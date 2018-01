Gigaüzlet rázta meg az NBA-t

Irving és Tatum is nagyot ment, a Warriorsnál Curry, a Cavsnél LeBron zsenije mutatkozott meg.

Nagyot szólt az NBA keddi üzlete: a Los Angeles Clippers ugyanis lepasszolta legnagyobb sztárját, Blake Griffint a Detroit Pistonsnak egy nagy volumenű csereüzletben:

amit a Los Angeles Clippers adott: Blake Griffin, Brice Johnson, Willie Reader

amit a Detroit Pistons adott: Avery Bradley, Tobias Harris, Boban Marjanovic, egy elsőkörös és egy második körös draft választási jog.

Az ilyen szezonközi nagy csereberék általában az újraépítésről is szólnak, ez itt is áll, mivel egyik csapatnak sincs különösebben jó idénye. A Clippers a nyugati főcsoportban 25 győzelemnél és 24 vereségnél jár, míg a Pistonsnak 26 győzelme és 24 veresége van, mindketten a rájátszásért tepernek.

A 28 éves Griffin a 2009-es draft óta a Clippersben játszott, idén 22,6 pontot, valamint 8,1 lepattanót átlagolt. De miért cserélnek el egy ilyen kaliberű játékost?

A sztárjától megszabadult Clippersnél a művelet után inkább a jövőbe invesztálnak, ugyanis ezerrel dolgoznak azon, hogy Lou Williamsszel és DeAndre Jordannel hosszabbítsanak, valamint a most feltankolt draftjogokból fiatal játékosokat zsebeljenek be majd a drafton. Plusz Griffin gigaszerződése is eléggé limitálta a Clippers mozgásterét, tavaly írt alá öt évre 170 millió dollárért, ráadásul sérülésektől sem volt mentes a Clippers-sztár karrierje.

A középszerűségben fürdőző Pistons azért így is egy remek játékost szerzett, Griffin a rendszerükbe is passzolhat, és talán vele meg Andre Drummonddal véget vethetnek a két éve tartó playoffínségnek.