Világbajnok edzőt neveztek ki Hangáéknál

Hétfőn menesztették a Barcelona kosárlabdacsapatának éléről Sito Alonsót, pénteken pedig meg is lett az utódja, a jugoszláv válogatottal 2002-ben világbajnok Szvetiszlav Pesics lett a katalánok új vezetőedzője – írja az MTI.

Pesics edzőként meglehetősen sikeres, világbajnoki címe mellé két Európa-bajnoki címe is van, ráadásul egyszer már a Barcánál is bevált, 2003-ban a bajnokságot, a kupát és az Euroligát is megnyerte a csapattal.

A szerb szakember legutóbb a Bayern Münchennél volt edző 2012 és 2016 között, a Barcelonánál egyelőre a szezon végéig írt alá.