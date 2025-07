Álomgólok vetettek véget a brazil tündérmesének, vb-döntős a Chelsea

A papírformát igazolva elsőként a 2021-es BL-győztes Chelsea jutott be a klubvilágbajnokság döntőjébe, mivel a brazil Fluminense ellen Joao Pedro két óriási góljával 2–0-ra győzött. Az angolok friss igazolása nem győzött bocsánatot kérni volt klubja drukkereitől, de két ekkora bomba után egy kis füttyszót így is kapott lecserélésénél.

A brazilok tündérmeséjének véget vető londoniak ellenfele a vasárnap 21 órakor kezdődő fináléban a Paris Saint-Germain vagy a Real Madrid lesz.

A Bajnokok Ligája francia címvédője szerda este találkozik a sorozat rekorderével a klubvilágbajnokság elődöntőjének második felvonásán.

Az a bizonyos 2013

Mire beérsz metróval Manhattanbe, pont eláll az eső – nézett fel Dávid a klaviatúra és a reggeli kávéja mögül. Húsz éve él New Yorkban, a város minden rezgését ismeri. Kiváló házigazda, nincs magányos perc, elbújó pillanat, mindenre figyel, szervez, aktívan megvalósít. Ezúttal a World Trade Centernél szállok le a földalattiról. Láss csodát, tényleg napsugarak fogadnak. Egy-két esőcsepp lógatja még lábát a 2001-es terrortámadásokban összedőlt tornyok helyén tátongó lyukak falának peremén. 1993-ban már túlélt egy támadást a Raymond Hood által megálmodott és Jamaszaki Minoru, valamint Emery Roth tervezte hét épületből álló komplexum. 2001-ben, New York city legmagasabb tornyai tehetetlenül feküdtek a por- és füstfelhőben. Most Ground Zero a nevük, mögöttük a 2013-ban elkészült One World Trade Center.

2013-ban, amikor a Bayern elleni tizenegyespárbajban aratott győzelmét követően az Európa-ligában is a dobogó tetőfokára tud állni a Chelsea, miután legyőzik a Benfica csapatát 2–1-re Amszterdamban. 2013-ban, amikor a Paris Saint-Germain újra a nagyok ajtaján kopogtat. Nyolc év szünet után ismét Bajnokok Ligája-mérkőzések. Egymás után négy negyeddöntő, majd három nyolcaddöntő vezet Lisszabonig, a Bayern ellen elvesztett fináléig. 2013-ban, amikor a Real Madrid három elődöntőben való búcsú után megkezdi menetelését és a következő öt kiírásból négyet is megnyer a BL-ben. Három meghatározó európai szereplő és az előző kiírás döntőse, a Fluminense a legjobb négy között.

Ezúttal is pokoli meleg fogadta a csapatokat

A napsugarak nemcsak fogadtak, egyből meg is dolgozták az ebben a páratartalomban és melegben helyét kereső testet. Pár száz méter gyaloglás után új pólót kellett vennem. Nem volt már szabad terület, amely az izzadtságot felfoghatná. Mindkét elődöntő és a döntő is helyi idő szerint délután háromkor kerül megrendezésre. Hogy az európai piac kényelmesen, a megszokott 21 órás sávban fogyaszthassa kedvenc szórakoztatóipari termékét. A főszereplőkre, játékosokra azonban senki sem gondol. Ma különösen meleget jósoltak New Yorkban. A 42. utcánál szálltam fel a buszra, amely a stadionig hozott. A parkoló szélén lévő megállótól tíz perc séta vezetett a bejáratig. Összefüggő, árnyék nélküli betonfelület, okádva magából a forróságot. A stadionba lépve újra felsőt kellett cserélni.

Ebben az időben szinte bemelegíteni sem kell. Egyből üzemi hőmérsékletnek örvend az ember és izomzata. Mindkét oldalon volt két-két olyan labdarúgó, akik hiába érték el az elődöntőhöz szükséges hőfokot, nem állhattak csapatuk és szakvezetőjük rendelkezésére. Az egyik oldalon Juan Freytes és Martinelli, a másikon Levi Colwill és Liam Delap is kénytelen volt sárga lapjaik okán kihagyni a találkozót. Ennek megfelelően Renato Gaucho négy, Enzo Maresca pedig három helyen változtatott a negyeddöntőben látott kezdőcsapatán. A Fluminense 11 mérkőzéses veretlenségi sorozatot építve, a Chelsea pedig a legutóbbi 14 mérkőzéséből 12-t megnyerve, kettőt elveszítve, Konferencialiga-győzteshez méltó módon kezdte a találkozót.

