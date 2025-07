Mire megy a másfél Fradi-értékű keret az eurómilliárdosok között?

Az már a rajt előtt látszott, hogy gazdaságilag elképesztő fölényben vannak a legtehetősebb európai klubok, de a legjobb négyhez érve minden eddiginél nagyobb kontrasztot mutat a kép.

A legutóbbi öt BL-győztesből csak a Manchester City nem jutott be az elődöntőbe, ezzel a milliárdos keretűek egyetlen kivételét képezik az „égszínkékek”.

Az águkról beugró brazilok pedig az üde színfoltot.

Szenzációsan alakult a brazilok számára a nyolcaddöntő

A piros-fehér-zöld zászlók rengetege által támogatott Fluminense már a Dortmund elleni nyitányon is felhívta magára a figyelmet, mivel még a németek számára festett kedvezően a gól nélküli döntetlen, majd az Ulszan elleni fordítás (4–2) után a Mamelodi Sundowns (0–0) ellen is veretlen maradt a 2023-as Libertadores-kupa-győztes.

A riói klub számára ugyanakkor egyértelműen a nyolcaddöntő hozta el a legjobb pillanatot, hiszen egyrészt nagy meglepetésre megverte a BL-döntős Internazionalét, másrészt az ezen az ágon lévő Manchester City még nagyobb döbbenetre kikapott az al-Hilaltól, amelyet aztán a negyeddöntőben legyőzött a Fluminense.

Másfél Fradi-értékű kerettel a világ legjobb négy csapata közé

A brazilok teljesítményét külön emeli, hogy egyrészt finoman szólva sem az ifjú titánok együtteséről beszélünk az esetükben, illetve az, hogy a keret összértéke a nemzetközi futball világát tekintve meglepően alacsony – persze a kettő között azért van logikai kapcsolat is.

Mindenesetre jegyezzük meg, hogy a brazil együttes keretét alkotó 36 futballista piaci értékét 86,15 millió euróra taksálja a Transfermarkt. viszonyításképpen ez alig másfélszerese a Ferencvárosénak (57,38)!

Ebben a kategóriában kiemelkedik az Ulszan ellen gólt és gólpasszt jegyző Jhon Arias 17 milliós értékével, rajta kívül még az al-Hilal ellen eredményes Martinelli (10) és az Inter és a szaúdi csapat ellen is góllal beálló Hércules (7) férne a képzeletbeli dobogóra.

Ugyanakkor a rutinra bátran lehet építeni, a kapus Fábio 44 évével korelnök, de Thiago Silva is betöltötte már a negyedik ikszet, a támadó Germán Cano 37 esztendős, a középpályás Samuel Xavier pedig 35, az al-Hilal elleni kezdő átlagéletkora pedig 31 év volt.

A Chelsea-nél lehet számolni azzal, hogy komolyan veszik a nem éppen legrangosabb sorozatokat is

A hatszoros angol bajnok a nemzetközi porondon minden trófeáért szívesen megy csatába, a 2010-es évek óta a csapat nyert két BL-t (2011–2012, 2020–2021), két Európa-ligát (2012–2013, 2018–2019), európai Szuperkupát (2021), klubvilágbajnokságot (2021) és a mostani kiírásban Konferencialigát (2024–2025) is.

Ha ehhez hozzávesszük, hogy a már megszűnt KEK-et is elhódította kétszer (1970–1971, 1997–1998), valamint utóbbi alkalomnál a Szuperkupát is megnyerte, sejthettük, hogy a londoniak nem fogják ellazsálni a tornát, amelyen óriási esélyük van fináléba jutni.

Az Opta szuperszámítógépének 10 ezer szimulációjából egészen pontosan az esetek 81,3 százalékában volt döntős a Chelsea, és 34,08 százalékban a végső siker is összejött.

Ez a negyeddöntővel ellentétben ugyanakkor már csak a második helyre elég összességében, mert a másik párharcot az esetek 57,85 százalékában behúzó PSG 38,88 százalékban jön ki végső győztesként, a Real Madrid 24,63 százalékban, a Fluminense pedig alig 2,42 százalékban – mindegyik kerekített érték.

A keretek összértéke között óriási a differencia az európai csapatok javára

1,34 milliárd euró – Real Madrid 1,27 milliárd euró – Chelsea 1,12 milliárd euró – Paris Saint-Germain 86,15 millió euró – Fluminense

A BL-győztes és a rekorder álompárharca

Ebből ki is derült közben a másik ág párosítása, aminél rangosabb ugyanakkor jelenleg aligha lehetne. Hiszen adott a Paris Saint-Germain, amely 2025-ben eddig a Francia Szuperkupát, a Ligue 1-t, a Francia Kupát és a Bajnokok Ligáját is elhódította, a klubvilágbajnokságon pedig legutóbb a Bayern Münchent ejtette ki úgy, hogy az utolsó percekben kettős emberhátrányban biztosította be a továbbjutását.

