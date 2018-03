Westbrook megint varázsolt a labdával

Fordulatos meccsen, remek végjátékkal verte meg pénteken az Oklahoma City Thunder a Phoenix Suns csapatát, amiből a vendégek tripladupla gépe, Russell Westbrook is jócskán kivette a részét, 43 pontot szórt, leszedett 14 lepattanót és 8 asszisztot is kiosztott, de a hihetetlen számok ellenére sem ez volt a legizgalmasabb, amit a meccsen csinált.

A harmadik negyedben járunk, még 11 ponttal megy a Suns, Westbrook pedig éppen Payton mellett próbál meg feltenni egy labdát, de lefaltolják, kimarad a dobás is. A palánkról lecsorgó labda éppen elé pattan, így mérgében jól összecsapja a két kezét a labdán. Itt jön a mágia, a labda ugyanis ezután nem kerül elő a videón, amitől sokadik nézésre is úgy tűnik, mintha Westbrook egyszerűen eltüntette volna.

Persze logikusan átgondolva Payton bal kezében kell, hogy legyen, de sokkal viccesebb azt gondolni, hogy Westbrook kezein fekete lyukak vannak, vagy hogy egyszerűen szétdurrantotta a labdát. Az mindenesetre biztos, hogy többen viccelődtek már azon, hogy a játékosnak a Washington Wizards, vagy az Orlando Magic csapatában kéne folytatnia.

Voltak még érdekességek a pénteki játéknapon, a Jazz hazai pályán legyőzte a Timberwolves-t, a meccs azonban kissé elfajult a végére. Összesen öt technikait osztottak ki, ebből kettőt a Timberwolves-os Karl-Anthony Towns, kettőt pedig a Jazzes Jae Crowder kapott, ki is állították mindkettejüket. Utóbbi a másodikat egyébként akkor kapta meg, mikor a negyedik negyedre kicsit frusztrálttá váló Jeff Teague NFL-be illő mozdulattal állította meg Ricky Rubiót egy támadásnál, ő volt ugyanis az első, aki csapattársa segítségére sietett.

A bírók szétválasztották a két játékost, de Crowder nem hagyta annyiban a dolgot, szóváltásba keveredett a minnesotaiak vezetőedzőjével, Tom Thibodeau-val, ennek lett a vége az a technikai, ami miatt kiállították. Thibodeau sem úszta meg, neki is kiosztottak egy technikait. Teague a rendkívül sportszerűtlen szerelésért flagrant 2-t kapott, úgyhogy neki is el kellett hagynia a pályát, emellett pedig valószínűleg egy párezer dolláros büntetést is kap majd a ligától.

Eredmények