Ezúttal a bal oldala bizonyult erősebbnek a Chelsea-nek

Moises Caicedo visszatérésével nemcsak a középpályára érkezett vissza a nagyobb nyugalom, biztonság, hanem a letámadásoknál is sikeresebb volt a szűrés és a védelem két széle is bátrabban merészkedhetett előre. A Palmeiras elleni találkozón a jobb oldal túltöltésével, Pedro Neto zsenialitásával és Malo Gusto rendszeres felfutásaival próbált operálni az olasz szaksebész. Ezúttal megosztott volt a támadások támogatottsága, Marc Cucurella is újra zöld lámpát kapott az előre meneteleknél. Pedro Neto ezúttal az ő oldalán kezdett, cseréltek Christopher Nkunkuval, így most a bal oldal bizonyult támadásban aktívabbnak. A játék képe pedig azt adta, amire számítani lehetett. A Fluminense 4–3–3-ban, a pálya középső sávját tartotta teljes kontroll alatt, fegyelmezett védekezésből próbáltak kontrát, kontrákat felépíteni. Sikertelenül.

A saját nevelésű játékosnak nem illik örülni

A 18. percben egy kipattanó labda került a támadást ezúttal picit hátrábbról kísérő brazil középcsatár, Joao Pedro elé, aki 16 méterről hatalmas gólt ragasztott a hosszú felső sarokba. A Chelsea első találata pont a brazil szimpatizánsok szektora előtt esett, így a Fluminense korábbi, saját nevelésű játékosa feltartott kézzel jelezte, hogy tőle ezen az estén semmilyen gólörömöt nem fogunk látni. A 25. perc hozta az első izgalmakat Robert Sánchez kapuja előtt, de a későn kimozduló spanyol kapus mellett elpasszolt labdára Cucurella sprintelt rá és a gólvonalról még tisztázni tudott. A Fluminense még egy kezezésért megadott, majd visszavont tizenegyessel tette emlékezetessé az első félidei teljesítményét, de igazából nem sikerült megtalálnia a Chelsea szervezett és magabiztos játékának ellenszerét.

Jóval több sikeres szerelése és győztes párharca volt a riói csapatnak az első félidőben, de ez inkább a küzdeni tudásukat dicsérte, mint a játékukat. A támadásokban való előrelépésnek tíz percet sem adott Renato Gaucho a második játékrészben. Thiago Santost Keno, German Canót Everaldo váltotta az 54. percben. Két perccel később a következő találatot mégis a Chelsea szerezte. Joao Pedro überelni tudta a gólszépségversenyben előzőt találatát. Egy újabb hatalmas gól, újabb gólöröm nélküli feltett karok és elnézést kérés a brazil szurkolóktól. Hiába frissített tovább a brazilok 63 éves mestere a hátralevő időben sorra dolgozta ki nagyobbnál nagyobb helyzeteit a londoni csapat. A brazilok szerencséjére eredmény nélkül.

A Dortmund elleni döntetlent, az Inter búcsúztatását és a szaúdi Al-Hilal elleni remek teljesítményt követően az előző kiírás döntősének (akkor is egy angol csapattól kaptak ki: Manchester City ellen 0–4) meg kellett hajolni a nagyobb tudás, teljesen más lehetőségek és minőség előtt. A Chelsea építkezése az elviselhetetlen meleg ellenére is számtalan biztató jelet, keretében rejlő mélységet és kvalitást villantott fel. A 2025-ös FIFA-klubvilágbajnokság első döntőse, teljesen megérdemelten, a londoni Chelsea FC.

Klubvilágbajnokság 2025 (Egyesült Államok)

elődöntő

Fluminense (brazil) – Chelsea (angol) 0–2 (Joao Pedro 18., 56.)

(Joao Pedro 18., 56.) Labdabirtoklás: 46% és 54%

Kísérlet/Kaput eltaláló lövések: 12/3 és 17/5

Szögletek: 3 és 4

Passzhatékonyság: 88% és 90%

Ellenfél 16-osán belüli érintések: 17 és 27

Sikeres szerelések: 16 és 9

Megnyert párharcok: 47 és 47

szerdán

21.00: Paris Saint-Germain (francia) – Real Madrid (spanyol)

a döntőben

vasárnap 21.00: Chelsea (angol) – Paris Saint-Germain (francia)/Real Madrid (spanyol)

(Borítókép: Elsa - FIFA/FIFA via Getty Images)