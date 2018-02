Nagyot léptünk a férfi kosár-vb felé

A magyar férfi kosárlabda-válogatott – melyben utoljára szerepelt Ferencz Csaba és Tóth Norbert –, a világbajnoki selejtezőben fontos meccset nyert meg a lengyelek ellen: 64-57.

Nagy bravúr, mert már csak Koszovó vagy Litvánia ellen kell egy siker. Ha tudtunk volna 11 ponttal nyerni, akkor a második helyen is zárhatnánk a vb-selejtezőt, így valószínűleg marad a harmadik hely, de a továbbjutás szempontjából ez teljesen mindegy.

A meccs lengyel triplával kezdődött, Gruszecki dobta be. 9-9-nél értük utol a lengyeleket és 12-11-re vezettünk először. Az első negyed 12-14-gyel zárult, de egyik csapat sem tudott a másik fölé nőni és ezt nem csak az eredmény mutatta. A második negyedben Perl, majd Vojvoda kosaraival sikerült 20-14-re ellépni. Megnyugtatónak tűnt az előny. Kevés pont esett, sok hibával játszott mind a két csapat. A lengyelek próbáltak elhúzni, 32-27-re is vezettek, de a nagyszünetre teljesen egyenlő állással, 32-32-vel vonultak a csapatok.

Nagyon fontos volt a harmadik negyed és ezt nagyon megnyerte a magyar válogatott: 24-12-re vertük ebben a lengyeleket. 38-37-re még a lengyelek vezettek, Ferencz triplája volt említésre méltó. Allen és Govens hármasa hozta a magyar csapat jelentős előnyét, 3:18-cal a negyed vége előtt már nyolc ponttal mentünk. Váradinak is volt egy triplája, majd 57 másodperccel a vége előtt Allen duplájával alakult 56-44-re a meccs állása.

Az utolsó tíz perc nagyon kemény volt. Sokat rontott a magyar válogatott, de így is tíz pont felett tudta tartani a lengyeleket. 7:30-nál 58-49-re vezettünk, aztán a lengyelek feljöttek nyolc pontra, Koszarek triplájával zárkózott a lengyel válogatott. Ekkor már csak négy perc volt a meccsből. Vojvoda első tripláját dobta, ezzel 64-55-re mentünk. A lengyelek kértek időt és 10 pontos vereség alatt akarták tartani a meccset, sikerült is nekik. Az utolsó akciónk előtt Koszarek nyolc pontra hozta fel az ellenfelet, a mi akciónkból nem született pont. Az utolsó negyedet 13-8-ra buktuk, de így is 64-57-re nyertünk.

Két meccsünk maradt a vb-selejtezőből, ha egyet nyerünk, továbbjutunk a középdöntőbe. Legjobb esetben már június 28-án, Koszovóban bebiztosíthatjuk a továbbjutást - ők az utolsók, a leggyengébb csapat a négyescsoportban, melyből az első három továbbmegy.

A csoportot július 1-én, Litvánia ellen fejezzük be itthon, ha őket, a világ egyik legjobb csapatát is legyőzzük, másodikak is lehetünk. Ha kikapnánk Koszovóban és a litvánoktól is, veszélybe kerülne a folytatásunk.

Lényeg a lényeg: ha a kettőből egyet nyerünk, a középdöntő J csoportjában folytatjuk szeptembertől. Ott Litvánia, Olaszország, valamint a holland és a román válogatott lenne az ellenfél. Abból a csoportból az első három biztosan ott lesz a vb-n.

C csoport, 4. forduló:

Magyarország-Lengyelország 64-57 (12-14, 20-18, 24-12, 8-13)



A magyar pontszerzők: Perl 16, Govens 15, Vojvoda 11, Eilingsfeld 7, Allen 5, Váradi 3, Ferencz 3, Keller 2, Tóth 2

A csoport másik meccsén:

Litvánia-Koszovó 106-50

Az állás: 1. Litvánia 8 pont, 2. Lengyelország 6 (272-261), 3. MAGYARORSZÁG 6 (283-283), 4. Koszovó 4

A magyarok további programja a C csoportban:

június 28.:

Koszovó-Magyarország

július 1.:

Magyarország-Litvánia