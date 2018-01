Westbrook megsemmisítő nézéssel jelezte, ki a főnök

A Philadelphia 76ers kosarasa, Joel Embiid és az Oklahoma City tripadupla-királya, Russell Westbrook különszáma dobta fel vasárnapi NBA-meccsüket. A műsor egy látványos zsákolással indult az első negyedben.

Embiid tört a palánk felé nagy lendülettel, a tavalyi alapszakasz legjobbjának választott Westbrook viszont megpróbálta útját állni a nála 20 centival magasabb és 20 kilóval több óriásnak. Ebből az lett, hogy Embiid zsákolt egy hatalmasat, Westbrook pedig elterült a földön, bár azért volt egy kis színház is a dologban. Embiid vissza is nézett rá a mozdulat után tekintélyt parancsolóan.

Akadtak még kisebb-nagyobb csörték köztük a folytatásban, viszont az utolsó negyedben már egy komolyabb összeütközés is volt. Westbrookot előbb könyökkel ütötte meg Embiid, majd bele is csapott az arcába, de a bírókat ez nem hatotta meg, pedig egyértelmű szabálytalanság történt. Ezen fel is húzta magát egy kicsit az OKC-sztár.

Westbrook végül 37 pontig, 14 asszisztig és 9 lepattanóig jutott, és a végén, amikor már eldőlt a meccs, még odaszúrt egyet Embiidnek: miközben pörgette le az órát, végig a 76ers kispadja felé, Embiidre irányába nézett, vagy legalábbis kereste a szemkontaktust.

A végeredmény 122-112-es OKC-győzelem lett.

Eredmények: