Dirk Nowitzki gondolt egyet, és Curry nyomdokaiba lépett

Fordulatos meccset játszott egymással szombat este a Brooklyn Nets és a Dallas Mavericks, és bár egy jó negyedik negyeddel végül az otthon játszó Nets került ki győztesen az adok-kapokból, a Mavs szurkolóinak is volt oka az örömre, ha másért nem, hát azért, mert Dirk Nowitzki, a csapat 39 éves német legendája a második félidő elején fogta magát, és majdnem a félpályáról vert be egy triplát olyan természetességgel, mintha mindig ezt csinálná.

Az esethez hozzátartozik, hogy a túloldalon éppen az előző támadásnál Dinwiddie dobott egy hasonló hármast, mondjuk éppen a támadóidő lejárta előtt, míg Nowitzkiéknek rengeteg ideje lett volna még járatni a labdát. Persze minek, ha ilyen hárompontosok jönnek ki a német kezéből.

Az este rangadója persze nyilván nem ez a meccs volt, hanem a Pelicans - Rockets, de hiába lett volna nagyon fontos a győzelem Daviséknek, a második negyedet leszámítva végig a Rockets akarata érvényesült és James Harden 32 pontjával végül behúzta a győzelmet a nyugati éllovas.

Nyerni tudott a Cavs és a Warriors is, előbbi főként LeBron tripla-duplájának és egyébként is nagyszerű estéjének, utóbbi pedig a pénteken is remekül fellépő Quinn Cooknak köszönhetően, aki ezzel gyakorlatilag két este alatt bebizonyította, hogy tényleg van helye az NBA-ben. A Spurs fontos meccsen nyert a Timberwolves ellen, ezzel végre komolyan megindultak a rájátszás felé, a Grizzlies pedig megszakította a 19 meccs óta tartó vereségek sorozatát, a Denver Nuggetset győzték le.

Eredmények