Illetve itt van még a kupa jellegű sorozatok specialistája, a Real Madrid, amely akkor is képes csúcsra érni, amikor a nevén kívül erre sok egyéb indok nem lenne – nem véletlenül jött már össze 15-ször is (így 2022-ben és 2024-ben is) a trófea elhódítása.

Külön érdemes figyelni ezt a párharcot Kylian Mbappé szemszögéből, hiszen azok után, hogy a párizsiakkal egyszer sem tudott a csúcsra érni – ehhez legközelebb a Bayern elleni vesztes BL-döntő során volt 2020-ban –, a múlt nyáron a címvédő királyi gárdához igazolt, hogy távozását követően épp a PSG érjen csúcsra…

A francia sztárcsatár számára a klubvilágbajnokság nem indult fényesen, hiszen akut bél- és gyomorproblémák miatt a csoportkört teljesen kihagyni kényszerült, a Juventus (1–0) elleni nyolcaddöntőben 22 percet már kapott, a Dortmund ellen (3–2) pedig 23-at, ez utóbbi során remek ollózós gólt szerzett a ráadásban.

Akit még érdemes kiemelni, az Gonzalo García, aki remekül pótolta Mbappét, hiszen az al-Hilal, a Salzburg, a Juventus és a Dortmund ellen is eredményes volt, a Pachuca ellen pedig gólpasszt adott, így minden összecsapásán kivette a részét egy gólból.

A túloldalon is van egy nagy visszatérő, a sérüléséből felépülő Ousmane Dembélé ugyancsak a kieséses szakaszra csatlakozott, neki összesen 48 perc jutott eddig, és szintén szerzett egy gólt a negyeddöntő hajrájában.

Legutóbb Mbappé két gólja sem volt elég a párizsi örömhöz

A két csapat egymás elleni múltja a PSG Bayern ellenijéhez hasonlóan párizsi fölénnyel indult, hogy aztán ez szintén az ellenfél javára forduljon meg. Az 1993-as UEFA-kupa-negyeddöntőben a Real a hazai 3–1-es sikere után Párizsban a ráadásban szépített 3–0-s hátrányból, de volt erre még egy hazai válasz, így ráadás nélkül ment tovább a 4–1-re nyerő PSG.

A következő idényben a KEK negyeddöntőjében találkoztak, a PSG George Weah góljával nyert Madridban, mielőtt otthon 1–1-re végeztek, így a franciák másodszor is kiejtették a spanyolokat, akik a BL-ben vigasztalódhattak.

A csoportkörben egy-egy győzelem és két döntetlen volt a mérleg, a két nyolcaddöntő azonban madridi örömöt hozott: előbb 5–2-es összesítéssel ment tovább a Real, a legutóbbi párharcukat pedig aligha felejtik Párizsban:

a PSG otthon Lionel Messi büntetőrontása ellenére is nyert Kylian Mbappé góljával a teljesen alárendelt szerepben lévő Real ellen, sőt, Madridban is csak a világbajnok csatár volt eredményes egyórányi játékot követően. Akkor azonban jött a 2022-es Real-védjegye, és 17 perc játékkal fordított a királyi gárda Karim Benzema triplájával.

Ezt követően a negyeddöntőben a Chelsea a hazai 3–1-es veresége után idegenben 3–0-ra vezetett, de Rodrygo hosszabbításra mentette a párharcot, ahol Benzema döntött, az elődöntőben a manchesteri 4–3-as vereség után egészen a 90. percig otthon is hátrányban volt a Real a City ellen, de Rodrygo két gólt szerzett az utolsó pillanatokban, a ráadásban pedig megint Benzema döntött. A fináléban negyedszer is alárendelt szerepet töltött be a királyi gárda, de a Liverpool ellen is elég volt egy villanás – ezúttal Vinícius Júniortól –, így a madridiak teljesen valószerűtlen menetelés végén értek a csúcsra.

A londoniakat tréfálták már meg a brazilok

A másik párharcban először találkoznak a felek, de azért a másik nemzet képviselőjével már mindkettőnek volt meccse. A Chelsea konkrétan már a mostani viadalon is játszott két brazil együttessel, a Flamengo elleni meglepő zakót (1–3) a Palmeiras legyőzése (2–1) követte, utóbbi csapatot a 2022-es döntőben ugyancsak két vállra fektette, de a Corinthians 2013-ban megtréfálta (0–1), így ötvenszázalékos a mérleg.

Ez persze még mindig jobb, mint a Fluminenséé, amely eddigi egyetlen angolok elleni meccsén 4–0-ra kikapott a Manchester Citytől 2023 decemberében.

Klubvilágbajnokság 2025 (Egyesült Államok)

elődöntő

21.00: Fluminense (brazil) – Chelsea (angol)

Fluminense (brazil) – Chelsea (angol) szerda 21.00: Paris Saint-Germain (francia) – Real Madrid (spanyol)

