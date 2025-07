Az Inter után a Real Madridra is megsemmisítő vereséget mért, majd jutott döntőbe a PSG

Még a tizedik percben sem jártunk, már kétgólos előnyben volt a Bajnokok Ligája-címvédője, a Paris Saint-Germain a Real Madrid elleni FIFA-klubvilágbajnokság szerdai elődöntőjében. A félidei pihenőre pedig már a kegyelemdöfést is bevitték a franciák: Fabián Ruiz duplája után már 3–0 állt az eredményjelzőn az első félidőben, a véghajrában pedig negyedjére is bevette a madridiak hálóját a francia gárda. A PSG tehát kiütéssel győzött, és jutott be a vasárnapi döntőbe, amelyen a Fluminensét kiejtő Chelsea-vel találkozik.

A Paris Saint-Germain 2013-ban visszatért a legmagasabb polcra. Hét évet kellett várni az első igazán nagy sikerre: a vírushelyzet okán egy helyszínen megrendezett BL-negyeddöntőket és elődöntőket követően a döntőbe jutott a Thomas Tuchel és Löw Zsolt által vezetett párizsi alakulat.

Újabb öt év múlva már nem csak szemmel érinthették a legrangosabb európai serleget, május végén a csúcsra értek Münchenben. A csúcsra, ahol a Real Madrid szinte 1902-es alapítása óta folyamatosan ott van. A kilenc BL-siker hat BEK-győzelemmel ízesítve abszolút rekord, de a spanyol bajnoki- és kupagyőzelmek közelébe sem jön más csapat. Ma este a kortárs futball két top terméke mérte össze tudását a klubvilágbajnokságon.

Queensben szálltam fel a new yorki metró tekervényes hálózatának menetrendszerinti szerelvényére. Összesen 468 állomás, 373 kilométer sínpár, amely pihenő nélkül, egész nap fogadja az utasokat az év 365 napján. Naponta sokmillió ember, egy rendkívül jól működő, kibogozhatatlan hálózatba gabalyodva.

A Port Authority buszállomásról indult újra a kijelölt buszjárat a MetLife Stadion irányába. A stadion parkolójának sarkában leszállva kérdés sem merülhet fel, hogy melyik csapat lép pályára este. Hihetetlen ez a szeretet, amely a Real Madridot övezi szerte a világon. A parkolók már reggel óta telve voltak. A felállított napernyők alatt kempingszékek, grillsütők, rapzenét hallgató felnőttek és két-két rekeszből felállított kapu között kispályázó fiatalokat láttam. Mindenki fehér mezben, mögöttük a kifeszített Real zászlók. A sportesemény egész napos program.

Ki tud jobban alkalmazkodni a körülményekhez?

Egész napos, mint a mérkőzésre való felkészülés és a körülményekhez való alkalmazkodás. Három órakor pályára lépni az felborítja az étrendet, igazából sem reggelizni, sem ebédelni nem tud az ember. Az étkezések ideje kihatással van a pihenésre, az ébredésre. Pláne európaiként, hiszen meg kell küzdeni a négy-hat órás időeltolódással is. A legnehezebb feladattal viszont akkor néz farkasszemet a bármilyen programot szervező, amikor kilép a légkondicionált helységekből. Tegnap este újra esett egy kis eső New Yorkban, még emelve az amúgy sem alacsony páratartalmon. Ez keveredik ma a harminc fok feletti hőmérséklettel. Nem a legideálisabb egyveleg egy top teljesítmény leadásához.

Döntőbe jutni azonban minden körülmény között elismerés, hatalmas tett – nem mellékesen, jelen esetben rengeteg pénz is. Ráadásul egy egészséges rivalizálás. A legnagyobbak között. A legnagyobbak pedig simán, gond nélkül jutottak az elődöntőbe. Xabi Alonso Real Madridja még nem talált legyőzőre, a Paris Saint-Germain pedig csak egy gólt kapott eddig a tornán, igaz, a végigtámadott Botafogo elleni csoportmeccs így vereséggel végződött.

Több hiányzó mindkét oldalon és átalakított Real Madrid

A mai találkozón három piros lapos játékost sem láthattunk a zöld gyepen. Lucas Hernández és William Pacho a Bayern München, Dean Huijsen a Dortmund ellen játszott szabályszegően. A PSG kezdőcsapatában így Lucas Beraldo kezdett a védelem közepén és Ousmane Dembélé is visszatért, a másik oldalon pedig Raúl Asencio kapott újra bizalmat. Meglepetésként Trent Alexander-Arnold is kimaradt, helyette Kylian Mbappé álhatott a kezdőkörben a kezdő sípszónál.

