaikat.

Ugyanazok a nevek, több érdekességgel is védekezésben és támadásban.

Madridi oldalon Xabi Alonso ugyanazt a kezdő tizenegyet jelölte a mérkőzésre, mint a Juventus ellen, a Dortmundnál két poszton is változtatott Niko Kovac. Az egyik csere kényszerű volt, hiszen a fiatalabb Bellingham testvér, Jobe, második sárga lapját is összeszedte a Monterrey elleni nyolcaddöntőben. A sárga-feketék kezdték jobban a találkozót. Azonban amilyen gyorsan tele engedték a kádat, ugyanolyan gyorsan ki is húzták annak dugóját. A 10. percben már a Real Madrid vezetett. Arda Güler középre tekerésére Gonzalo Garcia érkezett a leggyorsabban, és Gregor Kobel mellett a kapuba pörgetett (1–0).

Innentől az történt a pályán, amit a királyi alakulat elképzelt és akart.

Ha az összeállításban nem is, de a felállásban már bőven láthattunk variációkat. Aurelien Tchouameni ezúttal a védelem előtt játszott Arda Güler társaságában, a négyvédős rendszert pedig Jude Bellingham a bal oldal lezárásával, Federico Valverde a jobb oldal kontrollálásával próbálta segíteni. A gyors megindulások és iramváltások pedig mindig hordoztak veszélyt magukban. Nem is kellett sokat várni a következő találatra, ezúttal Fran Garcia gondoskodott arról, hogy több Garcia is felvillanjon a kijelzőn (2–0).

A találatot követően a szurkolók is adtak visszajelzést a látottakra. Többperces hullámzásba tört ki a New York Giants otthona.

Niko Kovac mindent megpróbált, sikertelenül

Az első félidőben három kísérlet, egy kaput eltaláló lövés, kilenc érintés az ellenfél tizenhatosán belül, 0,18-as xG-mutató. Ez nem valami sok, nem túl csillogó bizonyítvány. Ezt észlelve a szünetben hármat is cserélt a dortmundiak horvát mestere, majd egy-két Real helyzet és Tchouameni kapufája után gyorsan jött a negyedik is. Az összkép nem sokat változott. A Real Madrid magabiztosan kontrollálta a mérkőzést és alakított ki veszélyes helyzeteket. Mire a 75. percben már a második ívószünetükre mentek a csapatok, mindenki biztos volt benne: a Dortmund nem ma fogja korrigálni a spanyol rekordbajnok elleni statisztikáját. A Madrid a Luka Modric, Kylian Mbappé, Dani Ceballos hármassal frissített, hogy egy másodpercre se könnyítsék meg a német csapat dolgát és ekkor már deklarált búcsúját.

A mérkőzés utolsó perceiben még mindkét csapat betalált, a Dortmund kétszer is, Mbappé pedig a biztonság kedvéért ollózott még egy gólt (3–2).

A lényegen azonban ez már mit sem változtatott: a Real Madrid negyedik csapatként csatlakozott a Fluminense, Chelsea, Paris Saint-Germain hármashoz. A 2025-ös FIFA-klubvilágbajnokság első elődöntőjében a brazil csapat méri össze tudását Enzo Maresca legénységével július 8-án, másnap pedig a PSG–Real Madrid csúcstalálkozóra kerül sor. Mindkét meccsnek a MetLife Stadion ad majd otthont.

A szerző 24-szeres válogatott labdarúgó, játékosként a Ferencvárossal háromszor, míg a német Kaiserslauternnel egyszer nyert bajnokságot.

Klubvilágbajnokság 2025 (Egyesült Államok)

Negyeddöntő

Real Madrid (spanyol)–Dortmund (német) 3–2 (Gonzalo García 10., Fran García 20., Mbappé 94., ill. Beier 92., Guirassy 98., 11-esből.)

(Gonzalo García 10., Fran García 20., Mbappé 94., ill. Beier 92., Guirassy 98., 11-esből.) Kiállítva: Huijsen (Real Madrid, 96.)

Huijsen (Real Madrid, 96.) Paris Saint-Germain (francia)–Bayern München (német) 2–0 (Doué 79., Dembélé 90+6.)

(Doué 79., Dembélé 90+6.) Kiállítva: Pacho (PSG, 83.), L. Hernández (PSG, 90+2.)

Az elődöntőben

kedd 21.00: Fluminense (brazil)–Chelsea (angol)

szerda 21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Real Madrid (spanyol)

Borítókép: Arda Güler, a Real Madrid török középpályása megkülönböztetett figyelemben részesült dortmundi részről (Fotó: Mostafa Bassim/Anadolu via Getty Images)