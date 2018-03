Az egész csapat megőrült a meccsnyerő dudaszós triplától

64-63–ra verte a harmadik helyen kiemelt Michigan a hatodik helyen kiemelt Houstont szombat este az egyetemi bajnokság második körében, méghozzá nem is akárhogyan, kevesebb mint négy másodperccel a meccs vége előtt ugyanis még a Houston vezetett.

A Michigan az alapvonalról jöhetett, már egy támadásra is alig volt ideje, de megoldották, részben mondjuk annak köszönhetően, hogy a houstoniak közül senki nem állt oda a bedobást elvégző játékos elé, aki így elég hosszan tudta előredobni a labdát ahhoz, hogy egy passz még beleférjen.

Így került a labda Jordan Poole-hoz, aki egészen képtelen helyzetből dobott el egy tökéletes dudaszós hármast, és juttatta tovább a csapatát a 16 közé

MICHIGAN WINS IT AT THE BUZZER!!!! ***#MarchMadness pic.twitter.com/COR9MEjX59