Szándékosan az ellenfélre esett az NBA-s óriás, hogy sérülés okozzon

Zaza Pachuliát az NBA egyik legpiszkosabb játékosának tartják, mert a grúz center mellett valahogy gyanúsan sok a furcsa körülményből születő sérülés, például mellett sérült meg a 2017-es rájátszásban a San Antonio Spurs legjobbja, Kawhi Leonard is, ami után fordítani tudott a végül bajnok Golden State Warriors.

Most szombaton az Oklahoma City Thunder ellen játszott a címvédő, és ugyan nem lett sérülés az eset vége, de mindenképpen gyanús, hogy a 122 kilós Pachulia miért is esett el. Westbrook épp Nick Younggal harcolt egy lepattanóért, a küzdelem közben mindketten elestek, majd a játékban részt nem is vevő Pachulia valamiért úgy döntött, hogy eldől. Látható, hogy előtte semmi olyan mozgásban nem vett részt, ami miatt elveszthette volna az egyensúlyát, mégis Westbrook lábain kötött ki.

A Thunder-játékos reakciója mindent elmond a dologról, de szerencséjére nem sérült meg, csak egy kicsit ücsörgött az esés, illetve ráesés után, és folytatta a játékot.

A Warriors viszont nyert, elég simán méghozzá, 112-80 lett a vége.

Eredmények