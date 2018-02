A Görög Szörny az év zsákolása közben átugrott egy embert

Mindkét tavalyi döntős csúnyán kikapott az NBA keddi játéknapján. A Cleveland Cavaliers elég rossz formában van, legutóbbi 21 meccséből 14-et elveszített. Az Orlando Magic ellen nagyon jól kezdtek, már az első negyedben 43 pontot dobtak LeBron Jamesék. A negyedik negyedben viszont lebénultak, több mint hat percig nem dobtak kosarat. Az Orlando így végül nagyon simán, 116-98-ra győzött.

A Golden State húsz ponttal kapott ki az Oklahomától leginkább pocsék védekezésének köszönhetően. Az Oklahomában Russel Westbrook hozta a szokásos formáját, 34 pontja mellett 9 lepattanója és 9 asszisztja volt, mellette Paul George volt a legeredményesebb 38 ponttal, 5 lepattanóval és 5 assziszttal. A Golden State-ben most csak a volt OKC-s Kevin Durant volt igazán formában, 33 ponttal zárt.

A Milwaukee Bucks is elég sima győzelmet aratott. Ehhez persze az is kellett, hogy a második félidő elején a New York Knicks elveszítse legjobbját. Kristaps Porzingis egy zsákolás után érkezett le rosszul. Elszakadt a térdszalagja, a szezonban már nem is játszik többet, kilenc hónapig tarthat a rehabilitációja.

A Milwaukee unikornisa, Giannis Antetokounmpo 23 pontot szerzett, és jó eséllyel megcsinálta az év zsákolását. A harmadik negyedben egy leindítás végén Khris Middleton adta fel alley-oopra, A Görög Szörny be is húzta a gyűrűbe miközben teljes természetességgel átugrotta a knickes Tim Hardawayt is.

„Nem láttam Tim Hardawyt alattam. Csak keményen felmentem, próbáltam megfogni a labdát és bezsákolni. Még nem néztem meg a telefonomon, de tudom, hogy sokan próbálnak majd elérni, hogy a zsákolásról kérdezzenek, hogyan történt, mit érzek, melyik volt a jobb, az enyém, vagy Vince Carteré." – nyilatkozta Antetokounmpo.

Eredmények: