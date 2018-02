Ennél rafkósabb passzt ritkán látni az NBA-ben

Nagy meglepetésre hét ponttal kikapott a címvédő Golden State Warriors szombaton a Denver Nuggets otthonában, a meccs legjobb jelenetét pedig éppen az a negyedik játékrész hozta, ahol egyébként a hazaiak behúzták a meccset.

Az történt ugyanis, hogy az egyik támadásnál Harrishez került a labda, aki rögtön kosárra is tört, de nem fejezte be az akciót, zsákolás helyett a palánkról Jokicshez passzolt, aki Durant sikertelen blokkja után teljesen üresen maradt a túloldalon és be is vágta a hármast, ezzel előnyhöz juttatva a csapatát.

Azon persze lehet vitatkozni, hogy mennyire volt ez szándékos, de annyi biztos, hogy Harris utólag azt állítja, ez így volt kitalálva, sőt azt is elmondta, hogy asszisztot is szeretne érte kapni. Nem kis teljesítmény egyébként ez a győzelem a Nuggets részéről, az idei szezonban ugyanis a Rocketsen kívül ők az egyetlen csapat, ami kétszer is legyőzte a Warriorst.

A másik tavalyi nagydöntős Cleveland Cavaliers is kikapott, hazai pályán is pocsékul játszottak a Houston Rockets ellen és úgy kaptak ki 120-88–ra, hogy egy pillanatig sem vezettek. A meccs után LeBron James elmondta, erre már tényleg nem tud mit mondani, az utóbbi 8 országszerte közvetített meccsükön megverték őket, ennyi erővel akár le is vehetnék őket a képernyőről a szezon hátralevő részében.