Mbappé, aki a két csapat legutóbbi, 2022-es BL-nyolcaddöntős összecsapásának mindkét meccsén betalált. Igaz, akkor még a Paris Saint-Germain játékosaként. Karim Benzema mesterhármasának köszönhetően három éve Madrid örülhetett. Ezen az estén gyorsan kiderült, hogy nem fog. A Real 4–3–3-as felállásban kezdett. Federico Valverde került vissza jobbhátvéd pozícióba, a Vinícius Junior, Gonzalo García, Mbappé hármas mögött Arda Güler, Aurélien Tchouameni és Jude Bellingham próbálta lezárni a területeket. Sikertelenül. Asencio és Antonio Rüdiger óriási hibáját követően már a kilencedik percben 2–0-ra vezetett a PSG.

Totális káosz a Real Madrid játékában

A királyi gárdánál semmi sem működött. Többször hiányzott az összehangoltság a letámadásokból: Vinícius Junior elindult, mögötte Bellingham megállt, majd összeszólalkozott a két játékos.

Amikor együtt mozgott a rendszer, akkor sem működött, állandóan úton voltak a Real játékosai, nem értek oda a labdát éppen birtoklóra. Ezt a kevésbé hatékony, nevezzük megzavarásnak mozdulatsort a korábbi mérkőzéseiken sem hajtotta végre túl sikeresen Xabi Alonso csapata. A kontrákra építő madridi klub legalább egyszer-kétszer labdát kellett volna szerezzen ahhoz, hogy ezek a gyors megindulások működhessenek.

Azonban az első játékrészben nagyon gyatra számokat produkáltak védekezésben is: egy sikeres szerelés és tíz megnyert párharc. A másik oldalon hét és 26 volt ez a szám, 96 százalékos passzhatékonyság és 76 százalékos labdabirtoklás mellett.

Konkrétan nem látta a Real Madrid a labdát és játékosai összetehetik a két kezüket, hogy csak háromgólos hátrányban vonultak pihenőre. A PSG oldalán viszont tökéletesen működött a gépezet. Hvicsa Kvarachelia még 3–0-nál is rászólt Dembélére, hogy miért fordul vissza, amikor ő izomból sprintelt a védő mögé. Achraf Hakimi többgólos előnynél is robogott előre a nagy melegben. Az már más kérdés, hogy elvileg Mbappétól vártuk volna azt a felállás szerint, hogy visszafutkározzon vele? Xabi Alonso nem változtatott a szünetben, egyék meg, amit főztek alapon. Így a második játékrészben sem változott sokat a játék képe.

Visszatérők, búcsúzók és egy csúfos vereség a második félidőre

A nagy előny birtokában már a párizsiak sem erőltették úgy a támadásokat, inkább a lyukakat, a hibákat keresték, hátha meg tudnak majd lógni fiatal, gyors támadóik. A fiatalos lendülethez csatlakozott Bradley Barcola és Goncalo Ramos az 59. percben, a Real öt perccel később cserélt először, akkor hármat is. Vinicius Junior, Bellingham és Asencio kapott kegyelmet és gondolkodási időt.

Luka Modric utolsó mérkőzésén lépett pályára a Real Madrid színeiben, Éder Militao újra mérkőzéshez jutott és Dani Carvajal is visszatért pár perccel később hosszú sérüléséből. Nagy taps fogadta a 33 éves, saját nevelésű labdarúgót. Senny Mayulu (19) és Warren Zaire-Emery (19) becserélésvel tovább fiatalodott a PSG, egy kis ízelítőt adva, hogy milyen tartalékok vannak még ebben a csapatban. Goncalo Ramos gólja bizonyítékot is szolgáltatott minderre az utolsó percekben (4–0).

Vasárnap, 21órai kezdettel rendezik a FIFA-klubvilágbajnokság döntőjét, ahova a Konferencia Liga-győztes Chelsea-hez a BL-győztes Paris Saint-Germain csatlakozott. Teljesen megérdemelten, könnyedén. Luis Enrique csapata tíz gólt rúgott eddig a kieséses szakaszban és egyet sem kapott. A mai napon is bizonyították, hogy a világ egyik, hanem a legjobb csapata most Párizsban található.

Klubvilágbajnokság 2025 (Egyesült Államok)

elődöntő:

Paris Saint-Germain–Real Madrid 4–0 (Fabián Ruiz 6., 24., Dembelé 9., G. Ramos 87.)

MetLife Stadion, 77542 néző

labdabirtoklás: 68% és 32%

kísérlet/kaput eltaláló lövés: 17/7 és 11/2

passzhatékonyság: 93% és 83%

érintés az ellenfél 16-osán belül: 26 és 20

sikeres szerelés: 12 és 5

győztes párharc: 44 és 26

korábban:

döntő: