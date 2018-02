LeBron James új csapatot kapott, el is söpörték a Bostont

A Cleveland Cavaliers simán behúzta a Boston elleni rangadót az NBA-ben. LeBron James nagy formában játszott, de az is segített a győzelemben, hogy a Cleveland végre teljes csapattal tudott kiállni a trade-k után.

A klub mind a négy új igazolása játszott is. Nem is akárhogy. George Hill 12 pontot dobott és jól is védekezett, Rodney Hood 15, Jordan Clarkson 17 ponttal mutatkozott be első meccsén, Larry Nance is összehozott 5 pontot és 4 lepattanót. Persze most is James jelentette a különbséget, 24 pontja mellett volt tíz asszisztja és nyolc lepattanója.

Az első negyedben még tartotta magát a Boston, de a félidőre 12 ponttal már meglépett a Cleveland, a harmadik negyed végén már 21 pont volt a különbség, ami a meccs végére még eggyel nőtt, 121-99 lett a végeredmény.

Eredmények: